https://ria.ru/20210914/kazantsev-1750034491.html

Шойгу назвал вклад Казанцева в развитие Вооруженных Сил неоценимым

Шойгу назвал вклад Казанцева в развитие Вооруженных Сил неоценимым - РИА Новости, 14.09.2021

Шойгу назвал вклад Казанцева в развитие Вооруженных Сил неоценимым

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Героя России генерала армии Виктора Казанцева и назвал его незаурядным человеком и РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T16:07

2021-09-14T16:07

2021-09-14T16:07

общество

краснодар

сергей шойгу

первая чеченская война (1994-1996)

вторая чеченская война (1999-2009)

северный кавказ

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Героя России генерала армии Виктора Казанцева и назвал его незаурядным человеком и настоящим профессионалом, внесшим неоценимый вклад в развитие Вооруженных сил."Ушел из жизни незаурядный человек, истинный патриот. Его судьба - пример верности Родине и воинскому долгу. Он был настоящим профессионалом, успешно выполнявшим самые сложные и ответственные задачи, внесшим неоценимый вклад в развитие Вооруженных сил", – приводит Минобороны России слова главы военного ведомства.Шойгу выразил сочувствие всей семье, родным и близким Казанцева.Бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, боровшийся с терроризмом в Дагестане и Чечне, утром 14 сентября в Краснодаре после продолжительной болезни.В 2000-2004 годах Казанцев занимал пост первого полпреда президента РФ в Южном федеральном округе. В 1999 году ему было присвоено звание Героя Российской Федерации, в 2000 году он стал генералом армии. Казанцев был награжден орденом "За военные заслуги", советскими орденами Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" II и III степеней, медалями, в том числе "За боевые заслуги".

https://ria.ru/20210914/kazantsev-1749968926.html

https://ria.ru/20210914/soboleznovaniya-1750017663.html

краснодар

северный кавказ

россия

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общество, краснодар, сергей шойгу, первая чеченская война (1994-1996), вторая чеченская война (1999-2009), северный кавказ, россия