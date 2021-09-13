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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210913/mtv-1749822670.html
Гусеница, корсет Мадонны и "голое" платье Меган Фокс. Как прошло MTV VMA
Гусеница, корсет Мадонны и "голое" платье Меган Фокс. Как прошло MTV VMA - РИА Новости, 13.09.2021
Гусеница, корсет Мадонны и "голое" платье Меган Фокс. Как прошло MTV VMA
Главная музыкально-визуальная премия, MTV Video Music Awards, прошла в США. Главные награды достались Джастину Биберу, Оливии Родриго и Lil Nas X. Нашлось на... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T13:12
2021-09-13T13:12
фото
мадонна
дженнифер лопес
меган фокс
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Главная музыкально-визуальная премия, MTV Video Music Awards, прошла в США. Главные награды достались Джастину Биберу, Оливии Родриго и Lil Nas X. Нашлось на церемонии место драке, откровенным и нелепым нарядам. О том, какие мемы появились в Сети после премии и чем она была интересна — в материале РИА Новости.
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фото, фото, мадонна, дженнифер лопес, меган фокс, джастин бибер, знаменитости, эд ширан, билли айлиш, mtv video music awards, шоу-бизнес, музыка, lil nas x
13:12 13.09.2021
 

Гусеница, корсет Мадонны и "голое" платье Меган Фокс. Как прошло MTV VMA

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Главная музыкально-визуальная премия, MTV Video Music Awards, прошла в США. Главные награды достались Джастину Биберу, Оливии Родриго и Lil Nas X. Нашлось на церемонии место драке, откровенным и нелепым нарядам. О том, какие мемы появились в Сети после премии и чем она была интересна — в материале РИА Новости.
© AFP 2021 / Getty Images/Theo Wargo

Триумфатром стал Джастин Бибер. Он "собрал" награды в основных номинациях. Канадский певец победил в категории "исполнитель года", а еще его отметили за лучшее поп-видео (на песню "Peaches").

На церемонии артист был лаконичен (также, как и его наряд). "Музыка — это потрясающая возможность, позволяющая достучаться до людей и объединить нас всех вместе", — сказал он на церемонии.

 Джастин Бибер на премии MTV Video Music Awards
1 из 10

Триумфатром стал Джастин Бибер. Он "собрал" награды в основных номинациях. Канадский певец победил в категории "исполнитель года", а еще его отметили за лучшее поп-видео (на песню "Peaches").

На церемонии артист был лаконичен (также, как и его наряд). "Музыка — это потрясающая возможность, позволяющая достучаться до людей и объединить нас всех вместе", — сказал он на церемонии.

© AFP 2021 / Getty Images/Theo Wargo
© REUTERS / Andrew Kelly

Его долго ждали и он, наконец, вернулся. После декретного отпуска, в который Эд Ширан ушел вместе со своей женой, певец все же записал трэк "Bad Habit" и снял на него видео.

В нем он предстал в виде гламурного вампира. Но это не очень впечатлило зрителей и награду за лучшее видео года получил рэпер Lil Nas X.

Но зато Ширан уже пообещал выпустить новый студийный альбом, да и на церемонии (на которую пришел с коллегой Мэйси Питерс) порадовал фанатов.

Мэйзи Петерс и Эд Ширан на премии MTV Video Music Awards
2 из 10

Его долго ждали и он, наконец, вернулся. После декретного отпуска, в который Эд Ширан ушел вместе со своей женой, певец все же записал трэк "Bad Habit" и снял на него видео.

В нем он предстал в виде гламурного вампира. Но это не очень впечатлило зрителей и награду за лучшее видео года получил рэпер Lil Nas X.

Но зато Ширан уже пообещал выпустить новый студийный альбом, да и на церемонии (на которую пришел с коллегой Мэйси Питерс) порадовал фанатов.

© REUTERS / Andrew Kelly
© AP Photo / Invision/Charles Sykes

Обошедший Ширана Lil Nas X получил приз за футуристичный клип на песню "Montero (Call Me By Your Name)".

