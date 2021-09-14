https://ria.ru/20210914/kazantsev-1749968926.html

Биография Виктора Казанцева

Биография Виктора Казанцева - РИА Новости, 14.09.2021

Биография Виктора Казанцева

Генерал армии, Герой Российской Федерации Виктор Германович Казанцев родился 22 февраля 1946 года в селе Коханово Толочинского района Витебской области... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T11:19

2021-09-14T11:19

2021-09-14T11:19

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Генерал армии, Герой Российской Федерации Виктор Германович Казанцев родился 22 февраля 1946 года в селе Коханово Толочинского района Витебской области Белорусской ССР (ныне Республика Белоруссия).В 1963 году окончил Свердловское суворовское училище, в 1966 году – Ленинградское высшее общевойсковое командное училище, в 1979 году – Военную академию им. М.В. Фрунзе, в 1987 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. Кандидат педагогических наук. Кандидат философских наук.В 1966-1976 годах проходил службу в должностях командира взвода, командира мотострелковой роты, начальника штаба, заместителя, а затем командира мотострелкового батальона в Закавказском военном округе, начальника штаба и заместителя командира мотострелкового полка в Среднеазиатском военном округе. С августа 1979 по 1985 год Казанцев служил в Центральной группе войск в Чехословакии (ныне Чехия и Словакия). Был командиром 275-го гвардейского мотострелкового полка в 18-й гвардейской мотострелковой дивизии, с 1981 года – заместителем командира, с октября 1982 года – командиром 30-й гвардейской мотострелковой дивизии. В 1987-1991 годах – первый заместитель командующего армией в Среднеазиатском военном округе, затем – командир армейского корпуса, заместитель командующего войсками Туркестанского военного округа. Возглавлял оперативную группу Министерства обороны СССР по Казахской ССР (ныне Республика Казахстан).В 1991-1993 годах – первый заместитель начальника штаба, затем – заместитель командующего войсками Забайкальского военного округа по боевой подготовке.С апреля 1993 по февраль 1996 года – начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Забайкальского военного округа.С февраля 1996 по июль 1997 года – первый заместитель командующего войсками Северо-Кавказского военного округа; с июля 1997 по май 2000 года – командующий войсками Северо-Кавказского военного округа.С августа 1999 по апрель 2000 года был одновременно командующим Объединенной группировкой федеральных сил на Северном Кавказе.В январе 2001 года вошел в состав Оперативного штаба по управлению контртеррористическими действиями в Северо-Кавказском регионе.С мая 2000 по март 2004 года Виктор Казанцев был полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе.В 2004-2009 годах был проректором Северо-Кавказской академии государственной службы. Преподавал также в институте повышения квалификации при Ростовском государственном университете (ныне Южный федеральный университет).В последние годы проживал в Краснодаре.14 сентября 2021 года Виктор Казанцев скончался.Герой Российской Федерации (1999).Генерал армии (2000).Был награжден орденом "За военные заслуги", советскими орденами Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" II и III степеней, медалями, в том числе "За боевые заслуги".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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