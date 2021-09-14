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Число погибших при сходе ледника в КЧР возросло до двух
Число погибших при сходе ледника в КЧР возросло до двух - РИА Новости, 14.09.2021
Число погибших при сходе ледника в КЧР возросло до двух
Число погибших при обрушении ледника в Домбае возросло до двух, сообщил глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T18:42
2021-09-14T18:42
2021-09-14T19:45
происшествия
рашид темрезов
домбай
карачаево-черкесская республика (кчр)
россия
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ПЯТИГОРСК, 14 сен — РИА Новости. Число погибших при обрушении ледника в Домбае возросло до двух, сообщил глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов.Он отметил, что другие члены группы не пострадали.Темрезов также выразил соболезнования родным и близким погибших.По информации первого замначальника ГУ МЧС России по КЧР Дмитрия Помогайбо, тургруппа, которая попала под обвал, не регистрировалась в ведомстве.Проверку по факту ЧП начала местная прокуратура.
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происшествия, рашид темрезов, домбай, карачаево-черкесская республика (кчр), россия
18:42 14.09.2021 (обновлено: 19:45 14.09.2021)
Число погибших при сходе ледника в КЧР возросло до двух
Темрезов: число погибших при сходе ледника в КЧР возросло до двух