https://ria.ru/20210913/programmist-1749863909.html

Чернышенко поздравил программистов с профессиональным праздником

Чернышенко поздравил программистов с профессиональным праздником - РИА Новости, 13.09.2021

Чернышенко поздравил программистов с профессиональным праздником

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил всех сопричастных с Днем программиста, отметив, что престиж профессии неизменно растет, соответствующее... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T14:35

2021-09-13T14:35

2021-09-13T14:44

общество

дмитрий чернышенко

россия

навигатор абитуриента

кем стать

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741328523_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_1ef3d1dc183b51aac847c672961a050f.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил всех сопричастных с Днем программиста, отметив, что престиж профессии неизменно растет, соответствующее поздравление опубликовано на сайте кабмина."Важно, что престиж профессии неизменно растет. Все большее число студентов выбирают это направление в качестве будущей профессии, а профессионалы других отраслей получают дополнительное образование и переходят в IТ. Это связано с перспективами профессии программиста у нас в стране и со стабильным ростом заработной платы IТ-специалистов в целом", - говорится в поздравлении.Так, по сравнению с 2019 годом зарплаты работников отрасли информационных технологий в прошлом году выросли в среднем на 14,5%. Чернышенко также отметил важность того, что высококвалифицированные кадры, получившие российское IT-образование, теперь стремятся работать в России.Как отметил вице-премьер, сегодня государство делает серьезную ставку на цифровые кадры, и программисты крайне востребованы. В ближайших планах Минцифры, добавил Чернышенко, - организовать школьникам 8–11-х классов дополнительный двухлетний курс обучения IT-профессиям. На это в федеральном бюджете заложено почти 9 миллиардов рублей, которые позволят подготовить 1,2 миллиона школьников.Кроме того, Минцифры реализует проект "Цифровые профессии" в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Теперь получить IT-образование могут все граждане РФ старше 16 лет, имеющие образование не ниже среднего профессионального. Половину стоимости обучения компенсирует государство.

https://sn.ria.ru/20210329/shkolnoe-obuchenie-1603244547.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дмитрий чернышенко, россия, навигатор абитуриента, кем стать