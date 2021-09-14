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https://ria.ru/20210914/atomgrad-1750004571.html
Главный парк атомграда Сосновый бор благоустроят комплексно
Главный парк атомграда Сосновый бор благоустроят комплексно - РИА Новости, 14.09.2021
Главный парк атомграда Сосновый бор благоустроят комплексно
Главный парк атомграда Сосновый Бор Ленинградской области — Приморский – комплексно благоустроят в рамках реализации региональной программы "Формирование... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T13:38
2021-09-14T13:38
ленинградская область
ленинградская область
сосновый бор
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
александр дрозденко
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С.–ПEТЕРБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Главный парк атомграда Сосновый Бор Ленинградской области — Приморский – комплексно благоустроят в рамках реализации региональной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.По его словам, в 2020 году Сосновый Бор стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории "Малые города". На сегодняшний день благоустройство начато в южной части парка. Кроме того, ведется реконструкция входной группы городского пляжа с установкой площадки для пляжного волейбола, удобного настила, а также строительство лодочной станции, раздевалок и теневых навесов. В планах – создание пешеходной зоны со смотровыми площадками, велодорожками, игровыми комплексами под открытым небом. В парке будут проложены разные дорожки — от лесных до асфальтированных. На всей территории зоны отдыха появятся изящные цветные навесы, а стены построенных объектов украсят граффити с изображениями животных.Глава региона отметил, что также на территории парка появятся событийные объекты — павильон-лекторий для выставок и мастер-классов и павильон для временного размещения коммерческих и некоммерческих инициатив. Также там появится танцплощадка с амфитеатром. Кроме того, в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" по соседству начато обустройство пешеходной зоны и тротуаров с применением комплексного подхода к сохранению зеленых насаждений. Уже проведено обустройство пешеходной зоны, велодорожек, выполнены работы по озеленению и освещению территории, а также установлены малые архитектурные формы и габионы.
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ленинградская область, сосновый бор, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", александр дрозденко
13:38 14.09.2021
 

Главный парк атомграда Сосновый бор благоустроят комплексно

© Фото : Правительство Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко с рабочей поездкой в Сосновом Бору
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко с рабочей поездкой в Сосновом Бору - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Фото : Правительство Ленинградской области
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С.–ПEТЕРБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Главный парк атомграда Сосновый Бор Ленинградской области — Приморский – комплексно благоустроят в рамках реализации региональной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, в 2020 году Сосновый Бор стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории "Малые города". На сегодняшний день благоустройство начато в южной части парка. Кроме того, ведется реконструкция входной группы городского пляжа с установкой площадки для пляжного волейбола, удобного настила, а также строительство лодочной станции, раздевалок и теневых навесов. В планах – создание пешеходной зоны со смотровыми площадками, велодорожками, игровыми комплексами под открытым небом. В парке будут проложены разные дорожки — от лесных до асфальтированных. На всей территории зоны отдыха появятся изящные цветные навесы, а стены построенных объектов украсят граффити с изображениями животных.
"Финансирование проекта осуществляется из консолидированного бюджета. Ведется активная совместная работа областной администрации и подрядчиков. Соавтором идей жителей по обновлению парка выступила госкорпорация Росатом. У нас получилось крайне плодотворное сотрудничество. Уже появились велосипедные дорожки, обустроены прогулочные зоны, проведено озеленение и благоустройство территории, для всех желающих открылся современный волейбольный центр, площадки для занятий спортом. В скором времени появится хороший пляж, зоны отдыха для детей и для старшего возраста", ― отметил Дрозденко.
Глава региона отметил, что также на территории парка появятся событийные объекты — павильон-лекторий для выставок и мастер-классов и павильон для временного размещения коммерческих и некоммерческих инициатив. Также там появится танцплощадка с амфитеатром. Кроме того, в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" по соседству начато обустройство пешеходной зоны и тротуаров с применением комплексного подхода к сохранению зеленых насаждений. Уже проведено обустройство пешеходной зоны, велодорожек, выполнены работы по озеленению и освещению территории, а также установлены малые архитектурные формы и габионы.
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
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Ленинградская областьЛенинградская областьСосновый БорГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Александр Дрозденко
 
 
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