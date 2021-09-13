https://ria.ru/20210913/prankery-1749864065.html

Пранкеры разыграли главу фонда из Германии от имени "соратника Навального"

Пранкеры разыграли главу фонда из Германии от имени "соратника Навального" - РИА Новости, 13.09.2021

Пранкеры разыграли главу фонда из Германии от имени "соратника Навального"

Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от лица соратника Алексея Навального Леонида Волкова поговорили с главой... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T14:36

2021-09-13T14:36

2021-09-13T16:16

в мире

союз 90/зеленые

германия

леонид волков

алексей столяров (лексус)

владимир кузнецов (вован)

россия

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от лица соратника Алексея Навального Леонида Волкова поговорили с главой отдела Восточной и Юго-Восточной Европы Фонда имени Генриха Белля (немецкая независимая неправительственная организация, связанная с партией "Союз 90/Зеленые") Вальтером Кауфманом о возможностях финансирования в преддверии выборов в России.По замыслу пранкеров, активистам нужна финансовая помощь в преддверии выборов в России на "агитацию и трафик в соцсетях". "Нам нужно как-то сплотиться сейчас, чтобы мы попали в Государственную Думу, — и тогда бы мы выстроили какие-то кооперации по линии парламентов, что именно через "Зеленых" мы бы могли наладить контакт. Может, в какие-то межпарламентские группы вступить. То есть нам надо работать вместе", — заявил пранкер от лица Волкова, следует из записи, опубликованной на YouTube канале Вована.На это представитель Фонда ответил, что возможности прямого финансирования нет, но можно воспользоваться помощью специально созданной структуры."Это не значит, что нельзя искать другие источники денег, — тут, на самом деле, проблема в технике финансирования. European Endowment (Европейский фонд демократии, European Endowment for Democracy, EED. — Прим. ред.) — это структура, которая предусмотрена, и "Зеленые" тут участвовали <...> именно для того, чтобы помогать вот в таких случаях. Если есть проблема финансирования из EED, я готов через Европейский парламент, через свои контакты посмотреть, в чем дело", — сообщил Кауфман.Он пояснил, что эту структуру создали около десяти лет назад. "И всегда разговор шел о том, что она именно предусмотрена для таких ситуаций, где контекст очень репрессивен и официальные каналы и формы отчетности не действуют и где нужны неофициальные другие структуры. Именно в таких случаях", — заключил представитель немецкого Фонда. В разговоре он также предложил собеседнику прислать ему "описания конкретных проектов, на которые нужны деньги", чтобы затем о них "поговорить с людьми", например, из Европарламента.Выборы в Госдуму в этом году пройдут с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов проходят по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210819/pranker-1746458426.html

https://ria.ru/20210609/litva-1736272352.html

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, союз 90/зеленые , германия, леонид волков, алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (вован), россия