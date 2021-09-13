05:47 13.09.2021 (обновлено: 11:07 13.09.2021)
В пяти регионах России протестируют новую систему оплаты труда педагогов
В пяти регионах России проведут эксперимент по новой системе оплаты труда учителей
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В пяти российских регионах в рамках эксперимента собираются ввести новый порядок оплаты труда педагогов. Соответствующее постановление опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Тестировать пилотную систему планируют в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и Республике Мордовия.
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Там доход работников образования будет состоять из:
- —ставки заработной платы на основе квалификационного уровня, порядок определения которых утверждает кабмин;
- —выплат компенсационного характера;
- —выплат стимулирующего характера, размер и условия назначений которых также определяет правительство.
Кроме того, регионы смогут самостоятельно устанавливать дополнительные компенсационные и стимулирующие выплаты.
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Новый порядок оплаты труда распространится на педагогических работников государственных и муниципальных учреждений: дошкольные образовательные, общеобразовательные, профессиональные организации и организации дополнительного образования. В документе отдельно отмечается, что нововведение не затронет педагогов из профессорско-преподавательского состава.
Особо подчеркивается, что должностные оклады и выплаты в рамках эксперимента не могут стать ниже окладов и выплат, которые у учителей были ранее.
Подготовительный этап проекта продлится с ноября 2021 по апрель 2022 года, а внедрить новую систему планируют с мая 2022 по май 2023-го.