https://ria.ru/20210913/sbezhavshiy-1749914407.html

В Омской области заключенный сбежал из колонии

В Омской области заключенный сбежал из колонии - РИА Новости, 13.09.2021

В Омской области заключенный сбежал из колонии

В Омской области ищут заключенного, сбежавшего из колонии-поселения, сообщается на сайте УФСИН по региону. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T19:35

2021-09-13T19:35

2021-09-13T19:35

происшествия

омская область

россия

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ОМСК, 13 сен - РИА Новости. В Омской области ищут заключенного, сбежавшего из колонии-поселения, сообщается на сайте УФСИН по региону.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в Омске из колонии в ночь с 12 на 13 сентября сбежал 53-летний заключенный, который 14 лет назад якобы был осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления и приговорен к 16 годам лишения свободы. Позднее на официальном сайте управления появилось частичное подтверждение информации о беглеце. Отсутствие осужденного обнаружили в воскресенье, 12 сентября, в колонии-поселении №13 УФСИН России по Омской области."По приговору суда осужденный ранее отбывал наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Омской области. В 2019 году постановлением суда неотбытая часть наказания заменена на другой вид наказания. Для дальнейшего отбывания наказания осужденный Л. этапирован в ФКУ КП-13 УФСИН России по Омской области", - отмечается в пресс-релизе УФСИН.Поиски осужденного продолжаются. Ни возраст, ни статьи Уголовного кодекса, по которым он отбывал наказание, в официальном сообщении не приводятся."В колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210906/koloniya-1748834128.html

омская область

россия

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происшествия, омская область, россия