https://ria.ru/20210914/metro-1749975022.html

В метро Москвы продублировали указатели на станциях на узбекском и фарси

В метро Москвы продублировали указатели на станциях на узбекском и фарси - РИА Новости, 14.09.2021

В метро Москвы продублировали указатели на станциях на узбекском и фарси

Указатели на станциях метро Москвы "Прокшино" и "Лесопарковая" , от которых ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра "Сахарово",... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T11:36

2021-09-14T11:36

2021-09-14T18:51

общество

московский метрополитен

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Указатели на станциях метро Москвы "Прокшино" и "Лесопарковая" , от которых ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра "Сахарово", продублировали на фарси и узбекском для удобства мигрантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского метрополитена."От станций метро "Прокшино" Сокольнической линии и "Лесопарковой" Бутовской линии ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра "Сахарово", поэтому для удобства посетителей центра мы продублировали навигацию именно этих станций на фарси - языке большинства народов Таджикистана, и на узбекском", - рассказали в метрополитене.В пресс-службе метро отметили, что их задача - делать метро понятным и комфортным для разных пассажиров. "Например, схема метро на электронном табло в вагонах дублируется на 9 языках", - добавили в пресс-службе.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московский метрополитен, москва, городское хозяйство москвы