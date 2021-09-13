https://ria.ru/20210913/peterburg-1749848500.html

В Петербурге арестовали мать, державшую детей на цепи

В Петербурге арестовали мать, державшую детей на цепи - РИА Новости, 13.09.2021

В Петербурге арестовали мать, державшую детей на цепи

Суд в Петербурге арестовал женщину, подозреваемую в истязании своих сына и дочери, сообщает пресс-служба городского управления СК. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T13:17

2021-09-13T13:17

2021-09-13T16:16

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Суд в Петербурге арестовал женщину, подозреваемую в истязании своих сына и дочери, сообщает пресс-служба городского управления СК."В Санкт-Петербурге арестована женщина, подозреваемая в истязании своих малолетних детей", - сказано в сообщении.По данным следствия, 31-летняя мать мальчика и девочки 8 и 6 лет подозревается в том, что била детей деревянной палкой, плохо кормила, удерживала на цепи в коридоре квартиры.Возбуждено уголовное дело по пунктам "а, г" части 2 статьи 117 УК РФ (Истязание).В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.В прокуратуре Санкт-Петербурга отмечают, что сейчас дети госпитализированы в одну из городских больниц. "В настоящее время дети переданы в социально-реабилитационный центр, откуда госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

https://ria.ru/20210813/ulyanovsk-1745654005.html

https://ria.ru/20210727/istyazanie-1743107375.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия