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Кейт Хадсон объявила о помолвке
Кейт Хадсон объявила о помолвке - РИА Новости, 14.09.2021
Кейт Хадсон объявила о помолвке
Актриса Кейт Хадсон объявила в своем Instagram о помолвке с бизнесменом Дэнни Фудзикавой. Пара встречалась пять лет, у них также есть общая дочь. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T11:34
2021-09-14T11:34
2021-09-14T12:15
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Актриса Кейт Хадсон объявила в своем Instagram о помолвке с бизнесменом Дэнни Фудзикавой. Пара встречалась пять лет, у них также есть общая дочь.Хадсон разместила романтичную фотографию с возлюбленным на фоне моря и дополнила ее свадебными смайликами.С поздравлениями в комментариях отметились многие знаменитости, среди которых Кортни Кокс, Гвинет Пэлтроу, Орландо Блум и другие.Влюбленные знакомы около 15 лет, но встречаться они начали в 2016 году. У актрисы также есть двое детей от предыдущих отношений.Совсем недавно Бритни Спирс также похвасталась обручальным кольцом в социальных сетях. Долгое время она не могла выйти замуж из-за опекунства отца.
https://ria.ru/20210317/svadba-1601637712.html
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гвинет пэлтроу, орландо блум , знаменитости, кортни кокс, новости культуры, стиль жизни