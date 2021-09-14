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Суд в Москве оштрафовал Facebook на 21 миллион рублей

Суд в Москве оштрафовал Facebook на 21 миллион рублей - РИА Новости, 14.09.2021

Суд в Москве оштрафовал Facebook на 21 миллион рублей

Мировой судья в Москве во вторник оштрафовал Facebook еще на 21 миллион рублей за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T13:40

2021-09-14T13:40

2021-09-14T13:47

москва

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telegram (приложение)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Мировой судья в Москве во вторник оштрафовал Facebook еще на 21 миллион рублей за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы."Назначены наказания в виде административных штрафов, всего по пяти делам, в размере 21 миллиона рублей", - сказали в пресс-службе.На Facebook составлены протоколы по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации). По аналогичной статье привлекаются Twitter и Telegram, протоколы на них рассмотрят позднее.

https://ria.ru/20210819/shtraf-1746376169.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, facebook, происшествия, twitter, telegram (приложение)