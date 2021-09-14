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Шойгу назвал вклад Казанцева в развитие Вооруженных Сил неоценимым
Шойгу назвал вклад Казанцева в развитие Вооруженных Сил неоценимым - РИА Новости, 14.09.2021
Шойгу назвал вклад Казанцева в развитие Вооруженных Сил неоценимым
Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Героя России генерала армии Виктора Казанцева и назвал его незаурядным человеком и РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T16:07
2021-09-14T16:07
общество
краснодар
сергей шойгу
первая чеченская война (1994-1996)
вторая чеченская война (1999-2009)
северный кавказ
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Героя России генерала армии Виктора Казанцева и назвал его незаурядным человеком и настоящим профессионалом, внесшим неоценимый вклад в развитие Вооруженных сил."Ушел из жизни незаурядный человек, истинный патриот. Его судьба - пример верности Родине и воинскому долгу. Он был настоящим профессионалом, успешно выполнявшим самые сложные и ответственные задачи, внесшим неоценимый вклад в развитие Вооруженных сил", – приводит Минобороны России слова главы военного ведомства.Шойгу выразил сочувствие всей семье, родным и близким Казанцева.Бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, боровшийся с терроризмом в Дагестане и Чечне, утром 14 сентября в Краснодаре после продолжительной болезни.В 2000-2004 годах Казанцев занимал пост первого полпреда президента РФ в Южном федеральном округе. В 1999 году ему было присвоено звание Героя Российской Федерации, в 2000 году он стал генералом армии. Казанцев был награжден орденом "За военные заслуги", советскими орденами Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" II и III степеней, медалями, в том числе "За боевые заслуги".
https://ria.ru/20210914/kazantsev-1749968926.html
https://ria.ru/20210914/soboleznovaniya-1750017663.html
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северный кавказ
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общество, краснодар, сергей шойгу, первая чеченская война (1994-1996), вторая чеченская война (1999-2009), северный кавказ, россия
16:07 14.09.2021
 
Шойгу назвал вклад Казанцева в развитие Вооруженных Сил неоценимым

Шойгу назвал вклад генерала Казанцева в развитие российской армии неоценимым

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Героя России генерала армии Виктора Казанцева и назвал его незаурядным человеком и настоящим профессионалом, внесшим неоценимый вклад в развитие Вооруженных сил.
"Ушел из жизни незаурядный человек, истинный патриот. Его судьба - пример верности Родине и воинскому долгу. Он был настоящим профессионалом, успешно выполнявшим самые сложные и ответственные задачи, внесшим неоценимый вклад в развитие Вооруженных сил", – приводит Минобороны России слова главы военного ведомства.
Виктор Казанцев - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
Вчера, 11:19
Биография Виктора Казанцева
Шойгу выразил сочувствие всей семье, родным и близким Казанцева.
Бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, боровшийся с терроризмом в Дагестане и Чечне, утром 14 сентября в Краснодаре после продолжительной болезни.
В 2000-2004 годах Казанцев занимал пост первого полпреда президента РФ в Южном федеральном округе. В 1999 году ему было присвоено звание Героя Российской Федерации, в 2000 году он стал генералом армии. Казанцев был награжден орденом "За военные заслуги", советскими орденами Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" II и III степеней, медалями, в том числе "За боевые заслуги".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
Вчера, 14:55
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Героя России Казанцева
 
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