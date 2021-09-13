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Эксперт рассказал, откуда мошенники узнают о состоянии счетов россиян
Эксперт рассказал, откуда мошенники узнают о состоянии счетов россиян - РИА Новости, 13.09.2021
Эксперт рассказал, откуда мошенники узнают о состоянии счетов россиян
Данные россиян все реже попадают в руки мошенников через банки, поскольку крупные кредитные организации усовершенствовали свои системы безопасности. Откуда... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T02:15
2021-09-13T02:15
общество
мошенничество
россия
григорий пащенко
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Данные россиян все реже попадают в руки мошенников через банки, поскольку крупные кредитные организации усовершенствовали свои системы безопасности. Откуда черпают информацию злоумышленники, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко.После участившихся случаев мошенничества с использованием персональных данных и сведений о счетах клиентов банков службы безопасности крупных финансовых учреждений усилили контроль над работой сотрудников, отметил он. По мнению эксперта, утечки теперь могут происходить только в микрофинансовых организациях (МФО).Другим источником информации для злоумышленников, по его словам, являются онлайн-магазины. Мошенники анализируют покупки человека и пытаются оценить, сколько денег находится на его карте, пояснил эксперт."Если человек в месяц закупается на 40-50 тысяч рублей, то им становится понятно, что на карте существует какая-то приличная сумма. Базы данных онлайн-магазинов являются одними из самых востребованных", — сказал Пащенко.Он посоветовал клиентам банков и онлайн-магазинов соблюдать информационную гигиену и не оставлять свои персональные данные на сайтах тех организаций, которые не внушают доверия.
https://ria.ru/20210909/moshennichestvo-1749279288.html
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общество, мошенничество, россия, григорий пащенко
02:15 13.09.2021
 
Эксперт рассказал, откуда мошенники узнают о состоянии счетов россиян

Эксперт Пащенко: мошенники узнают о счетах россиян с помощью микрофинансовых организаций

© Depositphotos / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© Depositphotos / itchaz.gmail.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Данные россиян все реже попадают в руки мошенников через банки, поскольку крупные кредитные организации усовершенствовали свои системы безопасности. Откуда черпают информацию злоумышленники, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко.
После участившихся случаев мошенничества с использованием персональных данных и сведений о счетах клиентов банков службы безопасности крупных финансовых учреждений усилили контроль над работой сотрудников, отметил он. По мнению эксперта, утечки теперь могут происходить только в микрофинансовых организациях (МФО).
"Мошенники чаще всего узнают о состоянии счета человека от сотрудников микрофинансовых организаций. Крупные банки давно уже следят за тем, чтобы их операторы не сливали такую информацию. А когда МФО выдают кредиты, то у их операторов ниже социальная ответственность, они могут за небольшую плату сливать данные", — полагает Пащенко.
Другим источником информации для злоумышленников, по его словам, являются онлайн-магазины. Мошенники анализируют покупки человека и пытаются оценить, сколько денег находится на его карте, пояснил эксперт.
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Мошенники придумали новый способ кражи данных россиян на "Госуслугах"
"Если человек в месяц закупается на 40-50 тысяч рублей, то им становится понятно, что на карте существует какая-то приличная сумма. Базы данных онлайн-магазинов являются одними из самых востребованных", — сказал Пащенко.
Он посоветовал клиентам банков и онлайн-магазинов соблюдать информационную гигиену и не оставлять свои персональные данные на сайтах тех организаций, которые не внушают доверия.
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ОбществоМошенничествоРоссияГригорий Пащенко
 
 
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