https://ria.ru/20210914/kazantsev-1749955807.html

Умер экс-командующий войсками на Северном Кавказе Казанцев

Умер экс-командующий войсками на Северном Кавказе Казанцев - РИА Новости, 14.09.2021

Умер экс-командующий войсками на Северном Кавказе Казанцев

Бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе Герой России Виктор Казанцев, который на стыке веков боролся с терроризмом в Дагестане и... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T10:11

2021-09-14T10:11

2021-09-14T13:57

южный военный округ

северный кавказ

общество

краснодар

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен — РИА Новости, Юлия Насулина. Бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе Герой России Виктор Казанцев, который на стыке веков боролся с терроризмом в Дагестане и Чечне, скончался во вторник, сообщил РИА Новости представитель Южного военного округа."Со слов родственников Виктора Германовича Казанцева, он скончался в госпитале сегодня утром после продолжительной болезни", — сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в Клубе военачальников, Казанцев умер в районе семи утра в Краснодаре.Казанцев был командующим объединенной группировкой войск на Северном Кавказе. В 2000-2004 годах был первым полномочным представителем президента России в Южном федеральном округе.

северный кавказ

краснодар

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южный военный округ, северный кавказ, общество, краснодар, россия