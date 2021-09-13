https://ria.ru/20210913/sirota-1749872683.html

В Петербурге завели дело из-за сироты, которого привязывали к кровати

В Петербурге завели дело из-за сироты, которого привязывали к кровати - РИА Новости, 13.09.2021

В Петербурге завели дело из-за сироты, которого привязывали к кровати

Следователи в Санкт-Петербурге завели уголовное дело после инцидента с трехлетним мальчиком, которого привязывали колготками к стулу и кровати в одной из... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T15:23

2021-09-13T15:23

2021-09-13T15:23

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Следователи в Санкт-Петербурге завели уголовное дело после инцидента с трехлетним мальчиком, которого привязывали колготками к стулу и кровати в одной из больниц города, сообщается на сайте СК РФ.Ранее отмечалось, что была организована проверка после того, как в детской инфекционной больнице трехлетнего сироту привязывали к стулу и кровати. Кадры этого инцидента попали в соцсети, их выложила мать одного из пациентов больницы. На них видно, что ребенок сначала привязан колготками к перилам кровати, а затем к ножке детского стула."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)", - говорится в сообщении.По данным СК, неизвестные работники СПб ГБУЗ "Детская инфекционная больница №3" с 3 по 10 сентября 2021 года систематически привязывали колготками мальчика к детской кровати и ножке стула. Ребенок был на попечении одного из детских домов Санкт-Петербурга, он находился в туберкулезном отделении после лишения его матери и отца родительских прав."Кроме того, в рамках расследования уголовного дела следователями будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - отмечается на сайте ведомства.

https://ria.ru/20210819/deti-1746253331.html

https://ria.ru/20210907/detsad-1749023318.html

санкт-петербург

россия

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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия