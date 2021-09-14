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Минцифры предложило ограничивать использование средств связи при ЧС
Минцифры предложило ограничивать использование средств связи при ЧС - РИА Новости, 14.09.2021
Минцифры предложило ограничивать использование средств связи при ЧС
Минцифры России предложило с марта 2022 года на шесть лет разрешить ограничивать или приостанавливать использование любых сетей и средств связи во время... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T13:58
2021-09-14T23:15
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
чс
россия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Минцифры России предложило с марта 2022 года на шесть лет разрешить ограничивать или приостанавливать использование любых сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Утвердить прилагаемое положение о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера... Настоящее положение вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует в течение шести лет", — говорится в проекте документа.Отмечается, что кроме приостановления или ограничения связи планируется определить порядок приоритетного использования средств связи. Так, приоритетными пользователями предлагается определить Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Минюст, Росгвардию, а также координационные органы всех уровней единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Им предлагается предоставить "первоочередное по отношению к другим пользователям право на использование любых сетей связи и средств связи" во время ЧС."Решение о приоритетном использовании, приостановлении или ограничении использования сетей связи и средств связи принимается Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации во взаимодействии ‎с приоритетными пользователями на основании анализа состояния сетей связи и средств связи в зоне чрезвычайной ситуации, обоснованных предложений соответствующего координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", — предусматривает проект.При этом указывается, что предложения соответствующего координационного органа доводятся ‎до Минцифры с использованием любых видов связи и рассматриваются незамедлительно.
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), чс, россия
13:58 14.09.2021 (обновлено: 23:15 14.09.2021)
 
Минцифры предложило ограничивать использование средств связи при ЧС

Минцифры предложило ограничивать использование средств связи при ЧС с марта 2022 года

© Pixabay / Pixabay/Pexels Мужчина разговаривает по телефону
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Pixabay / Pixabay/Pexels
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Минцифры России предложило с марта 2022 года на шесть лет разрешить ограничивать или приостанавливать использование любых сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Утвердить прилагаемое положение о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера... Настоящее положение вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует в течение шести лет", — говорится в проекте документа.
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Отмечается, что кроме приостановления или ограничения связи планируется определить порядок приоритетного использования средств связи. Так, приоритетными пользователями предлагается определить Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Минюст, Росгвардию, а также координационные органы всех уровней единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Им предлагается предоставить "первоочередное по отношению к другим пользователям право на использование любых сетей связи и средств связи" во время ЧС.
"Решение о приоритетном использовании, приостановлении или ограничении использования сетей связи и средств связи принимается Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации во взаимодействии ‎с приоритетными пользователями на основании анализа состояния сетей связи и средств связи в зоне чрезвычайной ситуации, обоснованных предложений соответствующего координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", — предусматривает проект.
При этом указывается, что предложения соответствующего координационного органа доводятся ‎до Минцифры с использованием любых видов связи и рассматриваются незамедлительно.
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ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ЧСРоссия
 
 
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