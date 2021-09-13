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В Омской области заключенный сбежал из колонии
В Омской области заключенный сбежал из колонии - РИА Новости, 13.09.2021
В Омской области заключенный сбежал из колонии
В Омской области ищут заключенного, сбежавшего из колонии-поселения, сообщается на сайте УФСИН по региону. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T19:35
2021-09-13T19:35
происшествия
омская область
россия
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ОМСК, 13 сен - РИА Новости. В Омской области ищут заключенного, сбежавшего из колонии-поселения, сообщается на сайте УФСИН по региону.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в Омске из колонии в ночь с 12 на 13 сентября сбежал 53-летний заключенный, который 14 лет назад якобы был осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления и приговорен к 16 годам лишения свободы. Позднее на официальном сайте управления появилось частичное подтверждение информации о беглеце. Отсутствие осужденного обнаружили в воскресенье, 12 сентября, в колонии-поселении №13 УФСИН России по Омской области."По приговору суда осужденный ранее отбывал наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Омской области. В 2019 году постановлением суда неотбытая часть наказания заменена на другой вид наказания. Для дальнейшего отбывания наказания осужденный Л. этапирован в ФКУ КП-13 УФСИН России по Омской области", - отмечается в пресс-релизе УФСИН.Поиски осужденного продолжаются. Ни возраст, ни статьи Уголовного кодекса, по которым он отбывал наказание, в официальном сообщении не приводятся."В колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения", - отмечается в сообщении.
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происшествия, омская область, россия
19:35 13.09.2021
 
В Омской области заключенный сбежал из колонии

УФСИН: сбежавшего из колонии-поселения заключенного ищут в Омской области

© РИА Новости / Табылды КадырбековЗаключенные в исправительной колонии
Заключенные в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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ОМСК, 13 сен - РИА Новости. В Омской области ищут заключенного, сбежавшего из колонии-поселения, сообщается на сайте УФСИН по региону.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в Омске из колонии в ночь с 12 на 13 сентября сбежал 53-летний заключенный, который 14 лет назад якобы был осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления и приговорен к 16 годам лишения свободы. Позднее на официальном сайте управления появилось частичное подтверждение информации о беглеце. Отсутствие осужденного обнаружили в воскресенье, 12 сентября, в колонии-поселении №13 УФСИН России по Омской области.
"По приговору суда осужденный ранее отбывал наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Омской области. В 2019 году постановлением суда неотбытая часть наказания заменена на другой вид наказания. Для дальнейшего отбывания наказания осужденный Л. этапирован в ФКУ КП-13 УФСИН России по Омской области", - отмечается в пресс-релизе УФСИН.
Поиски осужденного продолжаются. Ни возраст, ни статьи Уголовного кодекса, по которым он отбывал наказание, в официальном сообщении не приводятся.
"В колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения", - отмечается в сообщении.
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