https://ria.ru/20210913/otravlenie-1749822342.html
Омбудсмен запросила итоги проверки арбузов после отравления семьи в Москве
Омбудсмен запросила итоги проверки арбузов после отравления семьи в Москве - РИА Новости, 13.09.2021
Омбудсмен запросила итоги проверки арбузов после отравления семьи в Москве
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла на контроль ситуацию с отравлением людей на Совхозной улице и сделала РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T11:11
2021-09-13T11:11
2021-09-13T11:11
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
татьяна потяева
россия
смертельное отравление семьи в москве
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла на контроль ситуацию с отравлением людей на Совхозной улице и сделала запрос в Роспотребнадзор по итогам проверки качества арбузов, которые, предположительно, могли стать причиной произошедшего."К нам никто не обращался, мы мониторим эту ситуацию, держим на контроле. Вне всякого сомнения, сделали запросы в Роспотребнадзор по итогам проверки качества данных арбузов. Если это арбузы, там же идет проверка не только арбузов, потому что там были люди, которые ели арбузы из этого магазина, но не отравились, поэтому мы держим на контроле этот вопрос, запросы соответствующие сделали", - сказала Потяева.Ранее прокуратура в Москве начала проверку сведений об отравлении арбузом семьи, в которой скончались пожилая женщина с внучкой. По предварительной информации, в четверг 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали с отравлением. В прокуратуре пояснили, что, по информации СМИ, накануне они, кроме главы семьи, ели арбуз, купленный в магазине.СК завел уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). По данным ведомства, семья купила арбуз в магазине на Совхозной улице на юго-востоке Москвы. Торговая сеть "Магнит" сообщила, что проводит внутреннее расследование и до выяснения причин случившегося снимает с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине на Совхозной.
https://ria.ru/20210911/otravlenie-1749620029.html
https://ria.ru/20210910/arbuz-1749581788.html
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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), татьяна потяева, россия, смертельное отравление семьи в москве
Омбудсмен запросила итоги проверки арбузов после отравления семьи в Москве
Омбудсмен Потяева запросила результаты проверки арбузов после отравления семьи в Москве