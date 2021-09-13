Гусеница, корсет Мадонны и "голое" платье Меган Фокс. Как прошло MTV VMA

Триумфатром стал Джастин Бибер. Он "собрал" награды в основных номинациях. Канадский певец победил в категории "исполнитель года", а еще его отметили за лучшее поп-видео (на песню "Peaches").

На церемонии артист был лаконичен (также, как и его наряд). "Музыка — это потрясающая возможность, позволяющая достучаться до людей и объединить нас всех вместе", — сказал он на церемонии.