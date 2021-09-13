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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210913/vybory-1749871392.html
В Совфеде рассказали о попытках иностранного вмешательства в выборы
В Совфеде рассказали о попытках иностранного вмешательства в выборы - РИА Новости, 13.09.2021
В Совфеде рассказали о попытках иностранного вмешательства в выборы
Оппоненты России попытаются использовать протестные акции за рубежом для дискредитации парламентских выборов в России, влиянию могут подвергаться и диаспоры... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T15:14
2021-09-13T17:25
выборы в государственную думу
политика
андрей климов
нато
совет федерации рф
европарламент
россия
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Оппоненты России попытаются использовать протестные акции за рубежом для дискредитации парламентских выборов в России, влиянию могут подвергаться и диаспоры наших соотечественников в других странах, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов."Вмешательство в выборы в других странах возможно через влияние на диаспоры", - сказал парламентарий в ходе видеомоста в МИА "Россия сегодня". В частности, он отметил, что такое влияние может оказываться в странах НАТО.Кроме того, возможно использование русскоязычных граждан за рубежом для организации так называемых "глобальных протестных акций", добавил он.Такие акции могут проводиться у российских посольств и потом выдаваться за глобальные митинги, отметил законодатель. Их цель – "дискредитация выборов в России".Кроме того, комиссия получает сигналы о том, что людям не будут давать голосовать. "Мы такие сигналы получаем из Украины", - отметил он.Сенатор отметил, что траты на деструктивную деятельность в отношении российских выборов "сопоставимы в деньгах с суммами, которые мы тратим в России официально на проведение этих выборов". Климов подчеркнул, что если говорить о постсоветском пространстве, там суммы имеют мультипликационный эффект.Законодатель также напомнил, что Европарламент планирует во вторник рассмотреть резолюцию, в которой будет заявлено о нелегитимности прошедших в России парламентских выборов.
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политика, андрей климов, нато, совет федерации рф, европарламент, россия
15:14 13.09.2021 (обновлено: 17:25 13.09.2021)
 
В Совфеде рассказали о попытках иностранного вмешательства в выборы

Климов: русскоязычных граждан за рубежом могут использовать для дискредитации выборов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАндрей Климов
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Оппоненты России попытаются использовать протестные акции за рубежом для дискредитации парламентских выборов в России, влиянию могут подвергаться и диаспоры наших соотечественников в других странах, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Вмешательство в выборы в других странах возможно через влияние на диаспоры", - сказал парламентарий в ходе видеомоста в МИА "Россия сегодня". В частности, он отметил, что такое влияние может оказываться в странах НАТО.
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думу — 2021
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Кроме того, возможно использование русскоязычных граждан за рубежом для организации так называемых "глобальных протестных акций", добавил он.
Такие акции могут проводиться у российских посольств и потом выдаваться за глобальные митинги, отметил законодатель. Их цель – "дискредитация выборов в России".
Кроме того, комиссия получает сигналы о том, что людям не будут давать голосовать. "Мы такие сигналы получаем из Украины", - отметил он.
Сенатор отметил, что траты на деструктивную деятельность в отношении российских выборов "сопоставимы в деньгах с суммами, которые мы тратим в России официально на проведение этих выборов". Климов подчеркнул, что если говорить о постсоветском пространстве, там суммы имеют мультипликационный эффект.
Законодатель также напомнил, что Европарламент планирует во вторник рассмотреть резолюцию, в которой будет заявлено о нелегитимности прошедших в России парламентских выборов.
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