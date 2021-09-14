https://ria.ru/20210914/chs-1750008853.html
Минцифры предложило ограничивать использование средств связи при ЧС
Минцифры предложило ограничивать использование средств связи при ЧС - РИА Новости, 14.09.2021
Минцифры предложило ограничивать использование средств связи при ЧС
Минцифры России предложило с марта 2022 года на шесть лет разрешить ограничивать или приостанавливать использование любых сетей и средств связи во время... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T13:58
2021-09-14T13:58
2021-09-14T23:15
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
чс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150030/47/1500304789_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9e4bc7434e29c2285f0507be66ab2b99.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Минцифры России предложило с марта 2022 года на шесть лет разрешить ограничивать или приостанавливать использование любых сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Утвердить прилагаемое положение о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера... Настоящее положение вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует в течение шести лет", — говорится в проекте документа.Отмечается, что кроме приостановления или ограничения связи планируется определить порядок приоритетного использования средств связи. Так, приоритетными пользователями предлагается определить Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Минюст, Росгвардию, а также координационные органы всех уровней единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Им предлагается предоставить "первоочередное по отношению к другим пользователям право на использование любых сетей связи и средств связи" во время ЧС."Решение о приоритетном использовании, приостановлении или ограничении использования сетей связи и средств связи принимается Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации во взаимодействии с приоритетными пользователями на основании анализа состояния сетей связи и средств связи в зоне чрезвычайной ситуации, обоснованных предложений соответствующего координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", — предусматривает проект.При этом указывается, что предложения соответствующего координационного органа доводятся до Минцифры с использованием любых видов связи и рассматриваются незамедлительно.
https://ria.ru/20210914/dns-servery-1749983700.html
https://ria.ru/20210914/proverka-1749940653.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150030/47/1500304789_111:0:1818:1280_1920x0_80_0_0_fbadb9c33d05bf7eaf61085e87283add.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), чс, россия
13:58 14.09.2021 (обновлено: 23:15 14.09.2021)
Минцифры предложило ограничивать использование средств связи при ЧС
Минцифры предложило ограничивать использование средств связи при ЧС с марта 2022 года