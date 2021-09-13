https://ria.ru/20210913/scheta-1749790467.html

Эксперт рассказал, откуда мошенники узнают о состоянии счетов россиян

Эксперт рассказал, откуда мошенники узнают о состоянии счетов россиян - РИА Новости, 13.09.2021

Эксперт рассказал, откуда мошенники узнают о состоянии счетов россиян

Данные россиян все реже попадают в руки мошенников через банки, поскольку крупные кредитные организации усовершенствовали свои системы безопасности. Откуда... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T02:15

2021-09-13T02:15

2021-09-13T02:15

общество

мошенничество

россия

григорий пащенко

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Данные россиян все реже попадают в руки мошенников через банки, поскольку крупные кредитные организации усовершенствовали свои системы безопасности. Откуда черпают информацию злоумышленники, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко.После участившихся случаев мошенничества с использованием персональных данных и сведений о счетах клиентов банков службы безопасности крупных финансовых учреждений усилили контроль над работой сотрудников, отметил он. По мнению эксперта, утечки теперь могут происходить только в микрофинансовых организациях (МФО).Другим источником информации для злоумышленников, по его словам, являются онлайн-магазины. Мошенники анализируют покупки человека и пытаются оценить, сколько денег находится на его карте, пояснил эксперт."Если человек в месяц закупается на 40-50 тысяч рублей, то им становится понятно, что на карте существует какая-то приличная сумма. Базы данных онлайн-магазинов являются одними из самых востребованных", — сказал Пащенко.Он посоветовал клиентам банков и онлайн-магазинов соблюдать информационную гигиену и не оставлять свои персональные данные на сайтах тех организаций, которые не внушают доверия.

https://ria.ru/20210909/moshennichestvo-1749279288.html

https://ria.ru/20210908/roskomnadzor-1749238857.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мошенничество, россия, григорий пащенко