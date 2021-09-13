https://ria.ru/20210913/tekhosmotr-1749836700.html

Правительство поддержит идею об отмене обязательного техосмотра

Правительство поддержит идею об отмене обязательного техосмотра - РИА Новости, 13.09.2021

Правительство поддержит идею об отмене обязательного техосмотра

Правительство поддержит предложение отменить обязательный техосмотр автомобилей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T12:15

2021-09-13T12:15

2021-09-13T12:56

общество

россия

техосмотр

андрей турчак

единая россия

госдума рф

совет федерации рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Правительство поддержит предложение отменить обязательный техосмотр автомобилей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.На прошлой неделе правительственная комиссия по безопасности дорожного движения одобрила эту инициативу "Единой России".Как ранее заявил секретарь генсовета партии и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, процедуру следует сделать добровольной. Соответствующий законопроект планируют доработать, но рассмотрит его уже новый созыв Госдумы. Обязательный техосмотр нужно будет проводить при смене владельца и только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет.

https://ria.ru/20210812/tekhosmotr-1745414038.html

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2021

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