https://ria.ru/20210913/pauki-1749916243.html

В российской школе ученикам дали суп с пауками

В российской школе ученикам дали суп с пауками - РИА Новости, 13.09.2021

В российской школе ученикам дали суп с пауками

Жительница Самары Ирина пожаловалась в твиттере на питание в школьной столовой. По ее словам, детям неоднократно предлагали на обед суп, в котором плавали... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T19:54

2021-09-13T19:54

2021-09-13T20:32

общество

школа

дети

питание

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Жительница Самары Ирина пожаловалась в твиттере на питание в школьной столовой. По ее словам, детям неоднократно предлагали на обед суп, в котором плавали пауки."В итоге ребенок оставался голодный. Четвертый класс", — подытожила она.На ее сообщение отреагировал региональный департамент образования."Руководитель комбината школьного питания поставлен в известность о данной ситуации. С директора школы запрошена объяснительная записка", — говорится в публикации.Также в ведомстве заявили, что организация и качество питания в школе, на которую поступила жалоба, будут проконтролированы. Также, согласно сообщению, будет проведена выездная проверка.

https://ria.ru/20210126/kazan-1594593649.html

https://ria.ru/20210402/stolovaya-1604040047.html

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общество, школа, дети, питание, соцсети, самара