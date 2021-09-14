https://ria.ru/20210914/gosuslugi-1749958255.html
Выписки из ЗАГСа разрешили получать через портал госуслуг
Выписки из ЗАГСа разрешили получать через портал госуслуг - РИА Новости, 14.09.2021
Выписки из ЗАГСа разрешили получать через портал госуслуг
Минцифры РФ и Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустили сервис, благодаря которому выписки из ЗАГСа можно получить на портале госуслуг, сообщает... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T10:29
2021-09-14T10:29
2021-09-14T10:29
общество
технологии
госуслуги
федеральная налоговая служба (фнс россии)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742357935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b158541cc1680c504c318caab34f8ea.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Минцифры РФ и Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустили сервис, благодаря которому выписки из ЗАГСа можно получить на портале госуслуг, сообщает кабмин."За выписками из ЗАГС теперь не нужно никуда ходить, тратить время и стоять в очередях. Их можно получить на портале госуслуг благодаря новому сервису, который запустило Минцифры совместно с ФНС", - говорится в сообщении правительства РФ в мессенджере Telegram.Отмечается, что речь идет о свидетельствах о браке и разводе, о рождении для себя и детей, о перемене имени. Они бывают нужны для оформления госуслуг, получения других документов или сделок купли-продажи."Чтобы запросить сведения, нужно зайти в раздел "Документы и данные" портала госуслуг, далее – в раздел "Семья и дети". Также можно оформить подписку: в этом случае данные в личном кабинете всегда будут актуальными", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210902/gosuslugi-1748330808.html
https://ria.ru/20210817/dolgi-1746146541.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742357935_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_42924c79cc7060d1648978122ec03613.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, госуслуги, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия
Выписки из ЗАГСа разрешили получать через портал госуслуг
Минцифры и ФНС запустили сервис по выдаче выписок из ЗАГСа через портал госуслуг