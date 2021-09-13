https://ria.ru/20210913/samara-1749848875.html
Полиция возбудила дело после видео со стрельбой в Самаре
Полиция возбудила дело после видео со стрельбой в Самаре - РИА Новости, 13.09.2021
Полиция возбудила дело после видео со стрельбой в Самаре
Полиция возбудила уголовное дело после появления видео, на котором молодые люди, предположительно, устроили стрельбу из автомата в Самаре, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T13:18
2021-09-13T13:18
2021-09-13T13:27
происшествия
самара
гумвд по самарской области
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
САМАРА, 13 сен – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после появления видео, на котором молодые люди, предположительно, устроили стрельбу из автомата в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Самарской области.Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором группа молодых людей сначала взрывала петарды, а потом один из них достал из багажника автомобиля предмет, похожий на автомат, и произвел несколько выстрелов в воздух. В полиции агентству сообщили, что по факту инцидента, произошедшего ночью 11 сентября на улице Некрасовской в Самаре, проводится проверка."Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Самарского района, СУ Управления МВД России по городу Самаре по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) возбуждено уголовное дело", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что полицейскими осмотрено место происшествия, изъяты записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются и опрашиваются возможные очевидцы. Сотрудники полиции принимают меры к установлению личностей фигурантов, проверяются лица, ранее привлекавшиеся к ответственности за аналогичные правонарушения.
https://ria.ru/20210912/draka-1749742973.html
самара
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара, гумвд по самарской области, россия
13:18 13.09.2021 (обновлено: 13:27 13.09.2021)
Полиция возбудила дело после видео со стрельбой в Самаре
Полиция возбудила уголовное дело после видео со стрельбой в Самаре