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Туризм
https://ria.ru/20210914/konyukhov-1750077279.html
Конюхов пройдет от Чили до Австралии на катамаране на солнечной батарее
Конюхов пройдет от Чили до Австралии на катамаране на солнечной батарее - РИА Новости, 14.09.2021
Конюхов пройдет от Чили до Австралии на катамаране на солнечной батарее
Известный российский путешественник Федор Конюхов отправляется в декабре этого года в пятимесячную морскую экспедицию из Чили в Австралию на катамаране,... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T20:49
2021-09-14T20:49
туризм
в мире
брисбен
федор конюхов
российская академия наук
северный ледовитый океан
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Известный российский путешественник Федор Конюхов отправляется в декабре этого года в пятимесячную морскую экспедицию из Чили в Австралию на катамаране, работающем на солнечной энергии, сообщил РИА Новости мореплаватель.Конюхову 12 декабря исполнится 70 лет."Я иду через Атлантику в декабре этого года, из Чили в Австралию на катамаране на солнечной батарее", - сказал Конюхов.Затем, по его словам, в июле из Австралии он собирается облететь два раза вокруг земного шара без посадки на воздушном шаре."А уже в ноябре на весельной лодке за 180 дней хочу пройти маршрутом от мыса Горн до Австралии", - сказал Конюхов.Ранее он сообщил РИА Новости, что отправляется 14 сентября в Англию, чтобы принять участие в достройке катамарана на солнечной энергии.Катамаран NOVA - маломерное двухкорпусное судно океанского класса длиной 11 и шириной 7 метров, способное развить скорость до 5-7 узлов. Энергетическая силовая установка уникального судна является полностью электрической и не загрязняет океан и атмосферу. Судно может выдержать шторм до 8 баллов, что обеспечивает практически неограниченный район плавания.После завершения океанской экспедиции катамаран пройдёт техническое обслуживание в Англии и будет доставлен в Россию для продолжения научно-исследовательской работы в акваториях российских морей. Этому катамарану под силу даже летний переход через Северный Ледовитый океан по Северному морскому пути.В этот раз Конюхову предстоит преодолеть 9 тысяч морских миль (более 16 500 километров) в режиме автономного плавания от берегов Чили до Австралии. Старт перехода состоится из Вальпараисо (Чили), местом финиша выбран порт Брисбен (Австралия).Запастись достаточным количеством пресной воды для перехода пятимесячной длительности невозможно, поэтому на борту установлен опреснитель морской воды, работающий на энергии солнца. Рацион путешественника состоит из нескольких типов сублимированного питания - лёгкого, калорийного, проверенного во многих экспедициях.Во время перехода Фёдор Конюхов будет вести видеодневник и проводить экологический мониторинг океана на наличие пластиковых отходов в морской воде. Катамаран будет оснащён специальной установкой проточного типа и комплектом сменных фильтров, позволяющих улавливать микрочастицы пластика размером до 1,5 миллиметров и более. Собранные образцы и видеоматериалы будут переданы для изучения и интерпретации научному партнёру экспедиции - Институту океанологии имени Ширшова.Стоимость строительства катамарана NOVA составила около 500 тысяч долларов.
https://ria.ru/20210907/konyukhov-1749030439.html
https://ria.ru/20210430/konyukhov-1730039672.html
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в мире, брисбен, федор конюхов, российская академия наук, северный ледовитый океан, россия
20:49 14.09.2021
 
Конюхов пройдет от Чили до Австралии на катамаране на солнечной батарее

Путешественник Конюхов пройдет от Чили до Австралии на катамаране на солнечной батарее

© Фото из личного архиваФедор Конюхов
Федор Конюхов
© Фото из личного архива
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Известный российский путешественник Федор Конюхов отправляется в декабре этого года в пятимесячную морскую экспедицию из Чили в Австралию на катамаране, работающем на солнечной энергии, сообщил РИА Новости мореплаватель.
Конюхову 12 декабря исполнится 70 лет.
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"Я иду через Атлантику в декабре этого года, из Чили в Австралию на катамаране на солнечной батарее", - сказал Конюхов.
Затем, по его словам, в июле из Австралии он собирается облететь два раза вокруг земного шара без посадки на воздушном шаре.
"А уже в ноябре на весельной лодке за 180 дней хочу пройти маршрутом от мыса Горн до Австралии", - сказал Конюхов.
Ранее он сообщил РИА Новости, что отправляется 14 сентября в Англию, чтобы принять участие в достройке катамарана на солнечной энергии.
Катамаран NOVA - маломерное двухкорпусное судно океанского класса длиной 11 и шириной 7 метров, способное развить скорость до 5-7 узлов. Энергетическая силовая установка уникального судна является полностью электрической и не загрязняет океан и атмосферу. Судно может выдержать шторм до 8 баллов, что обеспечивает практически неограниченный район плавания.
После завершения океанской экспедиции катамаран пройдёт техническое обслуживание в Англии и будет доставлен в Россию для продолжения научно-исследовательской работы в акваториях российских морей. Этому катамарану под силу даже летний переход через Северный Ледовитый океан по Северному морскому пути.
В этот раз Конюхову предстоит преодолеть 9 тысяч морских миль (более 16 500 километров) в режиме автономного плавания от берегов Чили до Австралии. Старт перехода состоится из Вальпараисо (Чили), местом финиша выбран порт Брисбен (Австралия).
Российский путешественник Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
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Федор Конюхов — о юбилее в океане и кругосветке на энергии солнца
Запастись достаточным количеством пресной воды для перехода пятимесячной длительности невозможно, поэтому на борту установлен опреснитель морской воды, работающий на энергии солнца. Рацион путешественника состоит из нескольких типов сублимированного питания - лёгкого, калорийного, проверенного во многих экспедициях.
Во время перехода Фёдор Конюхов будет вести видеодневник и проводить экологический мониторинг океана на наличие пластиковых отходов в морской воде. Катамаран будет оснащён специальной установкой проточного типа и комплектом сменных фильтров, позволяющих улавливать микрочастицы пластика размером до 1,5 миллиметров и более. Собранные образцы и видеоматериалы будут переданы для изучения и интерпретации научному партнёру экспедиции - Институту океанологии имени Ширшова.
Стоимость строительства катамарана NOVA составила около 500 тысяч долларов.
 
ТуризмВ миреБрисбенФедор КонюховРоссийская академия наукСеверный Ледовитый океанРоссия
 
 
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