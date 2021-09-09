https://ria.ru/20210909/visa-1749285021.html

Visa поднимет комиссии за оплату картами в магазинах

Visa поднимет комиссии за оплату картами в магазинах - РИА Новости, 09.09.2021

Visa поднимет комиссии за оплату картами в магазинах

Международная платежная система Visa в следующем году поднимет в России часть межбанковских комиссий за оплату картами, заявили РИА Новости в её пресс-службе. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T08:32

2021-09-09T08:32

2021-09-09T11:26

экономика

visa, inc.

россия

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Международная платежная система Visa в следующем году поднимет в России часть межбанковских комиссий за оплату картами, заявили РИА Новости в её пресс-службе.Компания отметила, что периодически пересматривает ставки, чтобы "привести тарифную политику в соответствие с рыночными реалиями". В Visa подчеркнули, что не получают доход с межбанковской комиссии — ее банк-эквайер перечисляет банку-эмитенту с суммы платежа. "Перекос в оптимизации уровня доходности бизнеса в пользу любого из участников платежного рынка может нарушить такой баланс и снизить привлекательность платежных инструментов для конечных потребителей", — пояснили агентству.Ранее РБК сообщило, что с 1 февраля тарифы для супермаркетов вырастут с 1 до 1,3 процента от стоимости товаров. При этом в три этапа отменять льготные программы для предприятий с крупным оборотом: с 8 июля это коснется точек продаж мебели, которые реализуют в том числе продукцию для дома, садовых участков, а также строительные материалы, с 5 августа — магазинов бытовой техники, с 30 сентября — курьерских служб.Также с 1 февраля несколько карт исключат из льготных программ начисления интерчейнджа для крупных ресторанов быстрого питания, магазинов мебели, детских товаров и игрушек, бытовой техники и других. Еще одно изменение, о котором РБК рассказали участники платежного рынка, — это повышение сервисного сбора в фонд развития Visa с 0,0055 до 0,01 процента от общего оборота по картам. Новый тариф для банков-эмитентов и банков-эквайеров введут с апреля.

https://ria.ru/20210831/wildberries-1747918539.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210831/karty-1747979271.html

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экономика, visa, inc., россия