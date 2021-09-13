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Шоубиз
https://ria.ru/20210913/menshova-1749830141.html
Юлия Меньшова рассказала о последней встрече с отцом в реанимации
Юлия Меньшова рассказала о последней встрече с отцом в реанимации - РИА Новости, 13.09.2021
Юлия Меньшова рассказала о последней встрече с отцом в реанимации
Актриса Юлия Меньшова в интервью Ирине Шихман рассказала о последней встрече с отцом в реанимации. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T18:43
2021-09-13T18:43
шоубиз
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юлия меньшова
знаменитости
новости культуры
ирина шихман
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Актриса Юлия Меньшова в интервью Ирине Шихман рассказала о последней встрече с отцом в реанимации.Она отметила, что привезла отцу вкусной еды, поскольку режиссер всегда любил поесть в удовольствие."Я привезла папе еды. Вкусной. Он был в сознании, но мы не смогли поговорить, потому что он был уже под маской, которую нельзя было снимать – сразу очень сильно падала сатурация. Он меня сразу узнал, хотя у меня были видны только глаза", – добавила Юлия.Он взял актрису за руку. Врачи попытались снять режиссеру маску, и он сразу поинтересовался, что именно из еды ему привезли.Владимир Меньшов умер 5 июля от последствий коронавируса. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.
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владимир меньшов, юлия меньшова, знаменитости, новости культуры, ирина шихман
18:43 13.09.2021
 

Юлия Меньшова рассказала о последней встрече с отцом в реанимации

© А поговорить? / YoutubeЮлия Меньшова в передаче "А поговорить?"
Юлия Меньшова в передаче А поговорить?
© А поговорить? / Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Актриса Юлия Меньшова в интервью Ирине Шихман рассказала о последней встрече с отцом в реанимации.

"Я очень просила о встрече, потому что понимала, что динамика ухудшается день ото дня, а ему 82 года. Я понимала, что все возможно. Это было довольно страшно, потому что это уже не красная, а бордовая зона. Ты одеваешься туда как в фильме-катастрофе", – эмоционально сказала Меньшова.

Она отметила, что привезла отцу вкусной еды, поскольку режиссер всегда любил поесть в удовольствие.
"Я привезла папе еды. Вкусной. Он был в сознании, но мы не смогли поговорить, потому что он был уже под маской, которую нельзя было снимать – сразу очень сильно падала сатурация. Он меня сразу узнал, хотя у меня были видны только глаза", – добавила Юлия.
Он взял актрису за руку. Врачи попытались снять режиссеру маску, и он сразу поинтересовался, что именно из еды ему привезли.

"Я очень обрадовалась, потому что это такой "живой" вопрос. Я ему привезла ростовскую уху из ресторана", – заключила Юлия.

Владимир Меньшов умер 5 июля от последствий коронавируса. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.
Юлия Меньшова и Вера Алентова на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
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ШоубизВладимир МеньшовЮлия МеньшоваЗнаменитостиНовости культурыИрина Шихман
 
 
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