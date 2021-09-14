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В Петербурге задержали блогера, который пьяным вел трансляцию за рулем авто
В Петербурге задержали блогера, который пьяным вел трансляцию за рулем авто - РИА Новости, 14.09.2021
В Петербурге задержали блогера, который пьяным вел трансляцию за рулем авто
Сотрудники полиции Петербурга задержали блогера, который в состоянии сильного алкогольного опьянения вел трансляцию во время езды на автомобиле на Невском... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T17:54
2021-09-14T19:03
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Сотрудники полиции Петербурга задержали блогера, который в состоянии сильного алкогольного опьянения вел трансляцию во время езды на автомобиле на Невском проспекте, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД РФ."Тринадцатого сентября около 21 часа сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей выявили блогера, который, управляя автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, вел онлайн-трансляцию и сообщал, что едет по Невскому проспекту… Мужчину доставили в отдел полиции", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, при задержании мужчина пытался скрыться и оказал сопротивление, нанеся травмы полицейскому. Задержанным оказался 31-летний бывший дальнобойщик.Составлено несколько административных протоколов за нарушение ПДД, а также неповиновение сотрудникам полиции. "Кроме того, по факту причинения правонарушителем травм полицейскому в ближайшее время материалы будут направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210914/moskva-1749980444.html
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
"Так надо было" – автоблогер о том, почему сел за руль пьяным
Сотрудники полиции Петербурга задержали блогера, который в состоянии сильного алкогольного опьянения вел трансляцию во время езды на автомобиле на Невском проспекте.
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происшествия, санкт-петербург
17:54 14.09.2021 (обновлено: 19:03 14.09.2021)
 
В Петербурге задержали блогера, который пьяным вел трансляцию за рулем авто

В Петербурге полиция задержала блогера, который пьяным вел трансляцию за рулем автомобиля

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Сотрудники полиции Петербурга задержали блогера, который в состоянии сильного алкогольного опьянения вел трансляцию во время езды на автомобиле на Невском проспекте, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
"Тринадцатого сентября около 21 часа сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей выявили блогера, который, управляя автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, вел онлайн-трансляцию и сообщал, что едет по Невскому проспекту… Мужчину доставили в отдел полиции", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, при задержании мужчина пытался скрыться и оказал сопротивление, нанеся травмы полицейскому. Задержанным оказался 31-летний бывший дальнобойщик.
Составлено несколько административных протоколов за нарушение ПДД, а также неповиновение сотрудникам полиции. "Кроме того, по факту причинения правонарушителем травм полицейскому в ближайшее время материалы будут направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела", - говорится в сообщении.
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