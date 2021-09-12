Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210912/sudan-1749760089.html
Судан хочет изменить соглашение о военной базе с Россией, сообщил источник
Судан хочет изменить соглашение о военной базе с Россией, сообщил источник - РИА Новости, 12.09.2021
Судан хочет изменить соглашение о военной базе с Россией, сообщил источник
Власти Судана хотят внести правки в соглашение о строительстве российской военно-морской базы в Порт-Судане на берегу Красного моря, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T17:44
2021-09-12T18:00
в мире
судан
россия
вмф рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1c/1599343490_1:0:613:344_1920x0_80_0_0_91735900d18d5186ebe117f0806acdd1.jpg
ХАРТУМ, 12 сен — РИА Новости. Власти Судана хотят внести правки в соглашение о строительстве российской военно-морской базы в Порт-Судане на берегу Красного моря, сообщили РИА Новости в военном ведомстве страны.В Хартуме рассчитывают получить от Москвы экономическую помощь при условии аренды в течение пяти лет с возможностью подписания соглашения на 25 лет, добавил он. При этом собеседник агентства отметил, что Россия еще не ответила на предложение.В июне о возможном пересмотре соглашения заявил начальник штаба Вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн.В конце апреля телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источник сообщил, что Судан замораживает действие соглашения о создании военной базы на Красном море, подписанное с прежними властями. Посольство России в Хартуме опровергло эту информацию.О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. В соответствии с документом максимальная численность личного состава базы не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей. В 2017 году Омар аль-Башир, занимавший в то время пост президента страны, заявил, что обсудил с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу возможность создания такого объекта на Красном море.
https://ria.ru/20210712/dogovor-1740870924.html
https://ria.ru/20210610/baza-1736501770.html
судан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1c/1599343490_78:0:537:344_1920x0_80_0_0_3ffaf380943187560ba175f36d313fe0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, судан, россия, вмф рф
17:44 12.09.2021 (обновлено: 18:00 12.09.2021)
 
Судан хочет изменить соглашение о военной базе с Россией, сообщил источник

Источник: Судан предложил внести изменения в соглашение о военной базе с Россией

© Sputnik /  / Перейти в фотобанкФрегат ВМФ России "Адмирал Григорович" впервые вошёл в порт Судана
Фрегат ВМФ России Адмирал Григорович впервые вошёл в порт Судана - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© Sputnik /
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАРТУМ, 12 сен — РИА Новости. Власти Судана хотят внести правки в соглашение о строительстве российской военно-морской базы в Порт-Судане на берегу Красного моря, сообщили РИА Новости в военном ведомстве страны.
В Хартуме рассчитывают получить от Москвы экономическую помощь при условии аренды в течение пяти лет с возможностью подписания соглашения на 25 лет, добавил он. При этом собеседник агентства отметил, что Россия еще не ответила на предложение.
Российский боевой корабль Адмирал Григорович в Порт-Судане - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 09:29
МИД Судана объяснил порядок ратификации договора о базе ВМФ России
В июне о возможном пересмотре соглашения заявил начальник штаба Вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн.
В конце апреля телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источник сообщил, что Судан замораживает действие соглашения о создании военной базы на Красном море, подписанное с прежними властями. Посольство России в Хартуме опровергло эту информацию.
О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. В соответствии с документом максимальная численность личного состава базы не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей. В 2017 году Омар аль-Башир, занимавший в то время пост президента страны, заявил, что обсудил с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу возможность создания такого объекта на Красном море.
Фрегат Адмирал Григорович в Порт-Судане - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 17:04
МИД прокомментировал ситуацию с военной базой в Судане
 
В миреСуданРоссияВМФ РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:53В Иркутской области нашли черный ящик после жесткой посадки L-410
05:47В пяти регионах России протестируют новую систему оплаты труда педагогов
04:15Врач рассказал, как ускорить или замедлить выздоровление при ОРВИ
04:12Израиль ударил по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет
04:04После инцидента с L-410 четыре человека находятся в тяжелом состоянии
04:01Власти уточнили информацию о погибших в авиакатастрофе в Приангарье
03:49Семьям погибших в авиакатастрофе в Приангарье выплатят по миллиону рублей
03:46В Минприроды обвинили компании "с мировым именем" в обмане властей
03:46В Иркутской области объявили 15 сентября днем траура после авиакатастрофы
03:34В Монреале неизвестный ранил ножом трех человек, сообщило СМИ
03:25В армии Израиля сообщили о перехвате ракеты из сектора Газа
03:15Эксперт рассказал, как с номеров ваших родных могут звонить мошенники
03:02На юге Израиля сработали сирены тревоги
03:00В России создают уникальную "нервную систему" для угледобывающих шахт
03:00Адвокат назвала тех, кто доносит о незаконной перепланировке
02:47Бритни Спирс объявила о помолвке
02:26СМИ сообщило о выявлении этиленгликоля в крови погибших на Совхозной
02:20Появилась новая информация о пострадавших при жесткой посадке L-410
02:15Гражданам рассказали, как сразу сдать экзамен на права
02:15Эксперт рассказал, откуда мошенники узнают о состоянии счетов россиян
Лента новостейМолния