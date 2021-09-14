https://ria.ru/20210914/insult-1749940967.html

"Просто убиваете человека": Мясников назвал смертельную ошибку при инсульте

"Просто убиваете человека": Мясников назвал смертельную ошибку при инсульте - РИА Новости, 14.09.2021

"Просто убиваете человека": Мясников назвал смертельную ошибку при инсульте

Прием препаратов для снижения давления при инсульте может привести к летальному исходу для пациента, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T07:03

2021-09-14T07:03

2021-09-14T10:34

общество

здоровье

инсульт

россия

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Прием препаратов для снижения давления при инсульте может привести к летальному исходу для пациента, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.По его словам, причиной тромбоза мозговых вен становится высокое давление.Медик отметил, что таким больным нельзя снижать давление, поскольку это приводит к падению перфузионного давления в мозге, сердце и почках, что часто заканчивается смертью.Мясников посоветовал при инсульте в течение трех часов доставить человека в больницу, где ему окажут необходимую помощь.

https://ria.ru/20210831/insult-1747946071.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, инсульт, россия, александр мясников (врач)