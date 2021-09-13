https://ria.ru/20210913/visa-1749831518.html

Visa снизила комиссии для предприятий быстрого питания в России

Visa снизила комиссии для предприятий быстрого питания в России - РИА Новости, 13.09.2021

Visa снизила комиссии для предприятий быстрого питания в России

Международная платежная система Visa снизила размер межбанковской комиссии для предприятий быстрого питания в России, следует из документа системы, копия... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T11:52

2021-09-13T11:52

2021-09-13T11:52

экономика

visa, inc.

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Международная платежная система Visa снизила размер межбанковской комиссии для предприятий быстрого питания в России, следует из документа системы, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.С 1 сентября для этой категории размер межбанковской комиссии для всех типов карт составляет 0,5%, при этом сумма чека не должна превышать 500 рублей."Visa периодически пересматривает ставки межбанковской комиссии с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема. Принятие новых программ межбанковской комиссии нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями", - пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.Ранее стало известно, что Visa в следующем году поднимет часть межбанковских комиссий за оплату картами: изменения затронут супермаркеты, крупных продавцов бытовой техники, мебели и курьерские службы.При оплате картами товаров и услуг ритейлер получает от суммы покупки потребителя 97-99%, остальное идет на оплату эквайринга. Сейчас самая большая составляющая тарифа за эквайринг - это комиссия, которую банк, обслуживающий платежи по картам, платит в пользу банка, выпустившего карту: так называемый interchange rate fee (IRF) или межбанковская комиссия. Ее величина зависит от класса карты.

https://ria.ru/20210724/kredit-1742666033.html

россия

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экономика, visa, inc., россия