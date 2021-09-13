https://ria.ru/20210913/otravlenie-1749899101.html

В Волгограде две девочки попали в реанимацию, отравившись дурманом

В Волгограде две девочки попали в реанимацию, отравившись дурманом - РИА Новости, 13.09.2021

В Волгограде две девочки попали в реанимацию, отравившись дурманом

Две 14-летние сестры попали в реанимацию в Волгограде из-за отравления, предположительно, дурманом, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения области. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T17:49

2021-09-13T17:49

2021-09-13T17:49

происшествия

волгоград

здоровье - общество

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ВОЛГОГРАД, 13 сен – РИА Новости. Две 14-летние сестры попали в реанимацию в Волгограде из-за отравления, предположительно, дурманом, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения области."Две 14-летние близняшки попали в реанимацию 25-й больницы Волгограда с отравлением, предположительно, дурманом. Их госпитализировали накануне, 12 сентября", - сообщили РИА Новости в ведомстве. По словам собеседника агентства, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.В ведомстве отметили, что дурман – декоративное растение семейства пасленовых, опасен при употреблении, особенно для детей, из-за содержания в нем алкалоидов. Содержащейся в растении гиосциамин снижает моторику органов пищеварения, увеличивает сердечный ритм. При расширении зрачков, появления галлюцинаций и сухости во рту нужно обратиться к врачу.

https://ria.ru/20210913/arbuz-1749877304.html

волгоград

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2021

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происшествия, волгоград, здоровье - общество