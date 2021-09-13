https://ria.ru/20210913/putin-1749853057.html

В Кремле не стали раскрывать детали предстоящего голосования Путина

В Кремле не стали раскрывать детали предстоящего голосования Путина - РИА Новости, 13.09.2021

В Кремле не стали раскрывать детали предстоящего голосования Путина

Президент России Владимир Путин будет обязательно голосовать на выборах в Госдуму, но где и как - онлайн или лично, сообщат позже, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T13:38

2021-09-13T13:38

2021-09-13T13:55

политика

владимир путин

дмитрий песков

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет обязательно голосовать на выборах в Госдуму, но где и как - онлайн или лично, сообщат позже, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, дмитрий песков, выборы в государственную думу