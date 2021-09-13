Первому в Ростовской области Герою труда присвоили почетное звание
Первому в истории Ростовской области Герою труда присвоили звание почетного гражданина
© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен – РИА Новости. Первому в истории Ростовской области Герою труда трактористу Александру Бондаренко присвоили звание почетного гражданина Ростовской области, сообщает правительство региона по итогам торжественного собрания, посвященного 84-й годовщине со дня образования области.
"На торжественном собрании знак "Почетный гражданин Ростовской области" вручен Александру Дмитриевичу Бондаренко, отдавшему служению Донскому краю более полувека", - говорится в сообщении. В нынешнем году указом президента России Владимира Путина Бондаренко, работающий трактористом в Ростовской области, был удостоен высшей государственной награды - звания Героя труда РФ.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, вручение знака "Почетный гражданин Ростовской области" - это символ общей признательности Человеку труда. "В 2021 на полях собран рекордный урожай: намолочено 12,7 миллиона тонн ранних зерновых. Большой вклад в донской каравай внес своим трудом и Александр Дмитриевич Бондаренко", - приводятся в сообщении слова губернатора.
На торжественном собрании также были вручены премии "Народное признание" в различных номинациях. В частности, лучшими в номинации "Призвание" стала династия донских педагогов Драчевых-Саенко, лучшим в номинации "Поступок" признан врач-инфекционист ЦРБ Тацинского района Айдин Каримов. Лауреатов этой премии теперь будут выбирать ежегодно.
Кроме того, на собрании по поручению президента России были вручены государственные награды и знаки почетных званий специалистам различных сфер деятельности. В числе награжденных - преподаватель Ростовской детской школы искусств № 3 имени Глинки Михаил Алпатов, удостоенный медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, академик РАН, научный руководитель Южного федерального университета Владимир Минкин, получивший медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Наградами и поощрениями Ростовской области отмечен труд девяти медиков региона.