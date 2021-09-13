https://ria.ru/20210913/samara-1749848875.html

Полиция возбудила дело после видео со стрельбой в Самаре

Полиция возбудила дело после видео со стрельбой в Самаре - РИА Новости, 13.09.2021

Полиция возбудила дело после видео со стрельбой в Самаре

Полиция возбудила уголовное дело после появления видео, на котором молодые люди, предположительно, устроили стрельбу из автомата в Самаре, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T13:18

2021-09-13T13:18

2021-09-13T13:27

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САМАРА, 13 сен – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после появления видео, на котором молодые люди, предположительно, устроили стрельбу из автомата в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Самарской области.Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором группа молодых людей сначала взрывала петарды, а потом один из них достал из багажника автомобиля предмет, похожий на автомат, и произвел несколько выстрелов в воздух. В полиции агентству сообщили, что по факту инцидента, произошедшего ночью 11 сентября на улице Некрасовской в Самаре, проводится проверка."Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Самарского района, СУ Управления МВД России по городу Самаре по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) возбуждено уголовное дело", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что полицейскими осмотрено место происшествия, изъяты записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются и опрашиваются возможные очевидцы. Сотрудники полиции принимают меры к установлению личностей фигурантов, проверяются лица, ранее привлекавшиеся к ответственности за аналогичные правонарушения.

https://ria.ru/20210912/draka-1749742973.html

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происшествия, самара, гумвд по самарской области, россия