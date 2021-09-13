https://ria.ru/20210913/otets-1749931398.html

Многодетного отца, обвиняемого в насилии над дочерью, признали невменяемым

Многодетного отца, обвиняемого в насилии над дочерью, признали невменяемым - РИА Новости, 13.09.2021

Многодетного отца, обвиняемого в насилии над дочерью, признали невменяемым

Многодетный отец, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней дочери и хранении оружия в Ленинградской области, признан невменяемым, сообщается на... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T23:19

2021-09-13T23:19

2021-09-13T23:19

происшествия

гатчинский район

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Многодетный отец, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней дочери и хранении оружия в Ленинградской области, признан невменяемым, сообщается на сайте СК РФ.Андрей Бовт с гражданской женой жил в коттедже в поселке Химози Гатчинского района. Они воспитывали восьмерых детей, шестеро из которых несовершеннолетние, а старший сын - ребенок от первых отношений Бовта. У детей не было свидетельств о рождении, в школу и к врачу их не водили. Кроме того, в коттедже силовики обнаружили целый склад боевого оружия.По данным следствия, с января 2012 года по сентябрь 2019 года мужчина сексуально эксплуатировал несовершеннолетнюю дочь."В отношении обвиняемого была назначена и проведена судебная стационарная комплексная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой мужчина страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - подчеркивается в сообщении.Бовт обвиняется в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ, оружия, его основных частей, боеприпасов, в незаконном изготовлении оружия, в действиях сексуального характера, изнасиловании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.Уголовное дело направлено в суд для принятия решения о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.

https://ria.ru/20210913/zaderzhanie-1749808650.html

https://ria.ru/20210629/sk-1739102917.html

гатчинский район

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, гатчинский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия