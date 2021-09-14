Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210914/er-1750052546.html
Путин поручил правительству воплотить идеи "Единой России"
Путин поручил правительству воплотить идеи "Единой России" - РИА Новости, 14.09.2021
Путин поручил правительству воплотить идеи "Единой России"
Владимир Путин, ушедший на самоизоляцию, как и обещали в Кремле, рабочих темпов не сбавил — все запланированные мероприятия перенесли в онлайн. В том числе и... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T18:10
2021-09-14T18:23
общество
сергей шойгу
владимир путин
единая россия
елена шмелева
анна кузнецова
образовательный центр "сириус"
денис проценко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750027074_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_2c9fb400a95755a95c5889792c6664e0.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Владимир Путин, ушедший на самоизоляцию, как и обещали в Кремле, рабочих темпов не сбавил — все запланированные мероприятия перенесли в онлайн. В том числе и большое совещание с правительством и представителями партии "Единая Россия". При необходимости такой формат станет постоянным. "Партия — инициатор очень многих решений и вплотную прорабатывала это с кабинетом министров", — объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Двести шесть миллиардов — детямВ конце августа на встрече с представителями "Единой России" президент предложил разово выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей. И потребовал от правительства организовать все максимально оперативно, "чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок".И, как отчиталась вице-премьер Татьяна Голикова, к середине сентября больше 39 миллионов пенсионеров получили деньги. С остальными тремя с половиной миллионами рассчитаются на днях.Единовременную выплату родителям школьников (тоже десять тысяч) перечислили более 20 миллионам россиян — эти меры поддержки Путин озвучил в послании Федеральному собранию. Всего на детей от шести до 18 лет государство направило 206 миллиардов рублей.Голикова напомнила и о программе субсидирования найма, запущенной в этом году. За трудоустройство безработных работодателям перечисляют сумму в размере трех МРОТ. Планируется, что с такими стимулами к делу привлекут не менее 200 тысяч человек. И вот промежуточные итоги: более 26 тысяч работодателей уже подали соответствующие заявления на 159 тысяч занятых вакансий.Кроме того, вице-премьер сообщила, что около 70 процентов колледжей с 2024-го сократят срок обучения с четырех до двух лет, а каждый второй студент сможет получить несколько квалификаций. Внимание к этому понятно: сегодня больше половины выпускников девятых классов выбирают колледж."Поэтому совместно с "Единой Россией" мы разработали долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030-го. Эту работу мы планируем синхронизировать с трансформацией среднего профессионального образования", — добавила Голикова.Также с "Единой Россией" и комиссией Государственного совета провели несколько совещаний по подготовке к запуску программы, в рамках которой в 2022-2026 годах должны отремонтировать более семи тысяч школ, как и поручал президент."Посмотреть вместе с коллегами"О выплатах военнослужащим и военным пенсионерам (по 15 и десять тысяч рублей соответственно) кратко рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу — все выполнено. "Мы неоднократно эту тему обсуждали, там есть вопросы, над которыми нужно подумать, чтобы регулярно поднимать доход военнослужащих в соответствии с тем, как складывается ситуация в экономике, макроэкономике, с инфляцией", — отметил президент.Кроме того, Путин напомнил, что Вооруженные силы России получили современную технику, которая по некоторым направлениям не имеет аналогов. "Весь мир это уже хорошо знает. Но, безусловно, она должна находиться в надежных руках, люди должны чувствовать себя комфортно, чувствовать заботу со стороны государства. Минобороны очень много делает по этому направлению", — уточнил глава государства.Следующей выступала детский омбудсмен Анна Кузнецова — с докладом о комплексной поддержке семей. Как и министр обороны, она вошла в федеральную пятерку предвыборного списка партии "Единая Россия". На совещании омбудсмен предложила предоставлять пособие не только на детей от трех до семи лет, но и старше. Тем более что в такой поддержке особенно нуждаются малообеспеченные семьи.В каждом регионе сейчас, по ее словам, пристально следят за домами-интернатами. "Конечно, мы надеемся, что работа будет завершена успешно и дети, которые сегодня, на мой взгляд, одна из самых незащищенных категорий — с особенностями развития, сироты, наконец-то получат нужную инфраструктуру", — заключила Кузнецова.Ее коллега по федеральной пятерке ЕР, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева сообщил о введении в России интегрированных моделей обучения в вузах. Это позволит предприятиям участвовать в создании образовательных программ."Елена Владимировна, мы с вами буквально позавчера в Огарево встречались, и вы рассказывали мне о том, как шли ваши встречи, диалоги с людьми по проблемам образования. Я бы хотел, чтобы вы сейчас очень коротко, буквально несколько слов сказали об этом коллегам, которые присутствуют на совещании: что людей беспокоит больше всего и чего они ждут", — предложил Путин.В ответ Шмелева уточнила, что самый наболевший вопрос для учителей — бюрократическая нагрузка, контрольно-надзорные процедуры надо сокращать, это отвлекает педагогов от их основной работы. А детей следует привлекать к учебе интересными проектами и курсами.Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко — тоже один из пятерки "Единой России" — доложил о программе медицинской реабилитации после болезней. Все предложения Путин посоветовал посмотреть "вместе с коллегами из правительства". Глава государства отметил, что Проценко теперь несложно обсуждать такие детали — с учетом его "положения в текущем политическом цикле".В этом, очевидно, и был смысл сведения воедино представителей партии, которая вновь претендует на большинство в парламенте, с кабмином — чтобы напрямую доносить проблемы и пожелания от законодательной до исполнительной власти.
https://ria.ru/20210824/er-1747099546.html
https://ria.ru/20210912/vybory-1749377289.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750040195_0:0:2399:1799_1920x0_80_0_0_82d29bb359b7e4e3ba0841fce8cc704f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, сергей шойгу, владимир путин, единая россия, елена шмелева, анна кузнецова, образовательный центр "сириус", денис проценко
18:10 14.09.2021 (обновлено: 18:23 14.09.2021)
 

