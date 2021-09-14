https://ria.ru/20210914/migranty-1750029123.html

Воробьев призвал выдворять из Подмосковья мигрантов, нарушающих закон

Воробьев призвал выдворять из Подмосковья мигрантов, нарушающих закон - РИА Новости, 14.09.2021

Воробьев призвал выдворять из Подмосковья мигрантов, нарушающих закон

Мигранты, которые нарушают закон, должны быть выдворены, им нет места в Подмосковье, заявил губернатор региона Андрей Воробьев на оперативном совещании с... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T15:49

2021-09-14T15:49

2021-09-14T15:56

московская область (подмосковье)

происшествия

андрей воробьев

следственный комитет россии (ск рф)

россия

бужаниново (деревня)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Мигранты, которые нарушают закон, должны быть выдворены, им нет места в Подмосковье, заявил губернатор региона Андрей Воробьев на оперативном совещании с правоохранительным блоком.СК сообщил в понедельник, что в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По "горячим следам" задержаны двое подозреваемых – по данным местных властей, это граждане Таджикистана. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве. Вечером жители деревни Бужаниново требовали закрыть общежитие, где проживают гастарбайтеры. СК проверит законность нахождения обвиняемых в РФ и в связи с этим даст правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц."Понятно, что большое количество мигрантов работает в нашем регионе, мегаполисе. Они приезжают для того, чтобы зарабатывать, кормить семьи, рабочая сила нам нужна. Но те, кто нарушают закон, должны быть выдворены отсюда. И им места нет в Подмосковье", - заявил Воробьев.

https://ria.ru/20210914/ochevidtsy-1750006282.html

московская область (подмосковье)

россия

бужаниново (деревня)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), происшествия, андрей воробьев, следственный комитет россии (ск рф), россия, бужаниново (деревня)