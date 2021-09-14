https://ria.ru/20210914/er-1750052546.html

Путин поручил правительству воплотить идеи "Единой России"

Путин поручил правительству воплотить идеи "Единой России" - РИА Новости, 14.09.2021

Путин поручил правительству воплотить идеи "Единой России"

Владимир Путин, ушедший на самоизоляцию, как и обещали в Кремле, рабочих темпов не сбавил — все запланированные мероприятия перенесли в онлайн. В том числе и... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T18:10

2021-09-14T18:10

2021-09-14T18:23

общество

сергей шойгу

владимир путин

единая россия

елена шмелева

анна кузнецова

образовательный центр "сириус"

денис проценко

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Владимир Путин, ушедший на самоизоляцию, как и обещали в Кремле, рабочих темпов не сбавил — все запланированные мероприятия перенесли в онлайн. В том числе и большое совещание с правительством и представителями партии "Единая Россия". При необходимости такой формат станет постоянным. "Партия — инициатор очень многих решений и вплотную прорабатывала это с кабинетом министров", — объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Двести шесть миллиардов — детямВ конце августа на встрече с представителями "Единой России" президент предложил разово выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей. И потребовал от правительства организовать все максимально оперативно, "чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок".И, как отчиталась вице-премьер Татьяна Голикова, к середине сентября больше 39 миллионов пенсионеров получили деньги. С остальными тремя с половиной миллионами рассчитаются на днях.Единовременную выплату родителям школьников (тоже десять тысяч) перечислили более 20 миллионам россиян — эти меры поддержки Путин озвучил в послании Федеральному собранию. Всего на детей от шести до 18 лет государство направило 206 миллиардов рублей.Голикова напомнила и о программе субсидирования найма, запущенной в этом году. За трудоустройство безработных работодателям перечисляют сумму в размере трех МРОТ. Планируется, что с такими стимулами к делу привлекут не менее 200 тысяч человек. И вот промежуточные итоги: более 26 тысяч работодателей уже подали соответствующие заявления на 159 тысяч занятых вакансий.Кроме того, вице-премьер сообщила, что около 70 процентов колледжей с 2024-го сократят срок обучения с четырех до двух лет, а каждый второй студент сможет получить несколько квалификаций. Внимание к этому понятно: сегодня больше половины выпускников девятых классов выбирают колледж."Поэтому совместно с "Единой Россией" мы разработали долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030-го. Эту работу мы планируем синхронизировать с трансформацией среднего профессионального образования", — добавила Голикова.Также с "Единой Россией" и комиссией Государственного совета провели несколько совещаний по подготовке к запуску программы, в рамках которой в 2022-2026 годах должны отремонтировать более семи тысяч школ, как и поручал президент."Посмотреть вместе с коллегами"О выплатах военнослужащим и военным пенсионерам (по 15 и десять тысяч рублей соответственно) кратко рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу — все выполнено. "Мы неоднократно эту тему обсуждали, там есть вопросы, над которыми нужно подумать, чтобы регулярно поднимать доход военнослужащих в соответствии с тем, как складывается ситуация в экономике, макроэкономике, с инфляцией", — отметил президент.Кроме того, Путин напомнил, что Вооруженные силы России получили современную технику, которая по некоторым направлениям не имеет аналогов. "Весь мир это уже хорошо знает. Но, безусловно, она должна находиться в надежных руках, люди должны чувствовать себя комфортно, чувствовать заботу со стороны государства. Минобороны очень много делает по этому направлению", — уточнил глава государства.Следующей выступала детский омбудсмен Анна Кузнецова — с докладом о комплексной поддержке семей. Как и министр обороны, она вошла в федеральную пятерку предвыборного списка партии "Единая Россия". На совещании омбудсмен предложила предоставлять пособие не только на детей от трех до семи лет, но и старше. Тем более что в такой поддержке особенно нуждаются малообеспеченные семьи.В каждом регионе сейчас, по ее словам, пристально следят за домами-интернатами. "Конечно, мы надеемся, что работа будет завершена успешно и дети, которые сегодня, на мой взгляд, одна из самых незащищенных категорий — с особенностями развития, сироты, наконец-то получат нужную инфраструктуру", — заключила Кузнецова.Ее коллега по федеральной пятерке ЕР, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева сообщил о введении в России интегрированных моделей обучения в вузах. Это позволит предприятиям участвовать в создании образовательных программ."Елена Владимировна, мы с вами буквально позавчера в Огарево встречались, и вы рассказывали мне о том, как шли ваши встречи, диалоги с людьми по проблемам образования. Я бы хотел, чтобы вы сейчас очень коротко, буквально несколько слов сказали об этом коллегам, которые присутствуют на совещании: что людей беспокоит больше всего и чего они ждут", — предложил Путин.В ответ Шмелева уточнила, что самый наболевший вопрос для учителей — бюрократическая нагрузка, контрольно-надзорные процедуры надо сокращать, это отвлекает педагогов от их основной работы. А детей следует привлекать к учебе интересными проектами и курсами.Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко — тоже один из пятерки "Единой России" — доложил о программе медицинской реабилитации после болезней. Все предложения Путин посоветовал посмотреть "вместе с коллегами из правительства". Глава государства отметил, что Проценко теперь несложно обсуждать такие детали — с учетом его "положения в текущем политическом цикле".В этом, очевидно, и был смысл сведения воедино представителей партии, которая вновь претендует на большинство в парламенте, с кабмином — чтобы напрямую доносить проблемы и пожелания от законодательной до исполнительной власти.

https://ria.ru/20210824/er-1747099546.html

https://ria.ru/20210912/vybory-1749377289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сергей шойгу, владимир путин, единая россия, елена шмелева, анна кузнецова, образовательный центр "сириус", денис проценко