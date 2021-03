https://ria.ru/20210322/bieber-1601980402.html

Персиковая комната и неон: Бибер представил клип на трек "Peaches"

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Канадский певец Джастин Бибер представил на YouTube клип на трек "Peaches", записанный совместно с Дэниэлом Сизаром и R&B-исполнителем Гивеоном Эвансом, более известным под псевдонимом Giveon. Видео создано в атмосфере 90-х. Музыканты ездят на ретро-автомобиле по ночному городу, освещенном неоновыми вывесками, а после танцуют в комнате персикового цвета. Параллельно они размышляют о своей роскошной жизни и любимых девушках.Только за первые часы клип, снятый Колином Тилли, набрал более двух миллионов просмотров и почти 500 тысяч лайков. Трек "Peaches" вошел в новый студийный альбом Джастина Бибера "Justice", релиз которого состоялся на этой неделе. Как полагают представители СМИ, романтическая мелодия посвящена супруге Джастина Бибера — модели Хейли Бибер. В трек-лист нового сборника вошло 16 композиций, в том числе ранее выпущенные: "Hold On" и "Anyone", а также "Lonely", записанная с рэпером Бенни Бланко и "Holy", созданная при участии хип-хоп исполнителя Chance The Rapper (Чанселор Беннетт).

