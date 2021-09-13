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В Волгограде две девочки попали в реанимацию, отравившись дурманом
В Волгограде две девочки попали в реанимацию, отравившись дурманом - РИА Новости, 13.09.2021
В Волгограде две девочки попали в реанимацию, отравившись дурманом
Две 14-летние сестры попали в реанимацию в Волгограде из-за отравления, предположительно, дурманом, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения области. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T17:49
2021-09-13T17:49
происшествия
волгоград
здоровье - общество
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ВОЛГОГРАД, 13 сен – РИА Новости. Две 14-летние сестры попали в реанимацию в Волгограде из-за отравления, предположительно, дурманом, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения области."Две 14-летние близняшки попали в реанимацию 25-й больницы Волгограда с отравлением, предположительно, дурманом. Их госпитализировали накануне, 12 сентября", - сообщили РИА Новости в ведомстве. По словам собеседника агентства, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.В ведомстве отметили, что дурман – декоративное растение семейства пасленовых, опасен при употреблении, особенно для детей, из-за содержания в нем алкалоидов. Содержащейся в растении гиосциамин снижает моторику органов пищеварения, увеличивает сердечный ритм. При расширении зрачков, появления галлюцинаций и сухости во рту нужно обратиться к врачу.
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происшествия, волгоград, здоровье - общество
17:49 13.09.2021
 
В Волгограде две девочки попали в реанимацию, отравившись дурманом

В Волгограде 14-летние сестры-близнецы попали в реанимацию, отравившись дурманом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОЛГОГРАД, 13 сен – РИА Новости. Две 14-летние сестры попали в реанимацию в Волгограде из-за отравления, предположительно, дурманом, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения области.
"Две 14-летние близняшки попали в реанимацию 25-й больницы Волгограда с отравлением, предположительно, дурманом. Их госпитализировали накануне, 12 сентября", - сообщили РИА Новости в ведомстве. По словам собеседника агентства, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.
В ведомстве отметили, что дурман – декоративное растение семейства пасленовых, опасен при употреблении, особенно для детей, из-за содержания в нем алкалоидов. Содержащейся в растении гиосциамин снижает моторику органов пищеварения, увеличивает сердечный ритм. При расширении зрачков, появления галлюцинаций и сухости во рту нужно обратиться к врачу.
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