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Число погибших при сходе ледника в КЧР возросло до двух
Число погибших при сходе ледника в КЧР возросло до двух - РИА Новости, 14.09.2021
Число погибших при сходе ледника в КЧР возросло до двух
Число погибших при обрушении ледника в Домбае возросло до двух, сообщил глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T18:42
2021-09-14T19:45
происшествия
рашид темрезов
домбай
карачаево-черкесская республика (кчр)
россия
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ПЯТИГОРСК, 14 сен — РИА Новости. Число погибших при обрушении ледника в Домбае возросло до двух, сообщил глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов.Он отметил, что другие члены группы не пострадали.Темрезов также выразил соболезнования родным и близким погибших.По информации первого замначальника ГУ МЧС России по КЧР Дмитрия Помогайбо, тургруппа, которая попала под обвал, не регистрировалась в ведомстве.Проверку по факту ЧП начала местная прокуратура.
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происшествия, рашид темрезов, домбай, карачаево-черкесская республика (кчр), россия
18:42 14.09.2021 (обновлено: 19:45 14.09.2021)
 
Число погибших при сходе ледника в КЧР возросло до двух

Темрезов: число погибших при сходе ледника в КЧР возросло до двух

© Фото : @mchskchr/InstagramНа месте схода ледника в Домбае, Карачаево-Черкессия
На месте схода ледника в Домбае, Карачаево-Черкессия - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Фото : @mchskchr/Instagram
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ПЯТИГОРСК, 14 сен — РИА Новости. Число погибших при обрушении ледника в Домбае возросло до двух, сообщил глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов.

"В зоне обрушения части ледника Алибек в Домбае оказалась группа из шести туристок из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. На место сразу же выехали экстренные службы, однако, к большому сожалению, две туристки погибли. Еще одну туристку, получившую серьезную травму, в настоящий момент эвакуируют спасатели, с ней уже работают медики", — написал чиновник в Instagram.

Он отметил, что другие члены группы не пострадали.
Темрезов также выразил соболезнования родным и близким погибших.
По информации первого замначальника ГУ МЧС России по КЧР Дмитрия Помогайбо, тургруппа, которая попала под обвал, не регистрировалась в ведомстве.
Проверку по факту ЧП начала местная прокуратура.
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ПроисшествияРашид ТемрезовДомбайКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Россия
 
 
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