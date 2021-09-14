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Суд в Москве оштрафовал Facebook на 21 миллион рублей
Суд в Москве оштрафовал Facebook на 21 миллион рублей - РИА Новости, 14.09.2021
Суд в Москве оштрафовал Facebook на 21 миллион рублей
Мировой судья в Москве во вторник оштрафовал Facebook еще на 21 миллион рублей за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T13:40
2021-09-14T13:40
2021-09-14T13:47
москва
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происшествия
twitter
telegram (приложение)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Мировой судья в Москве во вторник оштрафовал Facebook еще на 21 миллион рублей за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы."Назначены наказания в виде административных штрафов, всего по пяти делам, в размере 21 миллиона рублей", - сказали в пресс-службе.На Facebook составлены протоколы по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации). По аналогичной статье привлекаются Twitter и Telegram, протоколы на них рассмотрят позднее.
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москва, facebook, происшествия, twitter, telegram (приложение)
13:40 14.09.2021 (обновлено: 13:47 14.09.2021)
Суд в Москве оштрафовал Facebook на 21 миллион рублей
Суд в Москве оштрафовал Facebook на 21 миллион рублей за отказ удалить незаконные данные