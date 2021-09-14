18:10 14.09.2021 (обновлено: 18:23 14.09.2021)
Путин поручил правительству воплотить идеи "Единой России"
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ и руководством партии "Единая Россия"
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Владимир Путин, ушедший на самоизоляцию, как и обещали в Кремле, рабочих темпов не сбавил — все запланированные мероприятия перенесли в онлайн. В том числе и большое совещание с правительством и представителями партии "Единая Россия". При необходимости такой формат станет постоянным. "Партия — инициатор очень многих решений и вплотную прорабатывала это с кабинетом министров", — объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Двести шесть миллиардов — детям
В конце августа на встрече с представителями "Единой России" президент предложил разово выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей. И потребовал от правительства организовать все максимально оперативно, "чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок".
И, как отчиталась вице-премьер Татьяна Голикова, к середине сентября больше 39 миллионов пенсионеров получили деньги. С остальными тремя с половиной миллионами рассчитаются на днях.
Единовременную выплату родителям школьников (тоже десять тысяч) перечислили более 20 миллионам россиян — эти меры поддержки Путин озвучил в послании Федеральному собранию. Всего на детей от шести до 18 лет государство направило 206 миллиардов рублей.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова принимает участие в просветительском марафоне "Новое Знание"
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова принимает участие в просветительском марафоне "Новое Знание"
Голикова напомнила и о программе субсидирования найма, запущенной в этом году. За трудоустройство безработных работодателям перечисляют сумму в размере трех МРОТ. Планируется, что с такими стимулами к делу привлекут не менее 200 тысяч человек. И вот промежуточные итоги: более 26 тысяч работодателей уже подали соответствующие заявления на 159 тысяч занятых вакансий.
Кроме того, вице-премьер сообщила, что около 70 процентов колледжей с 2024-го сократят срок обучения с четырех до двух лет, а каждый второй студент сможет получить несколько квалификаций. Внимание к этому понятно: сегодня больше половины выпускников девятых классов выбирают колледж.
"Поэтому совместно с "Единой Россией" мы разработали долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030-го. Эту работу мы планируем синхронизировать с трансформацией среднего профессионального образования", — добавила Голикова.
Также с "Единой Россией" и комиссией Государственного совета провели несколько совещаний по подготовке к запуску программы, в рамках которой в 2022-2026 годах должны отремонтировать более семи тысяч школ, как и поручал президент.
24 августа, 19:45Пенсионерам, военным, детям. Куда еще направят миллиарды поддержки
"Посмотреть вместе с коллегами"
О выплатах военнослужащим и военным пенсионерам (по 15 и десять тысяч рублей соответственно) кратко рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу — все выполнено. "Мы неоднократно эту тему обсуждали, там есть вопросы, над которыми нужно подумать, чтобы регулярно поднимать доход военнослужащих в соответствии с тем, как складывается ситуация в экономике, макроэкономике, с инфляцией", — отметил президент.
Кроме того, Путин напомнил, что Вооруженные силы России получили современную технику, которая по некоторым направлениям не имеет аналогов. "Весь мир это уже хорошо знает. Но, безусловно, она должна находиться в надежных руках, люди должны чувствовать себя комфортно, чувствовать заботу со стороны государства. Минобороны очень много делает по этому направлению", — уточнил глава государства.
Следующей выступала детский омбудсмен Анна Кузнецова — с докладом о комплексной поддержке семей. Как и министр обороны, она вошла в федеральную пятерку предвыборного списка партии "Единая Россия". На совещании омбудсмен предложила предоставлять пособие не только на детей от трех до семи лет, но и старше. Тем более что в такой поддержке особенно нуждаются малообеспеченные семьи.
В каждом регионе сейчас, по ее словам, пристально следят за домами-интернатами. "Конечно, мы надеемся, что работа будет завершена успешно и дети, которые сегодня, на мой взгляд, одна из самых незащищенных категорий — с особенностями развития, сироты, наконец-то получат нужную инфраструктуру", — заключила Кузнецова.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова выступает на просветительском марафоне "Новое Знание"
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова выступает на просветительском марафоне "Новое Знание"
Ее коллега по федеральной пятерке ЕР, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева сообщил о введении в России интегрированных моделей обучения в вузах. Это позволит предприятиям участвовать в создании образовательных программ.
"Елена Владимировна, мы с вами буквально позавчера в Огарево встречались, и вы рассказывали мне о том, как шли ваши встречи, диалоги с людьми по проблемам образования. Я бы хотел, чтобы вы сейчас очень коротко, буквально несколько слов сказали об этом коллегам, которые присутствуют на совещании: что людей беспокоит больше всего и чего они ждут", — предложил Путин.
В ответ Шмелева уточнила, что самый наболевший вопрос для учителей — бюрократическая нагрузка, контрольно-надзорные процедуры надо сокращать, это отвлекает педагогов от их основной работы. А детей следует привлекать к учебе интересными проектами и курсами.
В ответ Шмелева уточнила, что самый наболевший вопрос для учителей — бюрократическая нагрузка, контрольно-надзорные процедуры надо сокращать, это отвлекает педагогов от их основной работы. А детей следует привлекать к учебе интересными проектами и курсами.
Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко — тоже один из пятерки "Единой России" — доложил о программе медицинской реабилитации после болезней. Все предложения Путин посоветовал посмотреть "вместе с коллегами из правительства". Глава государства отметил, что Проценко теперь несложно обсуждать такие детали — с учетом его "положения в текущем политическом цикле".
В этом, очевидно, и был смысл сведения воедино представителей партии, которая вновь претендует на большинство в парламенте, с кабмином — чтобы напрямую доносить проблемы и пожелания от законодательной до исполнительной власти.
12 сентября, 08:00"Издевательство над людьми". Чем так возмутила предвыборная кампания