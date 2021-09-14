https://ria.ru/20210914/atomgrad-1750004571.html

Главный парк атомграда Сосновый бор благоустроят комплексно

Главный парк атомграда Сосновый бор благоустроят комплексно - РИА Новости, 14.09.2021

Главный парк атомграда Сосновый бор благоустроят комплексно

Главный парк атомграда Сосновый Бор Ленинградской области — Приморский – комплексно благоустроят в рамках реализации региональной программы "Формирование... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T13:38

2021-09-14T13:38

2021-09-14T13:38

ленинградская область

ленинградская область

сосновый бор

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

александр дрозденко

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С.–ПEТЕРБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Главный парк атомграда Сосновый Бор Ленинградской области — Приморский – комплексно благоустроят в рамках реализации региональной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.По его словам, в 2020 году Сосновый Бор стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории "Малые города". На сегодняшний день благоустройство начато в южной части парка. Кроме того, ведется реконструкция входной группы городского пляжа с установкой площадки для пляжного волейбола, удобного настила, а также строительство лодочной станции, раздевалок и теневых навесов. В планах – создание пешеходной зоны со смотровыми площадками, велодорожками, игровыми комплексами под открытым небом. В парке будут проложены разные дорожки — от лесных до асфальтированных. На всей территории зоны отдыха появятся изящные цветные навесы, а стены построенных объектов украсят граффити с изображениями животных.Глава региона отметил, что также на территории парка появятся событийные объекты — павильон-лекторий для выставок и мастер-классов и павильон для временного размещения коммерческих и некоммерческих инициатив. Также там появится танцплощадка с амфитеатром. Кроме того, в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" по соседству начато обустройство пешеходной зоны и тротуаров с применением комплексного подхода к сохранению зеленых насаждений. Уже проведено обустройство пешеходной зоны, велодорожек, выполнены работы по озеленению и освещению территории, а также установлены малые архитектурные формы и габионы.

https://ria.ru/20210907/turizm-1749051155.html

ленинградская область

сосновый бор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, сосновый бор, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", александр дрозденко