Путин поручил правительству воплотить идеи "Единой России"

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ и руководством партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ и руководством партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Владимир Путин, ушедший на самоизоляцию, как и обещали в Кремле, рабочих темпов не сбавил — все запланированные мероприятия перенесли в онлайн. В том числе и большое совещание с правительством и представителями партии "Единая Россия". При необходимости такой формат станет постоянным. "Партия — инициатор очень многих решений и вплотную прорабатывала это с кабинетом министров", — объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Двести шесть миллиардов — детям

В конце августа на встрече с представителями "Единой России" президент предложил разово выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей. И потребовал от правительства организовать все максимально оперативно, "чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок".
И, как отчиталась вице-премьер Татьяна Голикова, к середине сентября больше 39 миллионов пенсионеров получили деньги. С остальными тремя с половиной миллионами рассчитаются на днях.
Единовременную выплату родителям школьников (тоже десять тысяч) перечислили более 20 миллионам россиян — эти меры поддержки Путин озвучил в послании Федеральному собранию. Всего на детей от шести до 18 лет государство направило 206 миллиардов рублей.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова принимает участие в просветительском марафоне "Новое Знание"
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова принимает участие в просветительском марафоне Новое Знание - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова принимает участие в просветительском марафоне "Новое Знание"
Голикова напомнила и о программе субсидирования найма, запущенной в этом году. За трудоустройство безработных работодателям перечисляют сумму в размере трех МРОТ. Планируется, что с такими стимулами к делу привлекут не менее 200 тысяч человек. И вот промежуточные итоги: более 26 тысяч работодателей уже подали соответствующие заявления на 159 тысяч занятых вакансий.
Кроме того, вице-премьер сообщила, что около 70 процентов колледжей с 2024-го сократят срок обучения с четырех до двух лет, а каждый второй студент сможет получить несколько квалификаций. Внимание к этому понятно: сегодня больше половины выпускников девятых классов выбирают колледж.
"Поэтому совместно с "Единой Россией" мы разработали долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030-го. Эту работу мы планируем синхронизировать с трансформацией среднего профессионального образования", — добавила Голикова.
Также с "Единой Россией" и комиссией Государственного совета провели несколько совещаний по подготовке к запуску программы, в рамках которой в 2022-2026 годах должны отремонтировать более семи тысяч школ, как и поручал президент.
Президент РФ Владимир Путин на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 19:45
Пенсионерам, военным, детям. Куда еще направят миллиарды поддержки

"Посмотреть вместе с коллегами"

