18:52 13.09.2021 (обновлено: 19:01 13.09.2021)
Глава СПЧ назвал Моргенштерна колхозником
Глава СПЧ Фадеев обвинил Милохина и Моргенштерна в создании "некачественного продукта"
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
ТОБОЛЬСК, 13 сен – РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев раскритиковал кумиров современной молодежи тиктокера Даню Милохина и музыканта Моргенштерна (Алишер Моргенштерн) и обвинил в создании некачественного продукта, сообщает пресс-служба совета.
Ранее, Моргенштерн возглавил рейтинг доверия у молодежи, родившейся в 2000-2007 годы. На втором месте расположился певец Егор Крид, замкнул тройку блогер Антон Птушкин.
"Эти люди, типа Милохина и Моргенштерна, производят некачественную продукцию - вот в чем проблема. Например, некоторые рэперы - виртуозы, они занимаются много часов в день. Тот же Эминем произносил до семи слов в секунду. А эти - "колхозники". Происходит деградация, и это проблема образования, атмосферы в том числе", - заявил глава СПЧ Валерий Фадеев, заявил Фадеев в ходе общения со студентами Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева.
Также сегодня стало известно, что гастроли российского рэпера Моргенштерна запретили на территории Украины. В этой стране российского артиста знают как Алишера Валеева, хотя он заявлял, что по паспорту он Алишер Моргенштерн. В рекомендациях Службы безопасности фигурируют обе фамилии артиста, сообщал пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.