https://ria.ru/20210914/gosuslugi-1749958255.html

Выписки из ЗАГСа разрешили получать через портал госуслуг

Выписки из ЗАГСа разрешили получать через портал госуслуг - РИА Новости, 14.09.2021

Выписки из ЗАГСа разрешили получать через портал госуслуг

Минцифры РФ и Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустили сервис, благодаря которому выписки из ЗАГСа можно получить на портале госуслуг, сообщает... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T10:29

2021-09-14T10:29

2021-09-14T10:29

общество

технологии

госуслуги

федеральная налоговая служба (фнс россии)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Минцифры РФ и Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустили сервис, благодаря которому выписки из ЗАГСа можно получить на портале госуслуг, сообщает кабмин."За выписками из ЗАГС теперь не нужно никуда ходить, тратить время и стоять в очередях. Их можно получить на портале госуслуг благодаря новому сервису, который запустило Минцифры совместно с ФНС", - говорится в сообщении правительства РФ в мессенджере Telegram.Отмечается, что речь идет о свидетельствах о браке и разводе, о рождении для себя и детей, о перемене имени. Они бывают нужны для оформления госуслуг, получения других документов или сделок купли-продажи."Чтобы запросить сведения, нужно зайти в раздел "Документы и данные" портала госуслуг, далее – в раздел "Семья и дети". Также можно оформить подписку: в этом случае данные в личном кабинете всегда будут актуальными", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210902/gosuslugi-1748330808.html

https://ria.ru/20210817/dolgi-1746146541.html

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общество, технологии, госуслуги, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия