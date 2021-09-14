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Умер экс-командующий войсками на Северном Кавказе Казанцев
Умер экс-командующий войсками на Северном Кавказе Казанцев - РИА Новости, 14.09.2021
Умер экс-командующий войсками на Северном Кавказе Казанцев
Бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе Герой России Виктор Казанцев, который на стыке веков боролся с терроризмом в Дагестане и... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T10:11
2021-09-14T10:11
2021-09-14T13:57
южный военный округ
северный кавказ
общество
краснодар
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен — РИА Новости, Юлия Насулина. Бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе Герой России Виктор Казанцев, который на стыке веков боролся с терроризмом в Дагестане и Чечне, скончался во вторник, сообщил РИА Новости представитель Южного военного округа."Со слов родственников Виктора Германовича Казанцева, он скончался в госпитале сегодня утром после продолжительной болезни", — сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в Клубе военачальников, Казанцев умер в районе семи утра в Краснодаре.Казанцев был командующим объединенной группировкой войск на Северном Кавказе. В 2000-2004 годах был первым полномочным представителем президента России в Южном федеральном округе.
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РИА Новости
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южный военный округ, северный кавказ, общество, краснодар, россия
10:11 14.09.2021 (обновлено: 13:57 14.09.2021)
Умер экс-командующий войсками на Северном Кавказе Казанцев
Умер бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе Казанцев