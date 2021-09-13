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Правительство поддержит идею об отмене обязательного техосмотра
Правительство поддержит идею об отмене обязательного техосмотра - РИА Новости, 13.09.2021
Правительство поддержит идею об отмене обязательного техосмотра
Правительство поддержит предложение отменить обязательный техосмотр автомобилей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T12:15
2021-09-13T12:56
общество
россия
техосмотр
андрей турчак
единая россия
госдума рф
совет федерации рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Правительство поддержит предложение отменить обязательный техосмотр автомобилей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.На прошлой неделе правительственная комиссия по безопасности дорожного движения одобрила эту инициативу "Единой России".Как ранее заявил секретарь генсовета партии и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, процедуру следует сделать добровольной. Соответствующий законопроект планируют доработать, но рассмотрит его уже новый созыв Госдумы. Обязательный техосмотр нужно будет проводить при смене владельца и только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет.
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общество, россия, техосмотр, андрей турчак, единая россия, госдума рф, совет федерации рф, михаил мишустин, авто
12:15 13.09.2021 (обновлено: 12:56 13.09.2021)
 
Правительство поддержит идею об отмене обязательного техосмотра

Премьер Мишустин: правительство поддержит идею отменить обязательный техосмотр автомобилей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтанция техобслуживания в Новосибирске
Станция техобслуживания в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Правительство поддержит предложение отменить обязательный техосмотр автомобилей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью, и будет правильно дать им возможность лично контролировать состояние своей машины", - сказал он.

На прошлой неделе правительственная комиссия по безопасности дорожного движения одобрила эту инициативу "Единой России".
Как ранее заявил секретарь генсовета партии и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, процедуру следует сделать добровольной. Соответствующий законопроект планируют доработать, но рассмотрит его уже новый созыв Госдумы. Обязательный техосмотр нужно будет проводить при смене владельца и только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет.
ТО - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 02:15
Названы причины проходить техосмотр после отмены "обязаловки"
 
ОбществоРоссияТехосмотрАндрей ТурчакЕдиная РоссияГосдума РФСовет Федерации РФМихаил МишустинАвто
 
 
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