https://ria.ru/20210914/gosduma-1750025280.html
На участие в онлайн-голосовании подали заявки около 2,8 миллиона россиян
На участие в онлайн-голосовании подали заявки около 2,8 миллиона россиян - РИА Новости, 14.09.2021
На участие в онлайн-голосовании подали заявки около 2,8 миллиона россиян
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму подано почти 2,8 миллиона заявлений. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T15:30
2021-09-14T15:30
2021-09-14T15:59
выборы в государственную думу
госдума рф
политика
яблоко
элла памфилова
коммунисты россии
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму подано почти 2,8 миллиона заявлений."По состоянию на вчерашний день, у нас почти 2,8 миллиона заявлений подано, люди готовы пойти и попробовать проголосовать дистанционно", - сказала Памфилова на первой международной научно-практической конференции "Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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госдума рф, политика, яблоко, элла памфилова, коммунисты россии
15:30 14.09.2021 (обновлено: 15:59 14.09.2021)
На участие в онлайн-голосовании подали заявки около 2,8 миллиона россиян
Памфилова: на участие в онлайн-голосовании подали заявки около 2,8 миллиона россиян