В этой категории также были представлены американка Doja Cat, канадец The Weeknd, Карди Би и Megan Thee Stallion, а еще DJ Khaled и Дрейк.

Интересно, что режиссером клипа Lil Nas X стала украинский клипмейкер и стилист Таня Муиньо. Она ранее сотрудничала с Cardi B, Monatik, NK.

Рэпер Lil Nas X на премии MTV Video Music Awards
3 из 10

Обошедший Ширана Lil Nas X получил приз за футуристичный клип на песню "Montero (Call Me By Your Name)".

В этой категории также были представлены американка Doja Cat, канадец The Weeknd, Карди Би и Megan Thee Stallion, а еще DJ Khaled и Дрейк.

Интересно, что режиссером клипа Lil Nas X стала украинский клипмейкер и стилист Таня Муиньо. Она ранее сотрудничала с Cardi B, Monatik, NK.

© AP Photo / Invision/Charles Sykes
© AP Photo / Invision/Charles Sykes

Дженнифер Лопес на церемонии успела и пообщаться с поклонниками со сцены, и представить награду в категории "Песня года".

Ее вполне ожидаемо получила Оливия Родриго за трэк "Drivers License". Едва ли найдется кто-то, кто не слышал или хоть раз не напевал эту мелодичную композицию за прошедший год.

Дженнифер Лопес на премии MTV Video Music Awards
4 из 10

Дженнифер Лопес на церемонии успела и пообщаться с поклонниками со сцены, и представить награду в категории "Песня года".

Ее вполне ожидаемо получила Оливия Родриго за трэк "Drivers License". Едва ли найдется кто-то, кто не слышал или хоть раз не напевал эту мелодичную композицию за прошедший год.

© AP Photo / Invision/Charles Sykes
© AP Photo / Invision/Charles Sykes

Родриго также забрала статуэтку как "Лучший новый исполнитель".

Хотя "новой" ее не назовешь: за свою пластинку 18-летняя американка уже успела получить все возможные награды.

Но это не уменьшает восторга Родриго: каждый раз, поднимаясь на сцену, она радуется, словно это ее первая номинация.

Так было и в этот раз: она посвятила свою победу "всем девочкам, которые сочиняют песни на полу в комнате".

Оливия Родриго на премии MTV Video Music Awards
5 из 10

Родриго также забрала статуэтку как "Лучший новый исполнитель".

Хотя "новой" ее не назовешь: за свою пластинку 18-летняя американка уже успела получить все возможные награды.

Но это не уменьшает восторга Родриго: каждый раз, поднимаясь на сцену, она радуется, словно это ее первая номинация.

Так было и в этот раз: она посвятила свою победу "всем девочкам, которые сочиняют песни на полу в комнате".

© AP Photo / Invision/Charles Sykes
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

А вот певицу Билли Айлиш, которая была номинирована в категории "Лучшая поп-запись", уже успели покритиковать.

Когда Дженнифер Лопес награждала Родриго, камеры поймали момент, в который Айлиш не аплодировала, а смотрела на сцену со скучающим лицом. И к тому же вертела пальцами, лишь изображая аплодисменты.

Одни посчитали это неуважением к коллеге, а другие уверены, что такая невозмутимость — просто в стиле Билли.

Билли Айлиш на премии MTV Video Music Awards
6 из 10

А вот певицу Билли Айлиш, которая была номинирована в категории "Лучшая поп-запись", уже успели покритиковать.

Когда Дженнифер Лопес награждала Родриго, камеры поймали момент, в который Айлиш не аплодировала, а смотрела на сцену со скучающим лицом. И к тому же вертела пальцами, лишь изображая аплодисменты.

Одни посчитали это неуважением к коллеге, а другие уверены, что такая невозмутимость — просто в стиле Билли.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini
© AP Photo / Invision/Charles Sykes

VMA не только про музыку и видео, но и про костюмы. В этот раз одним из самых ярких обрзов стал выход Doja Cat в платье, которое в Сети уже обозвали нарядом гусеницы.

Стеганая ткань, которая покрывала голову и плечи артистки, рождала именно такие ассоциации.

