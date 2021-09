Гусеница, корсет Мадонны и "голое" платье Меган Фокс. Как прошло MTV VMA

© AP Photo / Invision/Charles Sykes

Обошедший Ширана Lil Nas X получил приз за футуристичный клип на песню "Montero (Call Me By Your Name)".

В этой категории также были представлены американка Doja Cat, канадец The Weeknd, Карди Би и Megan Thee Stallion, а еще DJ Khaled и Дрейк.

Интересно, что режиссером клипа Lil Nas X стала украинский клипмейкер и стилист Таня Муиньо. Она ранее сотрудничала с Cardi B, Monatik, NK.