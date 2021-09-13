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Прогноз показал, сколько партий пройдут в Госдуму восьмого созыва

Прогноз показал, сколько партий пройдут в Госдуму восьмого созыва - РИА Новости, 13.09.2021

Прогноз показал, сколько партий пройдут в Госдуму восьмого созыва

"Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму наберет от 42 до 46% голосов избирателей, а всего в парламент пройдут лишь четыре партии, прогнозирует Фонд развития РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T00:22

2021-09-13T00:22

2021-09-13T10:13

выборы в государственную думу

политика

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единая россия

госдума рф

яблоко

кпрф

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму наберет от 42 до 46% голосов избирателей, а всего в парламент пройдут лишь четыре партии, прогнозирует Фонд развития гражданского общества (ФоРГО).ФоРГО подготовил консенсус-прогноз результатов выборов в Госдуму восьмого созыва, который учитывает как данные электоральной статистики, так и экспертные оценки. Специалисты фонда прогнозируют, что партия "Единая Россия" наберет от 42 до 46% голосов, КПРФ — от 17 до 19%, ЛДПР — от 11 до 13%, а "Справедливая Россия — За правду" — от 7 до 9%.Партии-новички, по мнению экспертов фонда, не смогут пройти пятипроцентный рубеж. Наилучшие результаты должны показать "Новые люди" и "Партия пенсионеров". По мнению специалистов ФоРГО, они наберут от 3,5% до чуть менее 5%. Еще одной партией, которая получит госфинансирование, должна стать "Яблоко". Она может получить чуть больше 3% голосов. Остальные наберут менее 3%.Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. В этот период в России будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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