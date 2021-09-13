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Visa снизила комиссии для предприятий быстрого питания в России
Visa снизила комиссии для предприятий быстрого питания в России - РИА Новости, 13.09.2021
Visa снизила комиссии для предприятий быстрого питания в России
Международная платежная система Visa снизила размер межбанковской комиссии для предприятий быстрого питания в России, следует из документа системы, копия... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T11:52
2021-09-13T11:52
экономика
visa, inc.
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Международная платежная система Visa снизила размер межбанковской комиссии для предприятий быстрого питания в России, следует из документа системы, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.С 1 сентября для этой категории размер межбанковской комиссии для всех типов карт составляет 0,5%, при этом сумма чека не должна превышать 500 рублей."Visa периодически пересматривает ставки межбанковской комиссии с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема. Принятие новых программ межбанковской комиссии нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями", - пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.Ранее стало известно, что Visa в следующем году поднимет часть межбанковских комиссий за оплату картами: изменения затронут супермаркеты, крупных продавцов бытовой техники, мебели и курьерские службы.При оплате картами товаров и услуг ритейлер получает от суммы покупки потребителя 97-99%, остальное идет на оплату эквайринга. Сейчас самая большая составляющая тарифа за эквайринг - это комиссия, которую банк, обслуживающий платежи по картам, платит в пользу банка, выпустившего карту: так называемый interchange rate fee (IRF) или межбанковская комиссия. Ее величина зависит от класса карты.
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экономика, visa, inc., россия
11:52 13.09.2021
 
Visa снизила комиссии для предприятий быстрого питания в России

Visa с 1 сентября снизила комиссии для предприятий быстрого питания в России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Международная платежная система Visa снизила размер межбанковской комиссии для предприятий быстрого питания в России, следует из документа системы, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
С 1 сентября для этой категории размер межбанковской комиссии для всех типов карт составляет 0,5%, при этом сумма чека не должна превышать 500 рублей.
"Visa периодически пересматривает ставки межбанковской комиссии с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема. Принятие новых программ межбанковской комиссии нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями", - пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.
Ранее стало известно, что Visa в следующем году поднимет часть межбанковских комиссий за оплату картами: изменения затронут супермаркеты, крупных продавцов бытовой техники, мебели и курьерские службы.
При оплате картами товаров и услуг ритейлер получает от суммы покупки потребителя 97-99%, остальное идет на оплату эквайринга. Сейчас самая большая составляющая тарифа за эквайринг - это комиссия, которую банк, обслуживающий платежи по картам, платит в пользу банка, выпустившего карту: так называемый interchange rate fee (IRF) или межбанковская комиссия. Ее величина зависит от класса карты.
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