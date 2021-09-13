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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210913/spch-1749908727.html
Глава СПЧ назвал Моргенштерна колхозником
Глава СПЧ назвал Моргенштерна колхозником - РИА Новости, 13.09.2021
Глава СПЧ назвал Моргенштерна колхозником
Глава СПЧ Валерий Фадеев раскритиковал кумиров современной молодежи тиктокера Даню Милохина и музыканта Моргенштерна (Алишер Моргенштерн) и обвинил в создании... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T18:52
2021-09-13T19:01
шоубиз
общество
украина
тобольск
валерий фадеев
маршалл брюс мэтерс (эминем)
егор крид
россия
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ТОБОЛЬСК, 13 сен – РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев раскритиковал кумиров современной молодежи тиктокера Даню Милохина и музыканта Моргенштерна (Алишер Моргенштерн) и обвинил в создании некачественного продукта, сообщает пресс-служба совета.Ранее, Моргенштерн возглавил рейтинг доверия у молодежи, родившейся в 2000-2007 годы. На втором месте расположился певец Егор Крид, замкнул тройку блогер Антон Птушкин.Также сегодня стало известно, что гастроли российского рэпера Моргенштерна запретили на территории Украины. В этой стране российского артиста знают как Алишера Валеева, хотя он заявлял, что по паспорту он Алишер Моргенштерн. В рекомендациях Службы безопасности фигурируют обе фамилии артиста, сообщал пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.
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общество, украина, тобольск, валерий фадеев, маршалл брюс мэтерс (эминем), егор крид, россия, моргенштерн (алишер моргенштерн), даня милохин, совет по правам человека при президенте рф (спч)
18:52 13.09.2021 (обновлено: 19:01 13.09.2021)
 
Глава СПЧ назвал Моргенштерна колхозником

Глава СПЧ Фадеев обвинил Милохина и Моргенштерна в создании "некачественного продукта"

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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ТОБОЛЬСК, 13 сен – РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев раскритиковал кумиров современной молодежи тиктокера Даню Милохина и музыканта Моргенштерна (Алишер Моргенштерн) и обвинил в создании некачественного продукта, сообщает пресс-служба совета.
Ранее, Моргенштерн возглавил рейтинг доверия у молодежи, родившейся в 2000-2007 годы. На втором месте расположился певец Егор Крид, замкнул тройку блогер Антон Птушкин.
"Эти люди, типа Милохина и Моргенштерна, производят некачественную продукцию - вот в чем проблема. Например, некоторые рэперы - виртуозы, они занимаются много часов в день. Тот же Эминем произносил до семи слов в секунду. А эти - "колхозники". Происходит деградация, и это проблема образования, атмосферы в том числе", - заявил глава СПЧ Валерий Фадеев, заявил Фадеев в ходе общения со студентами Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева.
Также сегодня стало известно, что гастроли российского рэпера Моргенштерна запретили на территории Украины. В этой стране российского артиста знают как Алишера Валеева, хотя он заявлял, что по паспорту он Алишер Моргенштерн. В рекомендациях Службы безопасности фигурируют обе фамилии артиста, сообщал пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.
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ШоубизОбществоУкраинаТобольскВалерий ФадеевМаршалл Брюс Мэтерс (Эминем)Егор КридРоссияМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Даня МилохинСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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