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Путин прибыл на полигон Мулино для наблюдения за учениями "Запад-2021"
Путин прибыл на полигон Мулино для наблюдения за учениями "Запад-2021" - РИА Новости, 13.09.2021
Путин прибыл на полигон Мулино для наблюдения за учениями "Запад-2021"
Президент России Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область на полигон Мулино, чтобы понаблюдать за основным этапом учений "Запад-2021", передает... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T15:52
2021-09-13T16:31
безопасность
белоруссия
владимир путин
вооруженные силы рф
россия
"запад-2021" (военные учения)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область на полигон Мулино, чтобы понаблюдать за основным этапом учений "Запад-2021", передает корреспондент РИА Новости.Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии.В ходе основного этапа воинские формирования ВС РФ во взаимодействии с воинскими контингентами вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.
белоруссия
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Путин и Шойгу у трапа в Нижнем Новгороде
Президент России Владимир Путин прилетел на учения вместе с Шойгу.
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безопасность, белоруссия, владимир путин, вооруженные силы рф, россия, "запад-2021" (военные учения), видео
Путин прибыл на полигон Мулино для наблюдения за учениями "Запад-2021"
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область на полигон Мулино, чтобы понаблюдать за основным этапом учений "Запад-2021", передает корреспондент РИА Новости.
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15:52 13.09.2021 (обновлено: 16:31 13.09.2021)
 
Путин прибыл на полигон Мулино для наблюдения за учениями "Запад-2021"

Путин прибыл на полигон Мулино, где будет наблюдать за учениями "Запад-2021"

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область на полигон Мулино, чтобы понаблюдать за основным этапом учений "Запад-2021", передает корреспондент РИА Новости.
Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии.
В ходе основного этапа воинские формирования ВС РФ во взаимодействии с воинскими контингентами вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.
 
БезопасностьБелоруссияВладимир ПутинВооруженные силы РФРоссия"Запад-2021" (военные учения)
 
 
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