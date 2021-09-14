https://ria.ru/20210914/bloger-1750054760.html

В Петербурге задержали блогера, который пьяным вел трансляцию за рулем авто

В Петербурге задержали блогера, который пьяным вел трансляцию за рулем авто - РИА Новости, 14.09.2021

В Петербурге задержали блогера, который пьяным вел трансляцию за рулем авто

Сотрудники полиции Петербурга задержали блогера, который в состоянии сильного алкогольного опьянения вел трансляцию во время езды на автомобиле на Невском... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T17:54

2021-09-14T17:54

2021-09-14T19:03

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Сотрудники полиции Петербурга задержали блогера, который в состоянии сильного алкогольного опьянения вел трансляцию во время езды на автомобиле на Невском проспекте, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД РФ."Тринадцатого сентября около 21 часа сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей выявили блогера, который, управляя автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, вел онлайн-трансляцию и сообщал, что едет по Невскому проспекту… Мужчину доставили в отдел полиции", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, при задержании мужчина пытался скрыться и оказал сопротивление, нанеся травмы полицейскому. Задержанным оказался 31-летний бывший дальнобойщик.Составлено несколько административных протоколов за нарушение ПДД, а также неповиновение сотрудникам полиции. "Кроме того, по факту причинения правонарушителем травм полицейскому в ближайшее время материалы будут направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210914/moskva-1749980444.html

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санкт-петербург

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"Так надо было" – автоблогер о том, почему сел за руль пьяным Сотрудники полиции Петербурга задержали блогера, который в состоянии сильного алкогольного опьянения вел трансляцию во время езды на автомобиле на Невском проспекте. 2021-09-14T17:54 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, санкт-петербург