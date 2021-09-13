00:22 13.09.2021 (обновлено: 10:13 13.09.2021)
Прогноз показал, сколько партий пройдут в Госдуму восьмого созыва
Прогноз ФоРГО: только четыре партии пройдут в Госдуму восьмого созыва
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЖеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы России
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму наберет от 42 до 46% голосов избирателей, а всего в парламент пройдут лишь четыре партии, прогнозирует Фонд развития гражданского общества (ФоРГО).
ФоРГО подготовил консенсус-прогноз результатов выборов в Госдуму восьмого созыва, который учитывает как данные электоральной статистики, так и экспертные оценки. Специалисты фонда прогнозируют, что партия "Единая Россия" наберет от 42 до 46% голосов, КПРФ — от 17 до 19%, ЛДПР — от 11 до 13%, а "Справедливая Россия — За правду" — от 7 до 9%.
Партии-новички, по мнению экспертов фонда, не смогут пройти пятипроцентный рубеж. Наилучшие результаты должны показать "Новые люди" и "Партия пенсионеров". По мнению специалистов ФоРГО, они наберут от 3,5% до чуть менее 5%. Еще одной партией, которая получит госфинансирование, должна стать "Яблоко". Она может получить чуть больше 3% голосов. Остальные наберут менее 3%.
Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. В этот период в России будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.