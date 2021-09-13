https://ria.ru/20210913/programmist-1749863909.html
Чернышенко поздравил программистов с профессиональным праздником
Чернышенко поздравил программистов с профессиональным праздником - РИА Новости, 13.09.2021
Чернышенко поздравил программистов с профессиональным праздником
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил всех сопричастных с Днем программиста, отметив, что престиж профессии неизменно растет, соответствующее... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T14:35
2021-09-13T14:35
2021-09-13T14:44
общество
дмитрий чернышенко
россия
навигатор абитуриента
кем стать
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741328523_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_1ef3d1dc183b51aac847c672961a050f.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил всех сопричастных с Днем программиста, отметив, что престиж профессии неизменно растет, соответствующее поздравление опубликовано на сайте кабмина."Важно, что престиж профессии неизменно растет. Все большее число студентов выбирают это направление в качестве будущей профессии, а профессионалы других отраслей получают дополнительное образование и переходят в IТ. Это связано с перспективами профессии программиста у нас в стране и со стабильным ростом заработной платы IТ-специалистов в целом", - говорится в поздравлении.Так, по сравнению с 2019 годом зарплаты работников отрасли информационных технологий в прошлом году выросли в среднем на 14,5%. Чернышенко также отметил важность того, что высококвалифицированные кадры, получившие российское IT-образование, теперь стремятся работать в России.Как отметил вице-премьер, сегодня государство делает серьезную ставку на цифровые кадры, и программисты крайне востребованы. В ближайших планах Минцифры, добавил Чернышенко, - организовать школьникам 8–11-х классов дополнительный двухлетний курс обучения IT-профессиям. На это в федеральном бюджете заложено почти 9 миллиардов рублей, которые позволят подготовить 1,2 миллиона школьников.Кроме того, Минцифры реализует проект "Цифровые профессии" в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Теперь получить IT-образование могут все граждане РФ старше 16 лет, имеющие образование не ниже среднего профессионального. Половину стоимости обучения компенсирует государство.
https://sn.ria.ru/20210329/shkolnoe-obuchenie-1603244547.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741328523_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_f36018abddad8610b25321d5fd0e6f6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий чернышенко, россия, навигатор абитуриента, кем стать
14:35 13.09.2021 (обновлено: 14:44 13.09.2021)
Чернышенко поздравил программистов с профессиональным праздником
Чернышенко в поздравлении программистам: престиж профессии неизменно растет
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
поздравил всех сопричастных с Днем программиста, отметив, что престиж профессии неизменно растет, соответствующее поздравление опубликовано на сайте
кабмина.
"Важно, что престиж профессии неизменно растет. Все большее число студентов выбирают это направление в качестве будущей профессии, а профессионалы других отраслей получают дополнительное образование и переходят в IТ. Это связано с перспективами профессии программиста у нас в стране и со стабильным ростом заработной платы IТ-специалистов в целом", - говорится в поздравлении.
Так, по сравнению с 2019 годом зарплаты работников отрасли информационных технологий в прошлом году выросли в среднем на 14,5%. Чернышенко также отметил важность того, что высококвалифицированные кадры, получившие российское IT-образование, теперь стремятся работать в России
.
Как отметил вице-премьер, сегодня государство делает серьезную ставку на цифровые кадры, и программисты крайне востребованы. В ближайших планах Минцифры, добавил Чернышенко, - организовать школьникам 8–11-х классов дополнительный двухлетний курс обучения IT-профессиям. На это в федеральном бюджете заложено почти 9 миллиардов рублей, которые позволят подготовить 1,2 миллиона школьников.
Кроме того, Минцифры реализует проект "Цифровые профессии" в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Теперь получить IT-образование могут все граждане РФ старше 16 лет, имеющие образование не ниже среднего профессионального. Половину стоимости обучения компенсирует государство.