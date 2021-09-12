https://ria.ru/20210912/sudan-1749760089.html

Судан хочет изменить соглашение о военной базе с Россией, сообщил источник

Судан хочет изменить соглашение о военной базе с Россией, сообщил источник - РИА Новости, 12.09.2021

Судан хочет изменить соглашение о военной базе с Россией, сообщил источник

Власти Судана хотят внести правки в соглашение о строительстве российской военно-морской базы в Порт-Судане на берегу Красного моря, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T17:44

2021-09-12T17:44

2021-09-12T18:00

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ХАРТУМ, 12 сен — РИА Новости. Власти Судана хотят внести правки в соглашение о строительстве российской военно-морской базы в Порт-Судане на берегу Красного моря, сообщили РИА Новости в военном ведомстве страны.В Хартуме рассчитывают получить от Москвы экономическую помощь при условии аренды в течение пяти лет с возможностью подписания соглашения на 25 лет, добавил он. При этом собеседник агентства отметил, что Россия еще не ответила на предложение.В июне о возможном пересмотре соглашения заявил начальник штаба Вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн.В конце апреля телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источник сообщил, что Судан замораживает действие соглашения о создании военной базы на Красном море, подписанное с прежними властями. Посольство России в Хартуме опровергло эту информацию.О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. В соответствии с документом максимальная численность личного состава базы не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей. В 2017 году Омар аль-Башир, занимавший в то время пост президента страны, заявил, что обсудил с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу возможность создания такого объекта на Красном море.

https://ria.ru/20210712/dogovor-1740870924.html

https://ria.ru/20210610/baza-1736501770.html

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