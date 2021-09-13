https://ria.ru/20210913/voda-1749817407.html
Ученый предрек катастрофический дефицит воды российским регионам
Ученый предрек катастрофический дефицит воды российским регионам - РИА Новости, 13.09.2021
Ученый предрек катастрофический дефицит воды российским регионам
Нескольким роccийским регионам грозит катастрофический дефицит воды к 2035 году, заявил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T10:47
2021-09-13T10:47
2021-09-13T12:21
общество
оренбургская область
виктор данилов-данильян
российская академия наук
марат хуснуллин
дон
россия
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Нескольким роccийским регионам грозит катастрофический дефицит воды к 2035 году, заявил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в беседе с "Парламентской газетой".По словам ученого, в целом пресной воды в России достаточно, страна занимает второе место по валовым запасам в мире после Бразилии. Однако их распределение неравномерно: европейская часть государства получает только пятую долю, при этом здесь сосредоточены 80 процентов населения и предприятий."Европейскую часть России к 2035 году неминуемо ждет катастрофическое положение с водой, если не внедрять инновации и не защищать реки от загрязнения", — считает эксперт.К регионам из группы риска он отнес Крым, Калмыкию, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханскую, Ростовскую, Волгоградскую, Курганскую и Оренбургскую области.Как отметил Данилов-Данильян, прежде всего на ситуацию влияют глобальное потепление и человеческая деятельность. Дожди станут более сильными, но редкими, что приведет к наводнениям и засухам, а производства будут сбрасывать все больше неочищенной воды в реки.При этом, по его мнению, решить проблему могли бы новые оросительные системы. Также необходимо следить за потреблением воды и ужесточить контроль за работой предприятий.Отдельно ученый обратил внимание на проблему Дона. Это единственная крупная российская река, мелеющая в основном из-за природных факторов: река получает питание главным образом в степях, а там из-за глобального потепления становится все суше.Также Данилов-Данильян призвал к срочному капитальному ремонту крымских водохранилищ. Он предложил отремонтировать трубы, забетонировать каналы либо построить вместо них водоводы."В советские годы вопросами поведения воды в Крыму особо не интересовались, решив проблему кардинально: построив Северо-Крымский канал. Теперь, когда Украина перекрыла канал, нужно искать другие пути обеспечения полуострова", — добавил он.По его мнению, необходимо изучить, за счет чего наполняются хранилища, как быстро происходит испарение, как устроена система подземных вод и как они связаны с поверхностными водными объектами.Ранее глава Крыма Аксенов заявил, что региону не грозит дефицит питьевой воды. По его словам, этого удалось достичь благодаря бурению новых скважин, запуску Бештерек-Зуйского водозабора и другим работам.
https://ria.ru/20210821/krym-1746711647.html
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общество, оренбургская область, виктор данилов-данильян, российская академия наук, марат хуснуллин, дон, россия
10:47 13.09.2021 (обновлено: 12:21 13.09.2021)
Ученый предрек катастрофический дефицит воды российским регионам
Ученый Данилов-Данильян: российским регионам грозит катастрофический дефицит воды
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.
Нескольким роccийским регионам грозит катастрофический дефицит воды к 2035 году, заявил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян
в беседе с "Парламентской газетой
".
По словам ученого, в целом пресной воды в России достаточно, страна занимает второе место по валовым запасам в мире после Бразилии. Однако их распределение неравномерно: европейская часть государства получает только пятую долю, при этом здесь сосредоточены 80 процентов населения и предприятий.
"Европейскую часть России к 2035 году неминуемо ждет катастрофическое положение с водой, если не внедрять инновации и не защищать реки от загрязнения", — считает эксперт.
К регионам из группы риска он отнес Крым, Калмыкию, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханскую, Ростовскую, Волгоградскую, Курганскую и Оренбургскую области
.
Как отметил Данилов-Данильян, прежде всего на ситуацию влияют глобальное потепление и человеческая деятельность. Дожди станут более сильными, но редкими, что приведет к наводнениям и засухам, а производства будут сбрасывать все больше неочищенной воды в реки.
При этом, по его мнению, решить проблему могли бы новые оросительные системы. Также необходимо следить за потреблением воды и ужесточить контроль за работой предприятий.
Отдельно ученый обратил внимание на проблему Дона. Это единственная крупная российская река, мелеющая в основном из-за природных факторов: река получает питание главным образом в степях, а там из-за глобального потепления становится все суше.
Также Данилов-Данильян призвал к срочному капитальному ремонту крымских водохранилищ. Он предложил отремонтировать трубы, забетонировать каналы либо построить вместо них водоводы.
"В советские годы вопросами поведения воды в Крыму особо не интересовались, решив проблему кардинально: построив Северо-Крымский канал. Теперь, когда Украина перекрыла канал, нужно искать другие пути обеспечения полуострова", — добавил он.
По его мнению, необходимо изучить, за счет чего наполняются хранилища, как быстро происходит испарение, как устроена система подземных вод и как они связаны с поверхностными водными объектами.
Ранее глава Крыма Аксенов заявил, что региону не грозит дефицит питьевой воды. По его словам, этого удалось достичь благодаря бурению новых скважин, запуску Бештерек-Зуйского водозабора и другим работам.