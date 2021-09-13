Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
https://ria.ru/20210913/rostov-1749912379.html
Первому в Ростовской области Герою труда присвоили почетное звание
Первому в Ростовской области Герою труда присвоили почетное звание - РИА Новости, 13.09.2021
Первому в Ростовской области Герою труда присвоили почетное звание
Первому в истории Ростовской области Герою труда трактористу Александру Бондаренко присвоили звание почетного гражданина Ростовской области, сообщает... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T19:17
2021-09-13T19:17
ростовская область
общество
ростовская область
российская академия наук
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_0:31:3072:1758_1920x0_80_0_0_7cd77184f48a4c37648dd84af06252dd.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен – РИА Новости. Первому в истории Ростовской области Герою труда трактористу Александру Бондаренко присвоили звание почетного гражданина Ростовской области, сообщает правительство региона по итогам торжественного собрания, посвященного 84-й годовщине со дня образования области."На торжественном собрании знак "Почетный гражданин Ростовской области" вручен Александру Дмитриевичу Бондаренко, отдавшему служению Донскому краю более полувека", - говорится в сообщении. В нынешнем году указом президента России Владимира Путина Бондаренко, работающий трактористом в Ростовской области, был удостоен высшей государственной награды - звания Героя труда РФ.По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, вручение знака "Почетный гражданин Ростовской области" - это символ общей признательности Человеку труда. "В 2021 на полях собран рекордный урожай: намолочено 12,7 миллиона тонн ранних зерновых. Большой вклад в донской каравай внес своим трудом и Александр Дмитриевич Бондаренко", - приводятся в сообщении слова губернатора.На торжественном собрании также были вручены премии "Народное признание" в различных номинациях. В частности, лучшими в номинации "Призвание" стала династия донских педагогов Драчевых-Саенко, лучшим в номинации "Поступок" признан врач-инфекционист ЦРБ Тацинского района Айдин Каримов. Лауреатов этой премии теперь будут выбирать ежегодно.Кроме того, на собрании по поручению президента России были вручены государственные награды и знаки почетных званий специалистам различных сфер деятельности. В числе награжденных - преподаватель Ростовской детской школы искусств № 3 имени Глинки Михаил Алпатов, удостоенный медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, академик РАН, научный руководитель Южного федерального университета Владимир Минкин, получивший медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Наградами и поощрениями Ростовской области отмечен труд девяти медиков региона.
https://ria.ru/20210908/ozdorovlenie-1749156549.html
https://ria.ru/20210804/dolschiki-1744401209.html
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_6ca54ee5f82f8ff1af1fdbfdbcf5993b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, ростовская область, российская академия наук, россия
19:17 13.09.2021
 
Первому в Ростовской области Герою труда присвоили почетное звание

Первому в истории Ростовской области Герою труда присвоили звание почетного гражданина

© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен – РИА Новости. Первому в истории Ростовской области Герою труда трактористу Александру Бондаренко присвоили звание почетного гражданина Ростовской области, сообщает правительство региона по итогам торжественного собрания, посвященного 84-й годовщине со дня образования области.
"На торжественном собрании знак "Почетный гражданин Ростовской области" вручен Александру Дмитриевичу Бондаренко, отдавшему служению Донскому краю более полувека", - говорится в сообщении. В нынешнем году указом президента России Владимира Путина Бондаренко, работающий трактористом в Ростовской области, был удостоен высшей государственной награды - звания Героя труда РФ.
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 12:29Ростовская область
Ростовская область приступила к реализации программы по оздоровлению Дона
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, вручение знака "Почетный гражданин Ростовской области" - это символ общей признательности Человеку труда. "В 2021 на полях собран рекордный урожай: намолочено 12,7 миллиона тонн ранних зерновых. Большой вклад в донской каравай внес своим трудом и Александр Дмитриевич Бондаренко", - приводятся в сообщении слова губернатора.
На торжественном собрании также были вручены премии "Народное признание" в различных номинациях. В частности, лучшими в номинации "Призвание" стала династия донских педагогов Драчевых-Саенко, лучшим в номинации "Поступок" признан врач-инфекционист ЦРБ Тацинского района Айдин Каримов. Лауреатов этой премии теперь будут выбирать ежегодно.
Кроме того, на собрании по поручению президента России были вручены государственные награды и знаки почетных званий специалистам различных сфер деятельности. В числе награжденных - преподаватель Ростовской детской школы искусств № 3 имени Глинки Михаил Алпатов, удостоенный медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, академик РАН, научный руководитель Южного федерального университета Владимир Минкин, получивший медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Наградами и поощрениями Ростовской области отмечен труд девяти медиков региона.
Темерницкий мост в Ростове-на-Дону
4 августа, 19:03Ростовская область
В Ростовской области рассказали о помощи обманутым дольщикам
 
Ростовская областьОбществоРостовская областьРоссийская академия наукРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36В МВД рассказали, какое наказание ждет операторов связи за подмену номеров
05:27Суд в Приамурье ужесточил приговор одному из убивших амурского тигра
05:09Инфекционист предположил, какой может быть "четвертая волна" коронавируса
04:26В Японии выявили масштабное повреждение фильтров на АЭС "Фукусима-1"
04:15Синоптик рассказал, ждет ли Москву настоящее бабье лето
03:43Легкий танк "Спрут" сбросили с вышки для проверки на прочность
03:26Эксперт оценил возможность перехода украинского языка на иероглифы
03:24Рубль вошел в список 20 самых популярных валют в мире
03:20Российские ученые нашли "эликсир молодости" в сибирской пихте
03:17В России предложили сделать обязательными три выходных после вакцинации
03:15Эксперт рассказала, через сколько времени "сгорает" ваш долг банкам
03:09Онколог назвал четыре симптома "незаметного" поражения организма раком
02:52Политолог рассказал, как Зеленский оскорбил Макрона и Меркель
02:46США осудили власти Белоруссии за "организацию" потока мигрантов на границе
02:21Пушков рассказал, как Азаров затроллил Зеленского сравнением с Лукашенко
02:17В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
02:15Эксперт предупредил, как можно потерять деньги, скупая акции
02:15Врач назвала признаки испорченного варенья
02:06В США предрекли разрушительные последствия войны с Россией
01:56В Раде раскрыли условие Москвы для встречи Путина и Зеленского
Лента новостейМолния