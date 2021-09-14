https://ria.ru/20210914/gosduma-1750025280.html

На участие в онлайн-голосовании подали заявки около 2,8 миллиона россиян

На участие в онлайн-голосовании подали заявки около 2,8 миллиона россиян - РИА Новости, 14.09.2021

На участие в онлайн-голосовании подали заявки около 2,8 миллиона россиян

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму подано почти 2,8 миллиона заявлений. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T15:30

2021-09-14T15:30

2021-09-14T15:59

выборы в государственную думу

госдума рф

политика

яблоко

элла памфилова

коммунисты россии

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму подано почти 2,8 миллиона заявлений."По состоянию на вчерашний день, у нас почти 2,8 миллиона заявлений подано, люди готовы пойти и попробовать проголосовать дистанционно", - сказала Памфилова на первой международной научно-практической конференции "Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

https://ria.ru/20210914/kampaniya-1750016557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, политика, яблоко, элла памфилова, коммунисты россии