https://ria.ru/20210913/zaderzhanie-1749808650.html
В Новосибирской области задержали подозреваемого в насилии над детьми
В Новосибирской области задержали подозреваемого в насилии над детьми - РИА Новости, 13.09.2021
В Новосибирской области задержали подозреваемого в насилии над детьми
Правоохранительные органы в городе Искитиме Новосибирской области задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над детьми, сообщает прокуратура... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T09:47
2021-09-13T09:47
2021-09-13T09:47
происшествия
новосибирская область
искитим
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НОВОСИБИРСК, 13 сен – РИА Новости. Правоохранительные органы в городе Искитиме Новосибирской области задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над детьми, сообщает прокуратура региона"Предварительно установлено, что 12 сентября в дежурную часть полиции поступило сообщение о нарушении прав несовершеннолетних неизвестным мужчиной (задержан), который приставал к детям в лесополосе, расположенной за магазином "Морковка" по улице Советской, 360", - говорится в сообщении.В прокуратуре сообщили, что следственное управление регионального СК возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера"."Прокуратура проверит исполнение органами (учреждениями) системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребенка… В прокуратуре взяты на контроль результаты возбужденного сотрудниками следственного отдела следственного управления регионального СКР уголовного дела", - сообщили в надзорном ведомстве.По данным сайта "Весь Искитим", взрослый мужчина совершил сексуальные действия над двумя семилетними мальчиками, а очевидцем стал 12-летний подросток, который сообщил об этом продавцу ближайшего магазина.
https://ria.ru/20210907/moskva-1749033369.html
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происшествия, новосибирская область, искитим, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Новосибирской области задержали подозреваемого в насилии над детьми
В Искитиме задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над детьми