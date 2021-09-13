https://ria.ru/20210913/menshova-1749830141.html
Юлия Меньшова рассказала о последней встрече с отцом в реанимации
Юлия Меньшова рассказала о последней встрече с отцом в реанимации - РИА Новости, 13.09.2021
Юлия Меньшова рассказала о последней встрече с отцом в реанимации
Актриса Юлия Меньшова в интервью Ирине Шихман рассказала о последней встрече с отцом в реанимации. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T18:43
2021-09-13T18:43
2021-09-13T18:43
шоубиз
владимир меньшов
юлия меньшова
знаменитости
новости культуры
ирина шихман
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749828262_144:0:2274:1198_1920x0_80_0_0_d6741134e30823e1d5f5949ec387485f.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Актриса Юлия Меньшова в интервью Ирине Шихман рассказала о последней встрече с отцом в реанимации.Она отметила, что привезла отцу вкусной еды, поскольку режиссер всегда любил поесть в удовольствие."Я привезла папе еды. Вкусной. Он был в сознании, но мы не смогли поговорить, потому что он был уже под маской, которую нельзя было снимать – сразу очень сильно падала сатурация. Он меня сразу узнал, хотя у меня были видны только глаза", – добавила Юлия.Он взял актрису за руку. Врачи попытались снять режиссеру маску, и он сразу поинтересовался, что именно из еды ему привезли.Владимир Меньшов умер 5 июля от последствий коронавируса. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.
https://ria.ru/20210813/alentova-1745613429.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749828262_677:0:2274:1198_1920x0_80_0_0_81a6527daa9ddd328bd2e734ba7b54c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир меньшов, юлия меньшова, знаменитости, новости культуры, ирина шихман
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.
Актриса Юлия Меньшова в интервью Ирине Шихман рассказала
о последней встрече с отцом в реанимации.
"Я очень просила о встрече, потому что понимала, что динамика ухудшается день ото дня, а ему 82 года. Я понимала, что все возможно. Это было довольно страшно, потому что это уже не красная, а бордовая зона. Ты одеваешься туда как в фильме-катастрофе", – эмоционально сказала Меньшова.
Она отметила, что привезла отцу вкусной еды, поскольку режиссер всегда любил поесть в удовольствие.
"Я привезла папе еды. Вкусной. Он был в сознании, но мы не смогли поговорить, потому что он был уже под маской, которую нельзя было снимать – сразу очень сильно падала сатурация. Он меня сразу узнал, хотя у меня были видны только глаза", – добавила Юлия.
Он взял актрису за руку. Врачи попытались снять режиссеру маску, и он сразу поинтересовался, что именно из еды ему привезли.
"Я очень обрадовалась, потому что это такой "живой" вопрос. Я ему привезла ростовскую уху из ресторана", – заключила Юлия.
Владимир Меньшов умер 5 июля от последствий коронавируса. Его похоронили
на Новодевичьем кладбище.