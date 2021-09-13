Гусеница, корсет Мадонны и "голое" платье Меган Фокс. Как прошло MTV VMA
Триумфатром стал Джастин Бибер. Он "собрал" награды в основных номинациях. Канадский певец победил в категории "исполнитель года", а еще его отметили за лучшее поп-видео (на песню "Peaches").
На церемонии артист был лаконичен (также, как и его наряд). "Музыка — это потрясающая возможность, позволяющая достучаться до людей и объединить нас всех вместе", — сказал он на церемонии.
Триумфатром стал Джастин Бибер. Он "собрал" награды в основных номинациях. Канадский певец победил в категории "исполнитель года", а еще его отметили за лучшее поп-видео (на песню "Peaches").
На церемонии артист был лаконичен (также, как и его наряд). "Музыка — это потрясающая возможность, позволяющая достучаться до людей и объединить нас всех вместе", — сказал он на церемонии.
Его долго ждали и он, наконец, вернулся. После декретного отпуска, в который Эд Ширан ушел вместе со своей женой, певец все же записал трэк "Bad Habit" и снял на него видео.
В нем он предстал в виде гламурного вампира. Но это не очень впечатлило зрителей и награду за лучшее видео года получил рэпер Lil Nas X.
Но зато Ширан уже пообещал выпустить новый студийный альбом, да и на церемонии (на которую пришел с коллегой Мэйси Питерс) порадовал фанатов.
Его долго ждали и он, наконец, вернулся. После декретного отпуска, в который Эд Ширан ушел вместе со своей женой, певец все же записал трэк "Bad Habit" и снял на него видео.
В нем он предстал в виде гламурного вампира. Но это не очень впечатлило зрителей и награду за лучшее видео года получил рэпер Lil Nas X.
Но зато Ширан уже пообещал выпустить новый студийный альбом, да и на церемонии (на которую пришел с коллегой Мэйси Питерс) порадовал фанатов.
Обошедший Ширана Lil Nas X получил приз за футуристичный клип на песню "Montero (Call Me By Your Name)".
В этой категории также были представлены американка Doja Cat, канадец The Weeknd, Карди Би и Megan Thee Stallion, а еще DJ Khaled и Дрейк.
Интересно, что режиссером клипа Lil Nas X стала украинский клипмейкер и стилист Таня Муиньо. Она ранее сотрудничала с Cardi B, Monatik, NK.
Обошедший Ширана Lil Nas X получил приз за футуристичный клип на песню "Montero (Call Me By Your Name)".
В этой категории также были представлены американка Doja Cat, канадец The Weeknd, Карди Би и Megan Thee Stallion, а еще DJ Khaled и Дрейк.
Интересно, что режиссером клипа Lil Nas X стала украинский клипмейкер и стилист Таня Муиньо. Она ранее сотрудничала с Cardi B, Monatik, NK.
Дженнифер Лопес на церемонии успела и пообщаться с поклонниками со сцены, и представить награду в категории "Песня года".
Ее вполне ожидаемо получила Оливия Родриго за трэк "Drivers License". Едва ли найдется кто-то, кто не слышал или хоть раз не напевал эту мелодичную композицию за прошедший год.
Дженнифер Лопес на церемонии успела и пообщаться с поклонниками со сцены, и представить награду в категории "Песня года".
Ее вполне ожидаемо получила Оливия Родриго за трэк "Drivers License". Едва ли найдется кто-то, кто не слышал или хоть раз не напевал эту мелодичную композицию за прошедший год.
Родриго также забрала статуэтку как "Лучший новый исполнитель".
Хотя "новой" ее не назовешь: за свою пластинку 18-летняя американка уже успела получить все возможные награды.
Но это не уменьшает восторга Родриго: каждый раз, поднимаясь на сцену, она радуется, словно это ее первая номинация.
Так было и в этот раз: она посвятила свою победу "всем девочкам, которые сочиняют песни на полу в комнате".
Родриго также забрала статуэтку как "Лучший новый исполнитель".
Хотя "новой" ее не назовешь: за свою пластинку 18-летняя американка уже успела получить все возможные награды.
Но это не уменьшает восторга Родриго: каждый раз, поднимаясь на сцену, она радуется, словно это ее первая номинация.
Так было и в этот раз: она посвятила свою победу "всем девочкам, которые сочиняют песни на полу в комнате".
А вот певицу Билли Айлиш, которая была номинирована в категории "Лучшая поп-запись", уже успели покритиковать.
