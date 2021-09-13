https://ria.ru/20210913/sudan-1749871709.html

Дипломат: Судан не просит Россию об экономической помощи в обмен на базу

Дипломат: Судан не просит Россию об экономической помощи в обмен на базу - РИА Новости, 13.09.2021

Дипломат: Судан не просит Россию об экономической помощи в обмен на базу

Судан не просит Россию об экономической помощи в обмен на соглашение о военной базе РФ, сообщения об этом безосновательны, заявил РИА Новости временный... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T15:16

2021-09-13T15:16

2021-09-13T15:19

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Судан не просит Россию об экономической помощи в обмен на соглашение о военной базе РФ, сообщения об этом безосновательны, заявил РИА Новости временный поверенный в делах Судана в РФ Онур Ахмад Онур."Это неправда. Эти новости – неправда. Это безосновательные новости. Суданская сторона не запрашивает каких-либо платежей в связи с соглашением о военной базе", - заявил Онур РИА Новости.Он напомнил, что решение о создании базы принималось на уровне министров обороны двух стран, а в июне министр обороны Судана принимал участие в Московской конференции по международной безопасности. На уровне министров двух стран "есть взаимопонимание" по этому поводу, сообщил временный поверенный.Ахмад Онур уточнил, что Судан рассчитывает на подписание окончательного варианта соглашения с РФ о базе "в ближайшее время" после внесения небольших изменений."Будут внесены небольшие изменения, и после этого соглашение будет подписано… Я думаю, в ближайшее время", - заявил Онур.По его словам, все возможные изменения в соглашении обсуждаются на уровне российско-суданской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.Ранее в воскресенье информированный источник в суданском военном ведомстве сообщил РИА Новости, что Судан считает необходимым внести правки в соглашение о создании российской военно-морской базы в Порт-Судане на берегу Красного моря, чтобы получить от РФ экономическую помощь при условии аренды в течение пяти лет с возможностью подписания соглашения на 25 лет.По словам собеседника агентства, взамен на предоставление России военной базы на побережье Красного моря правительство Судана попросило РФ о выплатах Центральному банку Судана в течение первых пяти лет использования базы с возможностью продления соглашения до 25 лет. При этом он отметил, что Россия еще не ответила на предложение Судана.

https://ria.ru/20210712/dogovor-1740870924.html

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в мире, порт-судан, судан, россия