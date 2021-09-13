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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210913/ukraina-1749897017.html
Украина запретила гастроли Моргенштерна
Украина запретила гастроли Моргенштерна - РИА Новости, 13.09.2021
Украина запретила гастроли Моргенштерна
Гастроли российского рэпера Моргенштерна запретили на территории Украины, в рекомендациях Службы безопасности фигурируют обе фамилии артиста, сообщил... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T17:36
2021-09-13T17:39
культура
в мире
украина
киев
служба безопасности украины
министерство культуры украины
россия
моргенштерн (алишер моргенштерн)
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КИЕВ, 13 сен - РИА Новости. Гастроли российского рэпера Моргенштерна запретили на территории Украины, в рекомендациях Службы безопасности фигурируют обе фамилии артиста, сообщил пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.Ранее в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону исполнитель заявил, что в "черном списке" исполнителей он фигурирует как Алишер Валеев, однако он еще в подростковом возрасте взял фамилию матери - Моргенштерн. До этого Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск Моргенштерна к СБУ из-за внесения его в "черный список". Пресс-секретарь СБ заявил, что ведомство готово отстаивать свою позицию в суде."В апреле этого года по представлению СБУ российский певец Алишер Валеев (Моргенштерн) включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В рекомендациях СБУ фигурируют обе фамилии рэпера: как Валеев, так и Моргенштерн", - цитирует пресс-секретаря агентство УНИАН.По словам Дехтяренко, решение СБУ внести его в черный список основывается на выводах лингвистической экспертизы, которая подтвердила, что в творчестве Моргенштерна "пропагандируется культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ". "Это создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта с его участием", - добавил пресс-секретарь.Он рассказал, что в сентябре СБУ дополнительно информировала соответствующие органы о запланированных концертах Моргенштерна на Украине. "Пребывание лица в "списке минкульта" автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины. Таким образом, любые гастроли Моргенштерна на территории Украины запрещены", - подчеркнул он.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
https://ria.ru/20210703/krym-1739746061.html
https://ria.ru/20200305/1568194243.html
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в мире, украина, киев, служба безопасности украины, министерство культуры украины, россия, моргенштерн (алишер моргенштерн)
17:36 13.09.2021 (обновлено: 17:39 13.09.2021)
 
Украина запретила гастроли Моргенштерна

Украина запретила гастроли российского рэпера Моргенштерна

© Фото : Instagram.com/morgen_shternМоргенштерн
Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© Фото : Instagram.com/morgen_shtern
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КИЕВ, 13 сен - РИА Новости. Гастроли российского рэпера Моргенштерна запретили на территории Украины, в рекомендациях Службы безопасности фигурируют обе фамилии артиста, сообщил пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.
Ранее в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону исполнитель заявил, что в "черном списке" исполнителей он фигурирует как Алишер Валеев, однако он еще в подростковом возрасте взял фамилию матери - Моргенштерн. До этого Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск Моргенштерна к СБУ из-за внесения его в "черный список". Пресс-секретарь СБ заявил, что ведомство готово отстаивать свою позицию в суде.
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"В апреле этого года по представлению СБУ российский певец Алишер Валеев (Моргенштерн) включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В рекомендациях СБУ фигурируют обе фамилии рэпера: как Валеев, так и Моргенштерн", - цитирует пресс-секретаря агентство УНИАН.
По словам Дехтяренко, решение СБУ внести его в черный список основывается на выводах лингвистической экспертизы, которая подтвердила, что в творчестве Моргенштерна "пропагандируется культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ". "Это создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта с его участием", - добавил пресс-секретарь.
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Он рассказал, что в сентябре СБУ дополнительно информировала соответствующие органы о запланированных концертах Моргенштерна на Украине. "Пребывание лица в "списке минкульта" автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины. Таким образом, любые гастроли Моргенштерна на территории Украины запрещены", - подчеркнул он.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
 
КультураВ миреУкраинаКиевСлужба безопасности УкраиныМинистерство культуры УкраиныРоссияМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)
 
 
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