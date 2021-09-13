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Чернышенко поздравил программистов с профессиональным праздником
Чернышенко поздравил программистов с профессиональным праздником - РИА Новости, 13.09.2021
Чернышенко поздравил программистов с профессиональным праздником
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил всех сопричастных с Днем программиста, отметив, что престиж профессии неизменно растет, соответствующее... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T14:35
2021-09-13T14:44
общество
дмитрий чернышенко
россия
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кем стать
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил всех сопричастных с Днем программиста, отметив, что престиж профессии неизменно растет, соответствующее поздравление опубликовано на сайте кабмина."Важно, что престиж профессии неизменно растет. Все большее число студентов выбирают это направление в качестве будущей профессии, а профессионалы других отраслей получают дополнительное образование и переходят в IТ. Это связано с перспективами профессии программиста у нас в стране и со стабильным ростом заработной платы IТ-специалистов в целом", - говорится в поздравлении.Так, по сравнению с 2019 годом зарплаты работников отрасли информационных технологий в прошлом году выросли в среднем на 14,5%. Чернышенко также отметил важность того, что высококвалифицированные кадры, получившие российское IT-образование, теперь стремятся работать в России.Как отметил вице-премьер, сегодня государство делает серьезную ставку на цифровые кадры, и программисты крайне востребованы. В ближайших планах Минцифры, добавил Чернышенко, - организовать школьникам 8–11-х классов дополнительный двухлетний курс обучения IT-профессиям. На это в федеральном бюджете заложено почти 9 миллиардов рублей, которые позволят подготовить 1,2 миллиона школьников.Кроме того, Минцифры реализует проект "Цифровые профессии" в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Теперь получить IT-образование могут все граждане РФ старше 16 лет, имеющие образование не ниже среднего профессионального. Половину стоимости обучения компенсирует государство.
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общество, дмитрий чернышенко, россия, навигатор абитуриента, кем стать
14:35 13.09.2021 (обновлено: 14:44 13.09.2021)
 
Чернышенко поздравил программистов с профессиональным праздником

Чернышенко в поздравлении программистам: престиж профессии неизменно растет

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил всех сопричастных с Днем программиста, отметив, что престиж профессии неизменно растет, соответствующее поздравление опубликовано на сайте кабмина.
"Важно, что престиж профессии неизменно растет. Все большее число студентов выбирают это направление в качестве будущей профессии, а профессионалы других отраслей получают дополнительное образование и переходят в IТ. Это связано с перспективами профессии программиста у нас в стране и со стабильным ростом заработной платы IТ-специалистов в целом", - говорится в поздравлении.
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Так, по сравнению с 2019 годом зарплаты работников отрасли информационных технологий в прошлом году выросли в среднем на 14,5%. Чернышенко также отметил важность того, что высококвалифицированные кадры, получившие российское IT-образование, теперь стремятся работать в России.
Как отметил вице-премьер, сегодня государство делает серьезную ставку на цифровые кадры, и программисты крайне востребованы. В ближайших планах Минцифры, добавил Чернышенко, - организовать школьникам 8–11-х классов дополнительный двухлетний курс обучения IT-профессиям. На это в федеральном бюджете заложено почти 9 миллиардов рублей, которые позволят подготовить 1,2 миллиона школьников.
Кроме того, Минцифры реализует проект "Цифровые профессии" в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Теперь получить IT-образование могут все граждане РФ старше 16 лет, имеющие образование не ниже среднего профессионального. Половину стоимости обучения компенсирует государство.
 
ОбществоДмитрий ЧернышенкоРоссияНавигатор абитуриентаКем стать
 
 
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