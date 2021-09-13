https://ria.ru/20210913/orvi-1749789763.html

Врач рассказал, как ускорить или замедлить выздоровление при ОРВИ

Врач рассказал, как ускорить или замедлить выздоровление при ОРВИ - РИА Новости, 13.09.2021

Врач рассказал, как ускорить или замедлить выздоровление при ОРВИ

Особенность многих вирусных инфекций в том, что от них нет лекарств, организм человека должен сам победить заболевание. Как ускорить выздоровление, рассказал в... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T04:15

2021-09-13T04:15

2021-09-13T09:21

общество

здоровье

орви

россия

коронавирус covid-19

алексей хухрев

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Особенность многих вирусных инфекций в том, что от них нет лекарств, организм человека должен сам победить заболевание. Как ускорить выздоровление, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Алексей Хухрев.Существующие противовирусные препараты помогают организму справиться далеко не со всеми патогенами, вызывающими ОРВИ. Предотвратить простуду, как в обиходе часто называют различные острые респираторные заболевания, вызванные вирусами, тоже довольно сложно. Ведь от нее нет вакцин, как, например, от гриппа или COVID-19.Но даже если противовирусные лекарства не слишком хорошо помогают справиться с ОРВИ, человек может ускорить свое выздоровление, принимая укрепляющие иммунитет витамины, считает Хухрев.Пациент, заразившийся вирусной инфекцией, должен хорошо высыпаться, есть здоровую пищу в достаточном количестве и временно отказаться от алкоголя, продолжил врач.Нарушение этих простых правил может замедлить выздоровление. Кроме того, помешать быстрому восстановлению организма после вирусного заболевания может слишком раннее возвращение к активной жизни.Заболевшему необходимо некоторое время находиться в покое, чтобы его организм оправился от временного иммунодефицита, вызванного вирусным заболеванием, подчеркнул он.

https://ria.ru/20210910/privivki-1749446530.html

https://ria.ru/20210901/temperatura-1748094701.html

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общество, здоровье, орви, россия, коронавирус covid-19, алексей хухрев