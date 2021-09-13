https://ria.ru/20210913/rostov-1749912379.html

Первому в Ростовской области Герою труда присвоили почетное звание

Первому в Ростовской области Герою труда присвоили почетное звание - РИА Новости, 13.09.2021

Первому в Ростовской области Герою труда присвоили почетное звание

Первому в истории Ростовской области Герою труда трактористу Александру Бондаренко присвоили звание почетного гражданина Ростовской области, сообщает... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T19:17

2021-09-13T19:17

2021-09-13T19:17

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ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен – РИА Новости. Первому в истории Ростовской области Герою труда трактористу Александру Бондаренко присвоили звание почетного гражданина Ростовской области, сообщает правительство региона по итогам торжественного собрания, посвященного 84-й годовщине со дня образования области."На торжественном собрании знак "Почетный гражданин Ростовской области" вручен Александру Дмитриевичу Бондаренко, отдавшему служению Донскому краю более полувека", - говорится в сообщении. В нынешнем году указом президента России Владимира Путина Бондаренко, работающий трактористом в Ростовской области, был удостоен высшей государственной награды - звания Героя труда РФ.По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, вручение знака "Почетный гражданин Ростовской области" - это символ общей признательности Человеку труда. "В 2021 на полях собран рекордный урожай: намолочено 12,7 миллиона тонн ранних зерновых. Большой вклад в донской каравай внес своим трудом и Александр Дмитриевич Бондаренко", - приводятся в сообщении слова губернатора.На торжественном собрании также были вручены премии "Народное признание" в различных номинациях. В частности, лучшими в номинации "Призвание" стала династия донских педагогов Драчевых-Саенко, лучшим в номинации "Поступок" признан врач-инфекционист ЦРБ Тацинского района Айдин Каримов. Лауреатов этой премии теперь будут выбирать ежегодно.Кроме того, на собрании по поручению президента России были вручены государственные награды и знаки почетных званий специалистам различных сфер деятельности. В числе награжденных - преподаватель Ростовской детской школы искусств № 3 имени Глинки Михаил Алпатов, удостоенный медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, академик РАН, научный руководитель Южного федерального университета Владимир Минкин, получивший медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Наградами и поощрениями Ростовской области отмечен труд девяти медиков региона.

https://ria.ru/20210908/ozdorovlenie-1749156549.html

https://ria.ru/20210804/dolschiki-1744401209.html

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общество, ростовская область, российская академия наук, россия