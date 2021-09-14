https://ria.ru/20210914/migranty-1750029123.html
Воробьев призвал выдворять из Подмосковья мигрантов, нарушающих закон
Воробьев призвал выдворять из Подмосковья мигрантов, нарушающих закон - РИА Новости, 14.09.2021
Воробьев призвал выдворять из Подмосковья мигрантов, нарушающих закон
Мигранты, которые нарушают закон, должны быть выдворены, им нет места в Подмосковье, заявил губернатор региона Андрей Воробьев на оперативном совещании с... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T15:49
2021-09-14T15:49
2021-09-14T15:56
московская область (подмосковье)
происшествия
андрей воробьев
следственный комитет россии (ск рф)
россия
бужаниново (деревня)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Мигранты, которые нарушают закон, должны быть выдворены, им нет места в Подмосковье, заявил губернатор региона Андрей Воробьев на оперативном совещании с правоохранительным блоком.СК сообщил в понедельник, что в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По "горячим следам" задержаны двое подозреваемых – по данным местных властей, это граждане Таджикистана. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве. Вечером жители деревни Бужаниново требовали закрыть общежитие, где проживают гастарбайтеры. СК проверит законность нахождения обвиняемых в РФ и в связи с этим даст правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц."Понятно, что большое количество мигрантов работает в нашем регионе, мегаполисе. Они приезжают для того, чтобы зарабатывать, кормить семьи, рабочая сила нам нужна. Но те, кто нарушают закон, должны быть выдворены отсюда. И им места нет в Подмосковье", - заявил Воробьев.
https://ria.ru/20210914/ochevidtsy-1750006282.html
московская область (подмосковье)
россия
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московская область (подмосковье), происшествия, андрей воробьев, следственный комитет россии (ск рф), россия, бужаниново (деревня)
15:49 14.09.2021 (обновлено: 15:56 14.09.2021)
Воробьев призвал выдворять из Подмосковья мигрантов, нарушающих закон
Губернатор Подмосковья Воробьев: нарушающим закон мигрантам нет места в нашем регионе