Певица появилась на сцене вместе коллегой SZA, чтобы получить награду за лучшую коллаборацию (песню "Kiss Me More").

Doja Cat и SZA на премии MTV Video Music Awards
7 из 10

VMA не только про музыку и видео, но и про костюмы. В этот раз одним из самых ярких обрзов стал выход Doja Cat в платье, которое в Сети уже обозвали нарядом гусеницы.

Стеганая ткань, которая покрывала голову и плечи артистки, рождала именно такие ассоциации.

Певица появилась на сцене вместе коллегой SZA, чтобы получить награду за лучшую коллаборацию (песню "Kiss Me More").

© AP Photo / Invision/Charles Sykes
© AP Photo / Invision/Charles Sykes

Мадонна не была бы собой, если бы не заставила всех говорить о себе.

63-летняя артистка открывала церемонию и облачилась черный кожаный корсет и фуражку, которые уже успели стать мемом.

"Они говорили, что мы не продержимся. Но мы все еще здесь. С 40-летием, MTV!",— сказала она, а затем повернулась к залу спиной и продемонстрировала заднюю часть костюма, который практически ничего не скрывал.

Кто-то из зрителей был в шоке, кто-то в восторге. Ну а в Сети наперебой называли артистку легендой и вывели ее имя в тренды Twitter.

Мадонна на премии MTV Video Music Awards
8 из 10

Мадонна не была бы собой, если бы не заставила всех говорить о себе.

63-летняя артистка открывала церемонию и облачилась черный кожаный корсет и фуражку, которые уже успели стать мемом.

"Они говорили, что мы не продержимся. Но мы все еще здесь. С 40-летием, MTV!",— сказала она, а затем повернулась к залу спиной и продемонстрировала заднюю часть костюма, который практически ничего не скрывал.

Кто-то из зрителей был в шоке, кто-то в восторге. Ну а в Сети наперебой называли артистку легендой и вывели ее имя в тренды Twitter.

© AP Photo / Invision/Charles Sykes
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Меган Фокс тоже решила ничего не скрывать. На цереонии она поддерживала своего бойфренда, певца Machine Gun Kelly (Колсона Бэйкера).

Фокс надела "голое" платье, видимо, решив повторить культовый образ Роуз Макгоуэн и ее выход на  VMA в 1998 году.

Но Бэйкеру удалось перетянуть внимание на себя: на ковровой дорожке он успел почти подраться со звездой UFC Конором Макгрегором из-за того, что не захотел делать совместную фотографию со спортсменом.

Меган Фокс Machine Gun Kelly на премии MTV Video Music Awards
9 из 10

Меган Фокс тоже решила ничего не скрывать. На цереонии она поддерживала своего бойфренда, певца Machine Gun Kelly (Колсона Бэйкера).

Фокс надела "голое" платье, видимо, решив повторить культовый образ Роуз Макгоуэн и ее выход на  VMA в 1998 году.

Но Бэйкеру удалось перетянуть внимание на себя: на ковровой дорожке он успел почти подраться со звездой UFC Конором Макгрегором из-за того, что не захотел делать совместную фотографию со спортсменом.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini
© REUTERS / Andrew Kelly

Американская кантри-певица Кейси Масгрейвс на церемонии выступала с новым трэком "Star-Crossed".

А перед этим успела покрасоваться (в прямом смысле) на ковровой дорожке. Певица появилась в массивной шляпе из фиолетовых перьев с красным подтоном и платье того цвета. А оттенила их яркими перчатками. Образ получился незабываемым и ярким —как и сама церемония.

Кейси Масгрэйвс на премии MTV Video Music Awards
10 из 10

Американская кантри-певица Кейси Масгрейвс на церемонии выступала с новым трэком "Star-Crossed".

А перед этим успела покрасоваться (в прямом смысле) на ковровой дорожке. Певица появилась в массивной шляпе из фиолетовых перьев с красным подтоном и платье того цвета. А оттенила их яркими перчатками. Образ получился незабываемым и ярким —как и сама церемония.

© REUTERS / Andrew Kelly
 
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