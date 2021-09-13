https://ria.ru/20210913/vybory-1749871392.html

В Совфеде рассказали о попытках иностранного вмешательства в выборы

В Совфеде рассказали о попытках иностранного вмешательства в выборы - РИА Новости, 13.09.2021

В Совфеде рассказали о попытках иностранного вмешательства в выборы

Оппоненты России попытаются использовать протестные акции за рубежом для дискредитации парламентских выборов в России, влиянию могут подвергаться и диаспоры... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T15:14

2021-09-13T15:14

2021-09-13T17:25

выборы в государственную думу

политика

андрей климов

нато

совет федерации рф

европарламент

россия

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Оппоненты России попытаются использовать протестные акции за рубежом для дискредитации парламентских выборов в России, влиянию могут подвергаться и диаспоры наших соотечественников в других странах, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов."Вмешательство в выборы в других странах возможно через влияние на диаспоры", - сказал парламентарий в ходе видеомоста в МИА "Россия сегодня". В частности, он отметил, что такое влияние может оказываться в странах НАТО.Кроме того, возможно использование русскоязычных граждан за рубежом для организации так называемых "глобальных протестных акций", добавил он.Такие акции могут проводиться у российских посольств и потом выдаваться за глобальные митинги, отметил законодатель. Их цель – "дискредитация выборов в России".Кроме того, комиссия получает сигналы о том, что людям не будут давать голосовать. "Мы такие сигналы получаем из Украины", - отметил он.Сенатор отметил, что траты на деструктивную деятельность в отношении российских выборов "сопоставимы в деньгах с суммами, которые мы тратим в России официально на проведение этих выборов". Климов подчеркнул, что если говорить о постсоветском пространстве, там суммы имеют мультипликационный эффект.Законодатель также напомнил, что Европарламент планирует во вторник рассмотреть резолюцию, в которой будет заявлено о нелегитимности прошедших в России парламентских выборов.

https://ria.ru/20210913/vybory-1749824804.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, андрей климов, нато, совет федерации рф, европарламент, россия