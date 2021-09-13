https://ria.ru/20210913/pedagog-1749798226.html

В пяти регионах России протестируют новую систему оплаты труда педагогов

В пяти регионах России протестируют новую систему оплаты труда педагогов - РИА Новости, 13.09.2021

В пяти регионах России протестируют новую систему оплаты труда педагогов

В пяти российских регионах в рамках эксперимента собираются ввести новый порядок оплаты труда педагогов. Соответствующее постановление опубликовано на... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T05:47

2021-09-13T05:47

2021-09-13T11:07

общество

ярославская область

сахалинская область

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республика мордовия

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В пяти российских регионах в рамках эксперимента собираются ввести новый порядок оплаты труда педагогов. Соответствующее постановление опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Тестировать пилотную систему планируют в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и Республике Мордовия.Там доход работников образования будет состоять из:Кроме того, регионы смогут самостоятельно устанавливать дополнительные компенсационные и стимулирующие выплаты.Новый порядок оплаты труда распространится на педагогических работников государственных и муниципальных учреждений: дошкольные образовательные, общеобразовательные, профессиональные организации и организации дополнительного образования. В документе отдельно отмечается, что нововведение не затронет педагогов из профессорско-преподавательского состава.Особо подчеркивается, что должностные оклады и выплаты в рамках эксперимента не могут стать ниже окладов и выплат, которые у учителей были ранее.Подготовительный этап проекта продлится с ноября 2021 по апрель 2022 года, а внедрить новую систему планируют с мая 2022 по май 2023-го.

https://ria.ru/20210906/uchitelya-1748858826.html

https://sn.ria.ru/20210907/bilet_v_buduschee-1749025335.html

https://sn.ria.ru/20210906/minprosvescheniya-1748846014.html

ярославская область

сахалинская область

нижегородская область

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, ярославская область, сахалинская область, нижегородская область, белгородская область, республика мордовия, сн_образование, социальный навигатор