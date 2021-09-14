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"Просто убиваете человека": Мясников назвал смертельную ошибку при инсульте
"Просто убиваете человека": Мясников назвал смертельную ошибку при инсульте - РИА Новости, 14.09.2021
"Просто убиваете человека": Мясников назвал смертельную ошибку при инсульте
Прием препаратов для снижения давления при инсульте может привести к летальному исходу для пациента, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T07:03
2021-09-14T10:34
общество
здоровье
инсульт
россия
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Прием препаратов для снижения давления при инсульте может привести к летальному исходу для пациента, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.По его словам, причиной тромбоза мозговых вен становится высокое давление.Медик отметил, что таким больным нельзя снижать давление, поскольку это приводит к падению перфузионного давления в мозге, сердце и почках, что часто заканчивается смертью.Мясников посоветовал при инсульте в течение трех часов доставить человека в больницу, где ему окажут необходимую помощь.
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общество, здоровье, инсульт, россия, александр мясников (врач)
07:03 14.09.2021 (обновлено: 10:34 14.09.2021)
 
"Просто убиваете человека": Мясников назвал смертельную ошибку при инсульте

Доктор Мясников: прием препаратов для снижения давления при инсульте может убить человека

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Прием препаратов для снижения давления при инсульте может привести к летальному исходу для пациента, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, причиной тромбоза мозговых вен становится высокое давление.

"Вы пытаетесь снизить давление, тем самым просто убиваете человека. Врач имеет право снизить давление не больше, чем на двадцать процентов от исходного, — не больше, и то в течение определенного времени", — пояснил Мясников.

Медик отметил, что таким больным нельзя снижать давление, поскольку это приводит к падению перфузионного давления в мозге, сердце и почках, что часто заканчивается смертью.

"Если возникает вопрос, дать лекарство, снизить давление либо ничего не делать, то лучше ничего не делать, потому что там как повезет, а тут ты его убьешь. <…> Это просто может плохо кончиться", — подчеркнул врач.

Мясников посоветовал при инсульте в течение трех часов доставить человека в больницу, где ему окажут необходимую помощь.
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Врач назвал признаки раннего инфаркта и инсульта
 
ОбществоЗдоровьеинсультРоссияАлександр Мясников (врач)
 
 
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