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В Чувашии три человека пойдут под суд за похищение девушек
В Чувашии три человека пойдут под суд за похищение девушек - РИА Новости, 13.09.2021
В Чувашии три человека пойдут под суд за похищение девушек
Трое жителей Марий Эл предстанут перед судом за похищение двух девушек и вымогательстве у них денег за неразглашения сведений о том, что те зарабатывали... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T14:46
2021-09-13T14:46
происшествия
калининский район
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
следственный комитет россии (ск рф)
республика марий эл
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Трое жителей Марий Эл предстанут перед судом за похищение двух девушек и вымогательстве у них денег за неразглашения сведений о том, что те зарабатывали интимными услугами, сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.По версии следствия, проведенного следственным управлением СК по Чувашии, в августе 2021 года один из обвиняемых в Чебоксарах после получения услуг интимного характера от местной жительницы представился сотрудником правоохранительных органов и начал угрожать ей возбуждением уголовного дела за оказание незаконных услуг, а также распространением среди общественности сведений о ее "работе"."В дальнейшем он, вопреки воле потерпевшей, вывез ее на территорию Марий Эл, где вместе с двумя подельниками стал вымогать у девушки деньги. После вынужденного согласия девушки ее вернули на территорию Чувашии, где она передала злоумышленникам часть обещанного вознаграждения в размере 45 тысяч рублей, письменно обещая в последующем отдать оставшуюся большую сумму", - говорится в сообщении.Отмечается, что аналогичным образом обвиняемые похитили другую жительницу Чебоксар, от которой путем угроз получили около 70 тысяч рублей.В процессе похищения и вымогательств злоумышленники похитили у одной из девушек паспорт, мобильный телефон и дамскую сумку с находившимся в ней имуществом, причинив ущерб в размере более 48 тысяч рублей, а также имущество другой на сумму более 11,5 тысячи рублей.В ходе расследования уголовного дела в жилище одного из обвиняемых сотрудниками правоохранительных органов также обнаружены и изъяты наркотические вещества в значительном размере.В зависимости от роли и степени участия каждого мужчины обвиняются в совершении нескольких преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с использованием предметов в качестве оружия), статьей 161 УК РФ (грабеж), статьей 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц), статьей 325 УК РФ (похищение паспорта), статьей 228 УК РФ (хранение наркотических средств в значительном размере)."После изучения материалов уголовного дела, прокуратурой Калининского района города Чебоксары принято решение о направлении дела в суд", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20210903/pokhischenie-1748602851.html
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калининский район
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
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происшествия, калининский район, чебоксары, чувашская республика (чувашия), следственный комитет россии (ск рф), республика марий эл, россия
14:46 13.09.2021
 
В Чувашии три человека пойдут под суд за похищение девушек

В Чувашии троих жителей Марий Эл будут судить за похищение девушек и вымогательство

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Трое жителей Марий Эл предстанут перед судом за похищение двух девушек и вымогательстве у них денег за неразглашения сведений о том, что те зарабатывали интимными услугами, сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.
По версии следствия, проведенного следственным управлением СК по Чувашии, в августе 2021 года один из обвиняемых в Чебоксарах после получения услуг интимного характера от местной жительницы представился сотрудником правоохранительных органов и начал угрожать ей возбуждением уголовного дела за оказание незаконных услуг, а также распространением среди общественности сведений о ее "работе".
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"В дальнейшем он, вопреки воле потерпевшей, вывез ее на территорию Марий Эл, где вместе с двумя подельниками стал вымогать у девушки деньги. После вынужденного согласия девушки ее вернули на территорию Чувашии, где она передала злоумышленникам часть обещанного вознаграждения в размере 45 тысяч рублей, письменно обещая в последующем отдать оставшуюся большую сумму", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аналогичным образом обвиняемые похитили другую жительницу Чебоксар, от которой путем угроз получили около 70 тысяч рублей.
В процессе похищения и вымогательств злоумышленники похитили у одной из девушек паспорт, мобильный телефон и дамскую сумку с находившимся в ней имуществом, причинив ущерб в размере более 48 тысяч рублей, а также имущество другой на сумму более 11,5 тысячи рублей.
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В ходе расследования уголовного дела в жилище одного из обвиняемых сотрудниками правоохранительных органов также обнаружены и изъяты наркотические вещества в значительном размере.
В зависимости от роли и степени участия каждого мужчины обвиняются в совершении нескольких преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с использованием предметов в качестве оружия), статьей 161 УК РФ (грабеж), статьей 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц), статьей 325 УК РФ (похищение паспорта), статьей 228 УК РФ (хранение наркотических средств в значительном размере).
"После изучения материалов уголовного дела, прокуратурой Калининского района города Чебоксары принято решение о направлении дела в суд", - подчеркивается в сообщении.
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ПроисшествияКалининский районЧебоксарыЧувашская Республика (Чувашия)Следственный комитет России (СК РФ)Республика Марий ЭлРоссия
 
 
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