https://ria.ru/20210913/orvi-1749789763.html
Врач рассказал, как ускорить или замедлить выздоровление при ОРВИ
Врач рассказал, как ускорить или замедлить выздоровление при ОРВИ - РИА Новости, 13.09.2021
Врач рассказал, как ускорить или замедлить выздоровление при ОРВИ
Особенность многих вирусных инфекций в том, что от них нет лекарств, организм человека должен сам победить заболевание. Как ускорить выздоровление, рассказал в... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T04:15
2021-09-13T04:15
2021-09-13T09:21
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орви
россия
коронавирус covid-19
алексей хухрев
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Особенность многих вирусных инфекций в том, что от них нет лекарств, организм человека должен сам победить заболевание. Как ускорить выздоровление, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Алексей Хухрев.Существующие противовирусные препараты помогают организму справиться далеко не со всеми патогенами, вызывающими ОРВИ. Предотвратить простуду, как в обиходе часто называют различные острые респираторные заболевания, вызванные вирусами, тоже довольно сложно. Ведь от нее нет вакцин, как, например, от гриппа или COVID-19.Но даже если противовирусные лекарства не слишком хорошо помогают справиться с ОРВИ, человек может ускорить свое выздоровление, принимая укрепляющие иммунитет витамины, считает Хухрев.Пациент, заразившийся вирусной инфекцией, должен хорошо высыпаться, есть здоровую пищу в достаточном количестве и временно отказаться от алкоголя, продолжил врач.Нарушение этих простых правил может замедлить выздоровление. Кроме того, помешать быстрому восстановлению организма после вирусного заболевания может слишком раннее возвращение к активной жизни.Заболевшему необходимо некоторое время находиться в покое, чтобы его организм оправился от временного иммунодефицита, вызванного вирусным заболеванием, подчеркнул он.
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общество, здоровье, орви, россия, коронавирус covid-19, алексей хухрев
04:15 13.09.2021 (обновлено: 09:21 13.09.2021)
Врач рассказал, как ускорить или замедлить выздоровление при ОРВИ
Врач Хухрев: противовирусные препараты не всегда помогают организму справиться с ОРВИ
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.
Особенность многих вирусных инфекций в том, что от них нет лекарств, организм человека должен сам победить заболевание. Как ускорить выздоровление, рассказал в интервью радио Sputnik
врач-терапевт Алексей Хухрев
.
Существующие противовирусные препараты помогают организму справиться далеко не со всеми патогенами, вызывающими ОРВИ. Предотвратить простуду, как в обиходе часто называют различные острые респираторные заболевания, вызванные вирусами, тоже довольно сложно. Ведь от нее нет вакцин, как, например, от гриппа или COVID-19.
Но даже если противовирусные лекарства не слишком хорошо помогают справиться с ОРВИ, человек может ускорить свое выздоровление, принимая укрепляющие иммунитет витамины, считает Хухрев.
"Например, важно следить за уровнем витамина D. Он напрямую влияет на эффективность иммунитета. Если доказан низкий уровень витамина D и человек заболел, то время пить витамины", — сказал он.
Пациент, заразившийся вирусной инфекцией, должен хорошо высыпаться, есть здоровую пищу в достаточном количестве и временно отказаться от алкоголя, продолжил врач.
Нарушение этих простых правил может замедлить выздоровление. Кроме того, помешать быстрому восстановлению организма после вирусного заболевания может слишком раннее возвращение к активной жизни.
"При вирусных заболеваниях очень часто у нас снижается уровень лейкоцитов (клеток, задачей которых является борьба с инфекцией. — Прим. ред.) в крови. Поэтому, если человек начинает "скакать" и переохлаждаться, когда еще не поправился как следует, то он поверх вирусной инфекции может "хватануть" бактериальную. Это сразу усложнит ситуацию", — объяснил Хухрев.
Заболевшему необходимо некоторое время находиться в покое, чтобы его организм оправился от временного иммунодефицита, вызванного вирусным заболеванием, подчеркнул он.