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Выписки из ЗАГСа разрешили получать через портал госуслуг
Выписки из ЗАГСа разрешили получать через портал госуслуг - РИА Новости, 14.09.2021
Выписки из ЗАГСа разрешили получать через портал госуслуг
Минцифры РФ и Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустили сервис, благодаря которому выписки из ЗАГСа можно получить на портале госуслуг, сообщает... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T10:29
2021-09-14T10:29
общество
технологии
госуслуги
федеральная налоговая служба (фнс россии)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Минцифры РФ и Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустили сервис, благодаря которому выписки из ЗАГСа можно получить на портале госуслуг, сообщает кабмин."За выписками из ЗАГС теперь не нужно никуда ходить, тратить время и стоять в очередях. Их можно получить на портале госуслуг благодаря новому сервису, который запустило Минцифры совместно с ФНС", - говорится в сообщении правительства РФ в мессенджере Telegram.Отмечается, что речь идет о свидетельствах о браке и разводе, о рождении для себя и детей, о перемене имени. Они бывают нужны для оформления госуслуг, получения других документов или сделок купли-продажи."Чтобы запросить сведения, нужно зайти в раздел "Документы и данные" портала госуслуг, далее – в раздел "Семья и дети". Также можно оформить подписку: в этом случае данные в личном кабинете всегда будут актуальными", - добавляется в сообщении.
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общество, технологии, госуслуги, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия
10:29 14.09.2021
 
Выписки из ЗАГСа разрешили получать через портал госуслуг

Минцифры и ФНС запустили сервис по выдаче выписок из ЗАГСа через портал госуслуг

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтраница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета
Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Минцифры РФ и Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустили сервис, благодаря которому выписки из ЗАГСа можно получить на портале госуслуг, сообщает кабмин.
"За выписками из ЗАГС теперь не нужно никуда ходить, тратить время и стоять в очередях. Их можно получить на портале госуслуг благодаря новому сервису, который запустило Минцифры совместно с ФНС", - говорится в сообщении правительства РФ в мессенджере Telegram.
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"Чтобы запросить сведения, нужно зайти в раздел "Документы и данные" портала госуслуг, далее – в раздел "Семья и дети". Также можно оформить подписку: в этом случае данные в личном кабинете всегда будут актуальными", - добавляется в сообщении.
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ОбществоТехнологииГосуслугиФедеральная налоговая служба (ФНС России)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Россия
 
 
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