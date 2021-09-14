Боррель поспорил со Столтенбергом о стратегической автономии Евросоюза
Глава дипломатии ЕС Боррель: более сильная Европа отвечает интересам НАТО
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель подчеркнул важность стратегической автономии Евросоюза и поспорил с позицией генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по этому вопросу.
"Я ценю беспокойство господина Столтенберга о единстве европейцев, но он не отвечает за разработку общей политики обороны и безопасности ЕС ... Стратегическая автономия не является альтернативой НАТО, и у НАТО нет альтернативы в связи с ролью, которую она занимает в территориальной защите Европы", - сказал Боррель в интервью.
Также он отметил, что НАТО не сократит "уязвимости" стран Европы в плане военного потенциала.
"Как тот факт, что европейцы завтра станут сильнее, ослабит Альянс? Наоборот: более сильная в военном отношении Европа отвечает интересам НАТО и США. Такая Европа должна взять на себя ответственность за свои интересы и их отстаивать. И не только в военном отношении, поскольку то, что только что произошло (в Афганистане) также показало пределы возможностей военного действия. Самая сильная армия в мире, которой помогали другие, не смогла одержать победу в одной из беднейших стран на планете", - подчеркнул Боррель.
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ЕС уже несколько лет обсуждает "Стратегический компас" - общую стратегию союза в области обороны и безопасности на ближайшие пять-десять лет. Речь идет о программе, которая должна отражать цели Евросоюза в вопросах безопасности и обороны, определять соответствующие угрозы. Эта общая программа, как ожидается, должна позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать ЕС, его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности в оборонной сфере. Сообщалось, что работа над стратегическими ориентирами ЕС в рамках "Стратегического компаса" продолжится весь 2021 год, утверждение программы Советом Евросоюза ожидается в марте 2022 года.
На фоне обострения кризиса в Афганистане и критики поспешного вывода американских военных в ЕС вновь стали обсуждать вопрос "стратегической автономии" союза, в том числе создание европейских сил быстрого реагирования.
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