О выплатах военнослужащим и военным пенсионерам (по 15 и десять тысяч рублей соответственно) кратко рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу — все выполнено. "Мы неоднократно эту тему обсуждали, там есть вопросы, над которыми нужно подумать, чтобы регулярно поднимать доход военнослужащих в соответствии с тем, как складывается ситуация в экономике, макроэкономике, с инфляцией", — отметил президент.
Кроме того, Путин напомнил, что Вооруженные силы России получили современную технику, которая по некоторым направлениям не имеет аналогов. "Весь мир это уже хорошо знает. Но, безусловно, она должна находиться в надежных руках, люди должны чувствовать себя комфортно, чувствовать заботу со стороны государства. Минобороны очень много делает по этому направлению", — уточнил глава государства.
Следующей выступала детский омбудсмен Анна Кузнецова — с докладом о комплексной поддержке семей. Как и министр обороны, она вошла в федеральную пятерку предвыборного списка партии "Единая Россия". На совещании омбудсмен предложила предоставлять пособие не только на детей от трех до семи лет, но и старше. Тем более что в такой поддержке особенно нуждаются малообеспеченные семьи.
В каждом регионе сейчас, по ее словам, пристально следят за домами-интернатами. "Конечно, мы надеемся, что работа будет завершена успешно и дети, которые сегодня, на мой взгляд, одна из самых незащищенных категорий — с особенностями развития, сироты, наконец-то получат нужную инфраструктуру", — заключила Кузнецова.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова выступает на просветительском марафоне "Новое Знание"
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступает на просветительском марафоне Новое Знание - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова выступает на просветительском марафоне "Новое Знание"
Ее коллега по федеральной пятерке ЕР, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева сообщил о введении в России интегрированных моделей обучения в вузах. Это позволит предприятиям участвовать в создании образовательных программ.
"Елена Владимировна, мы с вами буквально позавчера в Огарево встречались, и вы рассказывали мне о том, как шли ваши встречи, диалоги с людьми по проблемам образования. Я бы хотел, чтобы вы сейчас очень коротко, буквально несколько слов сказали об этом коллегам, которые присутствуют на совещании: что людей беспокоит больше всего и чего они ждут", — предложил Путин.

В ответ Шмелева уточнила, что самый наболевший вопрос для учителей — бюрократическая нагрузка, контрольно-надзорные процедуры надо сокращать, это отвлекает педагогов от их основной работы. А детей следует привлекать к учебе интересными проектами и курсами.
Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко — тоже один из пятерки "Единой России" — доложил о программе медицинской реабилитации после болезней. Все предложения Путин посоветовал посмотреть "вместе с коллегами из правительства". Глава государства отметил, что Проценко теперь несложно обсуждать такие детали — с учетом его "положения в текущем политическом цикле".
В этом, очевидно, и был смысл сведения воедино представителей партии, которая вновь претендует на большинство в парламенте, с кабмином — чтобы напрямую доносить проблемы и пожелания от законодательной до исполнительной власти.
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
12 сентября, 08:00
"Издевательство над людьми". Чем так возмутила предвыборная кампания
 
ОбществоСергей ШойгуВладимир ПутинЕдиная РоссияЕлена ШмелеваАнна КузнецоваОбразовательный центр "Сириус"Денис Проценко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"
05:13Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече
05:05Российские пенсионеры рассказали, на что потратят сентябрьскую соцвыплату
04:49В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга
03:47Министр обороны Израиля заявил, что Иран скоро сможет создать ядерную бомбу
03:47Японцы призвали добиться "второго краха" России для возвращения Курил
03:41Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук
03:31СМИ: американский стелс-бомбардировщик B-2 совершил аварийную посадку
03:14В Раде рассказали, когда Зеленский начал ненавидеть русских
03:12Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
03:08Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников
03:00Ученые впервые показали квантовый "эффект карнавала"
02:50В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи
02:37Ученые МЧС предупредили об опасных дождях в нескольких регионах
02:19В США назвали три "препятствия" для запуска "Северного потока — 2"
02:16Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о встрече, сообщило СМИ
02:15Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек
02:15Врач объяснил, почему COVID-19 негативно влияет на мозг
02:02"Союз" успешно вывел на орбиту все британские спутники OneWeb
01:57Трамп пообещал осчастливить американцев перед выборами в 2024 году
Лента новостейМолния