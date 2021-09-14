https://ria.ru/20210914/khadson-1749971584.html

Кейт Хадсон объявила о помолвке

Кейт Хадсон объявила о помолвке - РИА Новости, 14.09.2021

Кейт Хадсон объявила о помолвке

Актриса Кейт Хадсон объявила в своем Instagram о помолвке с бизнесменом Дэнни Фудзикавой. Пара встречалась пять лет, у них также есть общая дочь. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T11:34

2021-09-14T11:34

2021-09-14T12:15

шоубиз

гвинет пэлтроу

орландо блум

знаменитости

кортни кокс

новости культуры

стиль жизни

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/143855/93/1438559363_0:0:4256:2394_1920x0_80_0_0_73a1a45f19429bf8897d368e8701c37e.jpg

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Актриса Кейт Хадсон объявила в своем Instagram о помолвке с бизнесменом Дэнни Фудзикавой. Пара встречалась пять лет, у них также есть общая дочь.Хадсон разместила романтичную фотографию с возлюбленным на фоне моря и дополнила ее свадебными смайликами.С поздравлениями в комментариях отметились многие знаменитости, среди которых Кортни Кокс, Гвинет Пэлтроу, Орландо Блум и другие.Влюбленные знакомы около 15 лет, но встречаться они начали в 2016 году. У актрисы также есть двое детей от предыдущих отношений.Совсем недавно Бритни Спирс также похвасталась обручальным кольцом в социальных сетях. Долгое время она не могла выйти замуж из-за опекунства отца.

https://ria.ru/20210317/svadba-1601637712.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гвинет пэлтроу, орландо блум , знаменитости, кортни кокс, новости культуры, стиль жизни