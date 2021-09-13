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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210913/vybory-1749790609.html
Прогноз показал, сколько партий пройдут в Госдуму восьмого созыва
Прогноз показал, сколько партий пройдут в Госдуму восьмого созыва - РИА Новости, 13.09.2021
Прогноз показал, сколько партий пройдут в Госдуму восьмого созыва
"Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму наберет от 42 до 46% голосов избирателей, а всего в парламент пройдут лишь четыре партии, прогнозирует Фонд развития РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T00:22
2021-09-13T10:13
выборы в государственную думу
политика
москва
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму наберет от 42 до 46% голосов избирателей, а всего в парламент пройдут лишь четыре партии, прогнозирует Фонд развития гражданского общества (ФоРГО).ФоРГО подготовил консенсус-прогноз результатов выборов в Госдуму восьмого созыва, который учитывает как данные электоральной статистики, так и экспертные оценки. Специалисты фонда прогнозируют, что партия "Единая Россия" наберет от 42 до 46% голосов, КПРФ — от 17 до 19%, ЛДПР — от 11 до 13%, а "Справедливая Россия — За правду" — от 7 до 9%.Партии-новички, по мнению экспертов фонда, не смогут пройти пятипроцентный рубеж. Наилучшие результаты должны показать "Новые люди" и "Партия пенсионеров". По мнению специалистов ФоРГО, они наберут от 3,5% до чуть менее 5%. Еще одной партией, которая получит госфинансирование, должна стать "Яблоко". Она может получить чуть больше 3% голосов. Остальные наберут менее 3%.Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. В этот период в России будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.
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политика, москва, единая россия, госдума рф, яблоко, кпрф, лдпр, фонд развития гражданского общества, россия, партия "справедливая россия - за правду"
00:22 13.09.2021 (обновлено: 10:13 13.09.2021)
 
Прогноз показал, сколько партий пройдут в Госдуму восьмого созыва

Прогноз ФоРГО: только четыре партии пройдут в Госдуму восьмого созыва

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЖеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы России
Жеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы России - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму наберет от 42 до 46% голосов избирателей, а всего в парламент пройдут лишь четыре партии, прогнозирует Фонд развития гражданского общества (ФоРГО).
ФоРГО подготовил консенсус-прогноз результатов выборов в Госдуму восьмого созыва, который учитывает как данные электоральной статистики, так и экспертные оценки. Специалисты фонда прогнозируют, что партия "Единая Россия" наберет от 42 до 46% голосов, КПРФ — от 17 до 19%, ЛДПР — от 11 до 13%, а "Справедливая Россия — За правду" — от 7 до 9%.
Партии-новички, по мнению экспертов фонда, не смогут пройти пятипроцентный рубеж. Наилучшие результаты должны показать "Новые люди" и "Партия пенсионеров". По мнению специалистов ФоРГО, они наберут от 3,5% до чуть менее 5%. Еще одной партией, которая получит госфинансирование, должна стать "Яблоко". Она может получить чуть больше 3% голосов. Остальные наберут менее 3%.
Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. В этот период в России будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаМоскваЕдиная РоссияГосдума РФЯблокоКПРФЛДПРФонд развития гражданского обществаРоссияПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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