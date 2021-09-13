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"Гознак" запустил сервис для поиска пропавших домашних животных
"Гознак" запустил сервис для поиска пропавших домашних животных - РИА Новости, 13.09.2021
"Гознак" запустил сервис для поиска пропавших домашних животных
"Гознак" запустил онлайн-сервис для поиска пропавших домашних животных по фотографии – точность распознавания составляет более 97% для собак и более 96,5% для... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T12:14
2021-09-13T12:14
общество
гознак
российская кинологическая федерация (ркф)
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. "Гознак" запустил онлайн-сервис для поиска пропавших домашних животных по фотографии – точность распознавания составляет более 97% для собак и более 96,5% для кошек, говорится в пресс-релизе компании."Консультантом и инфопартнером проекта выступает Российская кинологическая федерация (РКФ). Сервис позволяет найти потерявшихся кошек и собак. В его основу легла новая технология идентификации животных по фотографии, разработанная специалистами компании. По оценкам создателей, аудитория сервиса может составить более 1,8 миллиона человек. Точность распознавания, которую на сегодня демонстрирует сервис, составляет более 97% для собак и более 96,5% для кошек", - рассказали в "Гознаке".Механика работы сайта строится на распознавании и совмещении изображения животного на фотографиях из объявлений о потерянных и найденных питомцев. Пользователь размещает на сайте объявление с фотографией животного, указывает дату и место его обнаружения или пропажи.Как пояснил РИА Новости директор НИИ - филиала "Гознака" Георгий Корнилов, технология идентификации питомцев по изображению морды основана на искусственном интеллекте и работает следующим образом: сперва нейронная сеть определяет, есть ли на фотографии собака или кошка. Далее на снимке среди других объектов определяется морда питомца и углы поворота его головы. Если ракурс соответствует необходимым требованиям, вырезается кусочек фото с изображением морды, и по нему строится вектор признаков для поиска похожего питомца в базе объявлений.В сообщении "Гознака" отмечается, что онлайн-сервис бесплатный. На сегодняшний день технология анализирует только объявления, поданные на сайте "Хвост удачи". При этом у проекта нет цели сформировать базу фотографий животных: после того, как пропавший питомец успешно найден, связанные с ним объявления будут убраны со всеобщего обозрения. В ближайшем будущем планируется запустить мобильное приложение, дальнейшее развитие проекта планируется осуществлять уже на базе мобильной версии.По словам Корнилова, в будущем технологически возможно создание такого сервиса и для поиска пропавших людей. "Однако, до урегулирования вопросов использования персональных данных человека в подобных целях, создавать такой сервис преждевременно", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210601/sobaka-1735030675.html
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общество, гознак, российская кинологическая федерация (ркф), россия
12:14 13.09.2021
 
"Гознак" запустил сервис для поиска пропавших домашних животных

"Гознак" запустил онлайн-сервис для поиска пропавших домашних животных по фотографии

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЙоркширский терьер гуляет в "Сиреневом саду" в Москве
Йоркширский терьер гуляет в Сиреневом саду в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. "Гознак" запустил онлайн-сервис для поиска пропавших домашних животных по фотографии – точность распознавания составляет более 97% для собак и более 96,5% для кошек, говорится в пресс-релизе компании.
"Консультантом и инфопартнером проекта выступает Российская кинологическая федерация (РКФ). Сервис позволяет найти потерявшихся кошек и собак. В его основу легла новая технология идентификации животных по фотографии, разработанная специалистами компании. По оценкам создателей, аудитория сервиса может составить более 1,8 миллиона человек. Точность распознавания, которую на сегодня демонстрирует сервис, составляет более 97% для собак и более 96,5% для кошек", - рассказали в "Гознаке".
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Механика работы сайта строится на распознавании и совмещении изображения животного на фотографиях из объявлений о потерянных и найденных питомцев. Пользователь размещает на сайте объявление с фотографией животного, указывает дату и место его обнаружения или пропажи.
Как пояснил РИА Новости директор НИИ - филиала "Гознака" Георгий Корнилов, технология идентификации питомцев по изображению морды основана на искусственном интеллекте и работает следующим образом: сперва нейронная сеть определяет, есть ли на фотографии собака или кошка. Далее на снимке среди других объектов определяется морда питомца и углы поворота его головы. Если ракурс соответствует необходимым требованиям, вырезается кусочек фото с изображением морды, и по нему строится вектор признаков для поиска похожего питомца в базе объявлений.
В сообщении "Гознака" отмечается, что онлайн-сервис бесплатный. На сегодняшний день технология анализирует только объявления, поданные на сайте "Хвост удачи". При этом у проекта нет цели сформировать базу фотографий животных: после того, как пропавший питомец успешно найден, связанные с ним объявления будут убраны со всеобщего обозрения. В ближайшем будущем планируется запустить мобильное приложение, дальнейшее развитие проекта планируется осуществлять уже на базе мобильной версии.
По словам Корнилова, в будущем технологически возможно создание такого сервиса и для поиска пропавших людей. "Однако, до урегулирования вопросов использования персональных данных человека в подобных целях, создавать такой сервис преждевременно", - заключил собеседник агентства.
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ОбществоГознакРоссийская Кинологическая Федерация (РКФ)Россия
 
 
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