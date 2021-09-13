Глава СПЧ назвал Моргенштерна колхозником

"Эти люди, типа Милохина и Моргенштерна, производят некачественную продукцию - вот в чем проблема. Например, некоторые рэперы - виртуозы, они занимаются много часов в день. Тот же Эминем произносил до семи слов в секунду. А эти - "колхозники". Происходит деградация, и это проблема образования, атмосферы в том числе", - заявил глава СПЧ Валерий Фадеев, заявил Фадеев в ходе общения со студентами Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева.