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https://ria.ru/20210913/pedagog-1749798226.html
В пяти регионах России протестируют новую систему оплаты труда педагогов
В пяти регионах России протестируют новую систему оплаты труда педагогов - РИА Новости, 13.09.2021
В пяти регионах России протестируют новую систему оплаты труда педагогов
В пяти российских регионах в рамках эксперимента собираются ввести новый порядок оплаты труда педагогов. Соответствующее постановление опубликовано на... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T05:47
2021-09-13T11:07
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В пяти российских регионах в рамках эксперимента собираются ввести новый порядок оплаты труда педагогов. Соответствующее постановление опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Тестировать пилотную систему планируют в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и Республике Мордовия.Там доход работников образования будет состоять из:Кроме того, регионы смогут самостоятельно устанавливать дополнительные компенсационные и стимулирующие выплаты.Новый порядок оплаты труда распространится на педагогических работников государственных и муниципальных учреждений: дошкольные образовательные, общеобразовательные, профессиональные организации и организации дополнительного образования. В документе отдельно отмечается, что нововведение не затронет педагогов из профессорско-преподавательского состава.Особо подчеркивается, что должностные оклады и выплаты в рамках эксперимента не могут стать ниже окладов и выплат, которые у учителей были ранее.Подготовительный этап проекта продлится с ноября 2021 по апрель 2022 года, а внедрить новую систему планируют с мая 2022 по май 2023-го.
https://ria.ru/20210906/uchitelya-1748858826.html
https://sn.ria.ru/20210907/bilet_v_buduschee-1749025335.html
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общество, ярославская область, сахалинская область, нижегородская область, белгородская область, республика мордовия, сн_образование, социальный навигатор
05:47 13.09.2021 (обновлено: 11:07 13.09.2021)
 
В пяти регионах России протестируют новую систему оплаты труда педагогов

В пяти регионах России проведут эксперимент по новой системе оплаты труда учителей

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУчитель раскладывает тетради в классе
Учитель раскладывает тетради в классе - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В пяти российских регионах в рамках эксперимента собираются ввести новый порядок оплаты труда педагогов. Соответствующее постановление опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Тестировать пилотную систему планируют в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и Республике Мордовия.
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Там доход работников образования будет состоять из:
  • ставки заработной платы на основе квалификационного уровня, порядок определения которых утверждает кабмин;
  • выплат компенсационного характера;
  • выплат стимулирующего характера, размер и условия назначений которых также определяет правительство.
Кроме того, регионы смогут самостоятельно устанавливать дополнительные компенсационные и стимулирующие выплаты.
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Новый порядок оплаты труда распространится на педагогических работников государственных и муниципальных учреждений: дошкольные образовательные, общеобразовательные, профессиональные организации и организации дополнительного образования. В документе отдельно отмечается, что нововведение не затронет педагогов из профессорско-преподавательского состава.
Особо подчеркивается, что должностные оклады и выплаты в рамках эксперимента не могут стать ниже окладов и выплат, которые у учителей были ранее.
Подготовительный этап проекта продлится с ноября 2021 по апрель 2022 года, а внедрить новую систему планируют с мая 2022 по май 2023-го.
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