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Visa поднимет комиссии за оплату картами в магазинах
Visa поднимет комиссии за оплату картами в магазинах - РИА Новости, 09.09.2021
Visa поднимет комиссии за оплату картами в магазинах
Международная платежная система Visa в следующем году поднимет в России часть межбанковских комиссий за оплату картами, заявили РИА Новости в её пресс-службе. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T08:32
2021-09-09T11:26
экономика
visa, inc.
россия
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Международная платежная система Visa в следующем году поднимет в России часть межбанковских комиссий за оплату картами, заявили РИА Новости в её пресс-службе.Компания отметила, что периодически пересматривает ставки, чтобы "привести тарифную политику в соответствие с рыночными реалиями". В Visa подчеркнули, что не получают доход с межбанковской комиссии — ее банк-эквайер перечисляет банку-эмитенту с суммы платежа. "Перекос в оптимизации уровня доходности бизнеса в пользу любого из участников платежного рынка может нарушить такой баланс и снизить привлекательность платежных инструментов для конечных потребителей", — пояснили агентству.Ранее РБК сообщило, что с 1 февраля тарифы для супермаркетов вырастут с 1 до 1,3 процента от стоимости товаров. При этом в три этапа отменять льготные программы для предприятий с крупным оборотом: с 8 июля это коснется точек продаж мебели, которые реализуют в том числе продукцию для дома, садовых участков, а также строительные материалы, с 5 августа — магазинов бытовой техники, с 30 сентября — курьерских служб.Также с 1 февраля несколько карт исключат из льготных программ начисления интерчейнджа для крупных ресторанов быстрого питания, магазинов мебели, детских товаров и игрушек, бытовой техники и других. Еще одно изменение, о котором РБК рассказали участники платежного рынка, — это повышение сервисного сбора в фонд развития Visa с 0,0055 до 0,01 процента от общего оборота по картам. Новый тариф для банков-эмитентов и банков-эквайеров введут с апреля.
https://ria.ru/20210831/wildberries-1747918539.html
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экономика, visa, inc., россия
08:32 09.09.2021 (обновлено: 11:26 09.09.2021)
 
Visa поднимет комиссии за оплату картами в магазинах

Visa поднимет межбанковские комиссии за оплату картами в магазинах в 2022 году

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Международная платежная система Visa в следующем году поднимет в России часть межбанковских комиссий за оплату картами, заявили РИА Новости в её пресс-службе.
Компания отметила, что периодически пересматривает ставки, чтобы "привести тарифную политику в соответствие с рыночными реалиями".
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В Visa подчеркнули, что не получают доход с межбанковской комиссии — ее банк-эквайер перечисляет банку-эмитенту с суммы платежа.
"Перекос в оптимизации уровня доходности бизнеса в пользу любого из участников платежного рынка может нарушить такой баланс и снизить привлекательность платежных инструментов для конечных потребителей", — пояснили агентству.
Ранее РБК сообщило, что с 1 февраля тарифы для супермаркетов вырастут с 1 до 1,3 процента от стоимости товаров. При этом в три этапа отменять льготные программы для предприятий с крупным оборотом: с 8 июля это коснется точек продаж мебели, которые реализуют в том числе продукцию для дома, садовых участков, а также строительные материалы, с 5 августа — магазинов бытовой техники, с 30 сентября — курьерских служб.
Также с 1 февраля несколько карт исключат из льготных программ начисления интерчейнджа для крупных ресторанов быстрого питания, магазинов мебели, детских товаров и игрушек, бытовой техники и других.
Еще одно изменение, о котором РБК рассказали участники платежного рынка, — это повышение сервисного сбора в фонд развития Visa с 0,0055 до 0,01 процента от общего оборота по картам. Новый тариф для банков-эмитентов и банков-эквайеров введут с апреля.
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ЭкономикаVisa, Inc.Россия
 
 
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