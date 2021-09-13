https://ria.ru/20210913/pauki-1749916243.html
В российской школе ученикам дали суп с пауками
В российской школе ученикам дали суп с пауками - РИА Новости, 13.09.2021
В российской школе ученикам дали суп с пауками
Жительница Самары Ирина пожаловалась в твиттере на питание в школьной столовой. По ее словам, детям неоднократно предлагали на обед суп, в котором плавали... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T19:54
2021-09-13T19:54
2021-09-13T20:32
общество
школа
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Жительница Самары Ирина пожаловалась в твиттере на питание в школьной столовой. По ее словам, детям неоднократно предлагали на обед суп, в котором плавали пауки."В итоге ребенок оставался голодный. Четвертый класс", — подытожила она.На ее сообщение отреагировал региональный департамент образования."Руководитель комбината школьного питания поставлен в известность о данной ситуации. С директора школы запрошена объяснительная записка", — говорится в публикации.Также в ведомстве заявили, что организация и качество питания в школе, на которую поступила жалоба, будут проконтролированы. Также, согласно сообщению, будет проведена выездная проверка.
https://ria.ru/20210126/kazan-1594593649.html
https://ria.ru/20210402/stolovaya-1604040047.html
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общество, школа, дети, питание, соцсети, самара
19:54 13.09.2021 (обновлено: 20:32 13.09.2021)
В российской школе ученикам дали суп с пауками
Мать самарского четвероклассника сообщила о пауках в супе в школьной столовой