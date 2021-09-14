https://ria.ru/20210914/mavridi-1750004330.html
В СК рассказали, как удалось поймать сбежавшего из изолятора Мавриди
В СК рассказали, как удалось поймать сбежавшего из изолятора Мавриди - РИА Новости, 14.09.2021
В СК рассказали, как удалось поймать сбежавшего из изолятора Мавриди
Самого опасного беглеца из истринского изолятора временного содержания Александра Мавриди удалось поймать благодаря внимательности граждан и грамотной работе... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T13:37
2021-09-14T13:37
2021-09-14T13:37
происшествия
истра
ольга врадий
побег подсудимых из ивс в истре
александр мавриди
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Самого опасного беглеца из истринского изолятора временного содержания Александра Мавриди удалось поймать благодаря внимательности граждан и грамотной работе следователей и оперативников, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.Мавриди задержали накануне. Ему предъявлено обвинение в побеге из-под стражи. На допросе он рассказал, что скрывался в заброшенных строениях в Москве и Московской области. В его рюкзаке нашли 3 тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей. По информации источника РИА Новости, Мавриди поместили в изолятор в Лобне.Побег из изолятора в Истре произошел 6 августа, среди сбежавших был Мавриди, обвиняемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката. Четверых его сообщников, которым вменялась кража, задержали ранее.
https://ria.ru/20210914/mavridi-1750003002.html
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происшествия, истра, ольга врадий, побег подсудимых из ивс в истре, александр мавриди
В СК рассказали, как удалось поймать сбежавшего из изолятора Мавриди
СК: внимательность граждан помогла поймать сбежавшего из истринского изолятора Мавриди