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В метро Москвы продублировали указатели на станциях на узбекском и фарси
В метро Москвы продублировали указатели на станциях на узбекском и фарси - РИА Новости, 14.09.2021
В метро Москвы продублировали указатели на станциях на узбекском и фарси
Указатели на станциях метро Москвы "Прокшино" и "Лесопарковая" , от которых ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра "Сахарово",... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T11:36
2021-09-14T18:51
общество
московский метрополитен
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Указатели на станциях метро Москвы "Прокшино" и "Лесопарковая" , от которых ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра "Сахарово", продублировали на фарси и узбекском для удобства мигрантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского метрополитена."От станций метро "Прокшино" Сокольнической линии и "Лесопарковой" Бутовской линии ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра "Сахарово", поэтому для удобства посетителей центра мы продублировали навигацию именно этих станций на фарси - языке большинства народов Таджикистана, и на узбекском", - рассказали в метрополитене.В пресс-службе метро отметили, что их задача - делать метро понятным и комфортным для разных пассажиров. "Например, схема метро на электронном табло в вагонах дублируется на 9 языках", - добавили в пресс-службе.
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РИА Новости
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общество, московский метрополитен, москва, городское хозяйство москвы
11:36 14.09.2021 (обновлено: 18:51 14.09.2021)
 
В метро Москвы продублировали указатели на станциях на узбекском и фарси

В Москве на двух станциях метро продублировали указатели на фарси и узбекском

© АГН "Москва" / Мобильный репортерВывеска на станции московского метро "Прокшино" с информацией, продублированной на фарси и узбекском языке
Вывеска на станции московского метро Прокшино с информацией, продублированной на фарси и узбекском языке - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Указатели на станциях метро Москвы "Прокшино" и "Лесопарковая" , от которых ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра "Сахарово", продублировали на фарси и узбекском для удобства мигрантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского метрополитена.
"От станций метро "Прокшино" Сокольнической линии и "Лесопарковой" Бутовской линии ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра "Сахарово", поэтому для удобства посетителей центра мы продублировали навигацию именно этих станций на фарси - языке большинства народов Таджикистана, и на узбекском", - рассказали в метрополитене.
В пресс-службе метро отметили, что их задача - делать метро понятным и комфортным для разных пассажиров. "Например, схема метро на электронном табло в вагонах дублируется на 9 языках", - добавили в пресс-службе.
 
ОбществоМосковский метрополитенМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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