https://ria.ru/20210914/chs-1750008853.html

Минцифры предложило ограничивать использование средств связи при ЧС

Минцифры предложило ограничивать использование средств связи при ЧС - РИА Новости, 14.09.2021

Минцифры предложило ограничивать использование средств связи при ЧС

Минцифры России предложило с марта 2022 года на шесть лет разрешить ограничивать или приостанавливать использование любых сетей и средств связи во время... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T13:58

2021-09-14T13:58

2021-09-14T23:15

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

чс

россия

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Минцифры России предложило с марта 2022 года на шесть лет разрешить ограничивать или приостанавливать использование любых сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Утвердить прилагаемое положение о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера... Настоящее положение вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует в течение шести лет", — говорится в проекте документа.Отмечается, что кроме приостановления или ограничения связи планируется определить порядок приоритетного использования средств связи. Так, приоритетными пользователями предлагается определить Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Минюст, Росгвардию, а также координационные органы всех уровней единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Им предлагается предоставить "первоочередное по отношению к другим пользователям право на использование любых сетей связи и средств связи" во время ЧС."Решение о приоритетном использовании, приостановлении или ограничении использования сетей связи и средств связи принимается Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации во взаимодействии ‎с приоритетными пользователями на основании анализа состояния сетей связи и средств связи в зоне чрезвычайной ситуации, обоснованных предложений соответствующего координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", — предусматривает проект.При этом указывается, что предложения соответствующего координационного органа доводятся ‎до Минцифры с использованием любых видов связи и рассматриваются незамедлительно.

https://ria.ru/20210914/dns-servery-1749983700.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), чс, россия