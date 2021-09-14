Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210914/avtonomiya-1749982163.html
Боррель поспорил со Столтенбергом о стратегической автономии Евросоюза
Боррель поспорил со Столтенбергом о стратегической автономии Евросоюза - РИА Новости, 14.09.2021
Боррель поспорил со Столтенбергом о стратегической автономии Евросоюза
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель подчеркнул важность стратегической автономии Евросоюза и поспорил с позицией... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T12:07
2021-09-14T12:07
в мире
сша
йенс столтенберг
европа
афганистан
евросоюз
нато
совет евросоюза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597089135_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c47de75352dcd45a9630dad28de6349.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель подчеркнул важность стратегической автономии Евросоюза и поспорил с позицией генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по этому вопросу.Журналист французской газеты Monde, с которой беседовал Боррель, отметил, что генсек НАТО часто говорит о том, что развитие автономной европейской обороны негативно скажется на альянсе и единстве европейцев."Я ценю беспокойство господина Столтенберга о единстве европейцев, но он не отвечает за разработку общей политики обороны и безопасности ЕС ... Стратегическая автономия не является альтернативой НАТО, и у НАТО нет альтернативы в связи с ролью, которую она занимает в территориальной защите Европы", - сказал Боррель в интервью.Также он отметил, что НАТО не сократит "уязвимости" стран Европы в плане военного потенциала."Как тот факт, что европейцы завтра станут сильнее, ослабит Альянс? Наоборот: более сильная в военном отношении Европа отвечает интересам НАТО и США. Такая Европа должна взять на себя ответственность за свои интересы и их отстаивать. И не только в военном отношении, поскольку то, что только что произошло (в Афганистане) также показало пределы возможностей военного действия. Самая сильная армия в мире, которой помогали другие, не смогла одержать победу в одной из беднейших стран на планете", - подчеркнул Боррель.ЕС уже несколько лет обсуждает "Стратегический компас" - общую стратегию союза в области обороны и безопасности на ближайшие пять-десять лет. Речь идет о программе, которая должна отражать цели Евросоюза в вопросах безопасности и обороны, определять соответствующие угрозы. Эта общая программа, как ожидается, должна позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать ЕС, его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности в оборонной сфере. Сообщалось, что работа над стратегическими ориентирами ЕС в рамках "Стратегического компаса" продолжится весь 2021 год, утверждение программы Советом Евросоюза ожидается в марте 2022 года.На фоне обострения кризиса в Афганистане и критики поспешного вывода американских военных в ЕС вновь стали обсуждать вопрос "стратегической автономии" союза, в том числе создание европейских сил быстрого реагирования.
https://ria.ru/20210912/zelenskiy-1749788072.html
https://ria.ru/20210909/partizany-1749409784.html
https://ria.ru/20210909/pushkov-1749278651.html
сша
европа
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597089135_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_47cfc705e40a2ce4d0334df30d80b232.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, йенс столтенберг, европа, афганистан, евросоюз, нато, совет евросоюза, жозеп боррель
12:07 14.09.2021
 
Боррель поспорил со Столтенбергом о стратегической автономии Евросоюза

Глава дипломатии ЕС Боррель: более сильная Европа отвечает интересам НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель подчеркнул важность стратегической автономии Евросоюза и поспорил с позицией генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по этому вопросу.
Журналист французской газеты Monde, с которой беседовал Боррель, отметил, что генсек НАТО часто говорит о том, что развитие автономной европейской обороны негативно скажется на альянсе и единстве европейцев.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
12 сентября, 23:16
Зеленский заявил, что Байден поддержал амбиции Украины по вступлению в НАТО
"Я ценю беспокойство господина Столтенберга о единстве европейцев, но он не отвечает за разработку общей политики обороны и безопасности ЕС ... Стратегическая автономия не является альтернативой НАТО, и у НАТО нет альтернативы в связи с ролью, которую она занимает в территориальной защите Европы", - сказал Боррель в интервью.
Также он отметил, что НАТО не сократит "уязвимости" стран Европы в плане военного потенциала.
"Как тот факт, что европейцы завтра станут сильнее, ослабит Альянс? Наоборот: более сильная в военном отношении Европа отвечает интересам НАТО и США. Такая Европа должна взять на себя ответственность за свои интересы и их отстаивать. И не только в военном отношении, поскольку то, что только что произошло (в Афганистане) также показало пределы возможностей военного действия. Самая сильная армия в мире, которой помогали другие, не смогла одержать победу в одной из беднейших стран на планете", - подчеркнул Боррель.
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 18:40
В США заявили, что россияне готовятся к партизанской войне с НАТО
ЕС уже несколько лет обсуждает "Стратегический компас" - общую стратегию союза в области обороны и безопасности на ближайшие пять-десять лет. Речь идет о программе, которая должна отражать цели Евросоюза в вопросах безопасности и обороны, определять соответствующие угрозы. Эта общая программа, как ожидается, должна позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать ЕС, его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности в оборонной сфере. Сообщалось, что работа над стратегическими ориентирами ЕС в рамках "Стратегического компаса" продолжится весь 2021 год, утверждение программы Советом Евросоюза ожидается в марте 2022 года.
На фоне обострения кризиса в Афганистане и критики поспешного вывода американских военных в ЕС вновь стали обсуждать вопрос "стратегической автономии" союза, в том числе создание европейских сил быстрого реагирования.
Сенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
9 сентября, 05:18
Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
 
В миреСШАЙенс СтолтенбергЕвропаАфганистанЕвросоюзНАТОСовет ЕвросоюзаЖозеп Боррель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"
05:13СМИ: Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече
05:05Российские пенсионеры рассказали, на что потратят сентябрьскую соцвыплату
04:49В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга
03:47Министр обороны Израиля заявил, что Иран скоро сможет создать ядерную бомбу
03:47Японцы призвали добиться "второго краха" России для возвращения Курил
03:41Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук
03:31СМИ: американский стелс-бомбардировщик B-2 совершил аварийную посадку
03:14В Раде рассказали, когда Зеленский начал ненавидеть русских
03:12Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
03:08Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников
03:00Ученые впервые показали квантовый "эффект карнавала"
02:50В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи
02:37Ученые МЧС предупредили об опасных дождях в нескольких регионах
02:19В США назвали три "препятствия" для запуска "Северного потока — 2"
02:16Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о встрече, сообщило СМИ
02:15Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек
02:15Врач объяснил, почему COVID-19 негативно влияет на мозг
02:02"Союз" успешно вывел на орбиту все британские спутники OneWeb
01:57Трамп пообещал осчастливить американцев перед выборами в 2024 году
Лента новостейМолния