Когда Дженнифер Лопес награждала Родриго, камеры поймали момент, в который Айлиш не аплодировала, а смотрела на сцену со скучающим лицом. И к тому же вертела пальцами, лишь изображая аплодисменты.
Одни посчитали это неуважением к коллеге, а другие уверены, что такая невозмутимость — просто в стиле Билли.
А вот певицу Билли Айлиш, которая была номинирована в категории "Лучшая поп-запись", уже успели покритиковать.
Когда Дженнифер Лопес награждала Родриго, камеры поймали момент, в который Айлиш не аплодировала, а смотрела на сцену со скучающим лицом. И к тому же вертела пальцами, лишь изображая аплодисменты.
Одни посчитали это неуважением к коллеге, а другие уверены, что такая невозмутимость — просто в стиле Билли.
VMA не только про музыку и видео, но и про костюмы. В этот раз одним из самых ярких обрзов стал выход Doja Cat в платье, которое в Сети уже обозвали нарядом гусеницы.
Стеганая ткань, которая покрывала голову и плечи артистки, рождала именно такие ассоциации.
Певица появилась на сцене вместе коллегой SZA, чтобы получить награду за лучшую коллаборацию (песню "Kiss Me More").
VMA не только про музыку и видео, но и про костюмы. В этот раз одним из самых ярких обрзов стал выход Doja Cat в платье, которое в Сети уже обозвали нарядом гусеницы.
Стеганая ткань, которая покрывала голову и плечи артистки, рождала именно такие ассоциации.
Певица появилась на сцене вместе коллегой SZA, чтобы получить награду за лучшую коллаборацию (песню "Kiss Me More").
Мадонна не была бы собой, если бы не заставила всех говорить о себе.
63-летняя артистка открывала церемонию и облачилась черный кожаный корсет и фуражку, которые уже успели стать мемом.
"Они говорили, что мы не продержимся. Но мы все еще здесь. С 40-летием, MTV!",— сказала она, а затем повернулась к залу спиной и продемонстрировала заднюю часть костюма, который практически ничего не скрывал.
Кто-то из зрителей был в шоке, кто-то в восторге. Ну а в Сети наперебой называли артистку легендой и вывели ее имя в тренды Twitter.
Мадонна не была бы собой, если бы не заставила всех говорить о себе.
63-летняя артистка открывала церемонию и облачилась черный кожаный корсет и фуражку, которые уже успели стать мемом.
"Они говорили, что мы не продержимся. Но мы все еще здесь. С 40-летием, MTV!",— сказала она, а затем повернулась к залу спиной и продемонстрировала заднюю часть костюма, который практически ничего не скрывал.
Кто-то из зрителей был в шоке, кто-то в восторге. Ну а в Сети наперебой называли артистку легендой и вывели ее имя в тренды Twitter.
Меган Фокс тоже решила ничего не скрывать. На цереонии она поддерживала своего бойфренда, певца Machine Gun Kelly (Колсона Бэйкера).
Фокс надела "голое" платье, видимо, решив повторить культовый образ Роуз Макгоуэн и ее выход на VMA в 1998 году.
Но Бэйкеру удалось перетянуть внимание на себя: на ковровой дорожке он успел почти подраться со звездой UFC Конором Макгрегором из-за того, что не захотел делать совместную фотографию со спортсменом.
Меган Фокс тоже решила ничего не скрывать. На цереонии она поддерживала своего бойфренда, певца Machine Gun Kelly (Колсона Бэйкера).
Фокс надела "голое" платье, видимо, решив повторить культовый образ Роуз Макгоуэн и ее выход на VMA в 1998 году.
Но Бэйкеру удалось перетянуть внимание на себя: на ковровой дорожке он успел почти подраться со звездой UFC Конором Макгрегором из-за того, что не захотел делать совместную фотографию со спортсменом.
Американская кантри-певица Кейси Масгрейвс на церемонии выступала с новым трэком "Star-Crossed".
А перед этим успела покрасоваться (в прямом смысле) на ковровой дорожке. Певица появилась в массивной шляпе из фиолетовых перьев с красным подтоном и платье того цвета. А оттенила их яркими перчатками. Образ получился незабываемым и ярким —как и сама церемония.
Американская кантри-певица Кейси Масгрейвс на церемонии выступала с новым трэком "Star-Crossed".
А перед этим успела покрасоваться (в прямом смысле) на ковровой дорожке. Певица появилась в массивной шляпе из фиолетовых перьев с красным подтоном и платье того цвета. А оттенила их яркими перчатками. Образ получился незабываемым и ярким —как и сама церемония.