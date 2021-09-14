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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210914/khadson-1749971584.html
Кейт Хадсон объявила о помолвке
Кейт Хадсон объявила о помолвке - РИА Новости, 14.09.2021
Кейт Хадсон объявила о помолвке
Актриса Кейт Хадсон объявила в своем Instagram о помолвке с бизнесменом Дэнни Фудзикавой. Пара встречалась пять лет, у них также есть общая дочь. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T11:34
2021-09-14T12:15
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Актриса Кейт Хадсон объявила в своем Instagram о помолвке с бизнесменом Дэнни Фудзикавой. Пара встречалась пять лет, у них также есть общая дочь.Хадсон разместила романтичную фотографию с возлюбленным на фоне моря и дополнила ее свадебными смайликами.С поздравлениями в комментариях отметились многие знаменитости, среди которых Кортни Кокс, Гвинет Пэлтроу, Орландо Блум и другие.Влюбленные знакомы около 15 лет, но встречаться они начали в 2016 году. У актрисы также есть двое детей от предыдущих отношений.Совсем недавно Бритни Спирс также похвасталась обручальным кольцом в социальных сетях. Долгое время она не могла выйти замуж из-за опекунства отца.
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гвинет пэлтроу, орландо блум , знаменитости, кортни кокс, новости культуры, стиль жизни
11:34 14.09.2021 (обновлено: 12:15 14.09.2021)
 

Кейт Хадсон объявила о помолвке

© AFP 2021 / Tiziana FabiАмериканская актриса Кейт Хадсон. 29 августа 2012
Американская актриса Кейт Хадсон. 29 августа 2012 - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© AFP 2021 / Tiziana Fabi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Актриса Кейт Хадсон объявила в своем Instagram о помолвке с бизнесменом Дэнни Фудзикавой. Пара встречалась пять лет, у них также есть общая дочь.
Хадсон разместила романтичную фотографию с возлюбленным на фоне моря и дополнила ее свадебными смайликами.

"Поехали!" – написала актриса.

С поздравлениями в комментариях отметились многие знаменитости, среди которых Кортни Кокс, Гвинет Пэлтроу, Орландо Блум и другие.
Влюбленные знакомы около 15 лет, но встречаться они начали в 2016 году. У актрисы также есть двое детей от предыдущих отношений.
Совсем недавно Бритни Спирс также похвасталась обручальным кольцом в социальных сетях. Долгое время она не могла выйти замуж из-за опекунства отца.
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ШоубизГвинет ПэлтроуОрландо БлумЗнаменитостиКортни КоксНовости культурыСтиль жизни
 
 
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