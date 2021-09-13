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Многодетного отца, обвиняемого в насилии над дочерью, признали невменяемым
Многодетного отца, обвиняемого в насилии над дочерью, признали невменяемым - РИА Новости, 13.09.2021
Многодетного отца, обвиняемого в насилии над дочерью, признали невменяемым
Многодетный отец, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней дочери и хранении оружия в Ленинградской области, признан невменяемым, сообщается на... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T23:19
2021-09-13T23:19
происшествия
гатчинский район
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Многодетный отец, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней дочери и хранении оружия в Ленинградской области, признан невменяемым, сообщается на сайте СК РФ.Андрей Бовт с гражданской женой жил в коттедже в поселке Химози Гатчинского района. Они воспитывали восьмерых детей, шестеро из которых несовершеннолетние, а старший сын - ребенок от первых отношений Бовта. У детей не было свидетельств о рождении, в школу и к врачу их не водили. Кроме того, в коттедже силовики обнаружили целый склад боевого оружия.По данным следствия, с января 2012 года по сентябрь 2019 года мужчина сексуально эксплуатировал несовершеннолетнюю дочь."В отношении обвиняемого была назначена и проведена судебная стационарная комплексная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой мужчина страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - подчеркивается в сообщении.Бовт обвиняется в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ, оружия, его основных частей, боеприпасов, в незаконном изготовлении оружия, в действиях сексуального характера, изнасиловании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.Уголовное дело направлено в суд для принятия решения о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.
https://ria.ru/20210913/zaderzhanie-1749808650.html
https://ria.ru/20210629/sk-1739102917.html
гатчинский район
ленинградская область
россия
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происшествия, гатчинский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
23:19 13.09.2021
 
Многодетного отца, обвиняемого в насилии над дочерью, признали невменяемым

Многодетный отец из Ленобласти, обвиняемый в насилии над дочерью, признан невменяемым

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Многодетный отец, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней дочери и хранении оружия в Ленинградской области, признан невменяемым, сообщается на сайте СК РФ.
Андрей Бовт с гражданской женой жил в коттедже в поселке Химози Гатчинского района. Они воспитывали восьмерых детей, шестеро из которых несовершеннолетние, а старший сын - ребенок от первых отношений Бовта. У детей не было свидетельств о рождении, в школу и к врачу их не водили. Кроме того, в коттедже силовики обнаружили целый склад боевого оружия.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
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По данным следствия, с января 2012 года по сентябрь 2019 года мужчина сексуально эксплуатировал несовершеннолетнюю дочь.
"В отношении обвиняемого была назначена и проведена судебная стационарная комплексная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой мужчина страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - подчеркивается в сообщении.
Бовт обвиняется в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ, оружия, его основных частей, боеприпасов, в незаконном изготовлении оружия, в действиях сексуального характера, изнасиловании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Уголовное дело направлено в суд для принятия решения о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.
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ПроисшествияГатчинский районЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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