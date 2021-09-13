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Полиция возбудила дело после видео со стрельбой в Самаре
Полиция возбудила дело после видео со стрельбой в Самаре - РИА Новости, 13.09.2021
Полиция возбудила дело после видео со стрельбой в Самаре
Полиция возбудила уголовное дело после появления видео, на котором молодые люди, предположительно, устроили стрельбу из автомата в Самаре, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T13:18
2021-09-13T13:27
происшествия
самара
гумвд по самарской области
россия
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САМАРА, 13 сен – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после появления видео, на котором молодые люди, предположительно, устроили стрельбу из автомата в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Самарской области.Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором группа молодых людей сначала взрывала петарды, а потом один из них достал из багажника автомобиля предмет, похожий на автомат, и произвел несколько выстрелов в воздух. В полиции агентству сообщили, что по факту инцидента, произошедшего ночью 11 сентября на улице Некрасовской в Самаре, проводится проверка."Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Самарского района, СУ Управления МВД России по городу Самаре по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) возбуждено уголовное дело", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что полицейскими осмотрено место происшествия, изъяты записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются и опрашиваются возможные очевидцы. Сотрудники полиции принимают меры к установлению личностей фигурантов, проверяются лица, ранее привлекавшиеся к ответственности за аналогичные правонарушения.
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происшествия, самара, гумвд по самарской области, россия
13:18 13.09.2021 (обновлено: 13:27 13.09.2021)
 
Полиция возбудила дело после видео со стрельбой в Самаре

Полиция возбудила уголовное дело после видео со стрельбой в Самаре

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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САМАРА, 13 сен – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после появления видео, на котором молодые люди, предположительно, устроили стрельбу из автомата в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Самарской области.
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором группа молодых людей сначала взрывала петарды, а потом один из них достал из багажника автомобиля предмет, похожий на автомат, и произвел несколько выстрелов в воздух. В полиции агентству сообщили, что по факту инцидента, произошедшего ночью 11 сентября на улице Некрасовской в Самаре, проводится проверка.
"Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Самарского района, СУ Управления МВД России по городу Самаре по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) возбуждено уголовное дело", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что полицейскими осмотрено место происшествия, изъяты записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются и опрашиваются возможные очевидцы. Сотрудники полиции принимают меры к установлению личностей фигурантов, проверяются лица, ранее привлекавшиеся к ответственности за аналогичные правонарушения.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
Вчера, 14:03
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