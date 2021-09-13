https://ria.ru/20210913/zaderzhanie-1749808650.html

В Новосибирской области задержали подозреваемого в насилии над детьми

В Новосибирской области задержали подозреваемого в насилии над детьми - РИА Новости, 13.09.2021

В Новосибирской области задержали подозреваемого в насилии над детьми

Правоохранительные органы в городе Искитиме Новосибирской области задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над детьми, сообщает прокуратура... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T09:47

2021-09-13T09:47

2021-09-13T09:47

происшествия

новосибирская область

искитим

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg

НОВОСИБИРСК, 13 сен – РИА Новости. Правоохранительные органы в городе Искитиме Новосибирской области задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над детьми, сообщает прокуратура региона"Предварительно установлено, что 12 сентября в дежурную часть полиции поступило сообщение о нарушении прав несовершеннолетних неизвестным мужчиной (задержан), который приставал к детям в лесополосе, расположенной за магазином "Морковка" по улице Советской, 360", - говорится в сообщении.В прокуратуре сообщили, что следственное управление регионального СК возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера"."Прокуратура проверит исполнение органами (учреждениями) системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребенка… В прокуратуре взяты на контроль результаты возбужденного сотрудниками следственного отдела следственного управления регионального СКР уголовного дела", - сообщили в надзорном ведомстве.По данным сайта "Весь Искитим", взрослый мужчина совершил сексуальные действия над двумя семилетними мальчиками, а очевидцем стал 12-летний подросток, который сообщил об этом продавцу ближайшего магазина.

https://ria.ru/20210907/moskva-1749033369.html

https://ria.ru/20210901/prigovor-1748202320.html

новосибирская область

искитим

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новосибирская область, искитим, следственный комитет россии (ск рф), россия