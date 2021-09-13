https://ria.ru/20210913/menshova-1749830141.html

Юлия Меньшова рассказала о последней встрече с отцом в реанимации

Юлия Меньшова рассказала о последней встрече с отцом в реанимации - РИА Новости, 13.09.2021

Юлия Меньшова рассказала о последней встрече с отцом в реанимации

Актриса Юлия Меньшова в интервью Ирине Шихман рассказала о последней встрече с отцом в реанимации. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T18:43

2021-09-13T18:43

2021-09-13T18:43

шоубиз

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юлия меньшова

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Актриса Юлия Меньшова в интервью Ирине Шихман рассказала о последней встрече с отцом в реанимации.Она отметила, что привезла отцу вкусной еды, поскольку режиссер всегда любил поесть в удовольствие."Я привезла папе еды. Вкусной. Он был в сознании, но мы не смогли поговорить, потому что он был уже под маской, которую нельзя было снимать – сразу очень сильно падала сатурация. Он меня сразу узнал, хотя у меня были видны только глаза", – добавила Юлия.Он взял актрису за руку. Врачи попытались снять режиссеру маску, и он сразу поинтересовался, что именно из еды ему привезли.Владимир Меньшов умер 5 июля от последствий коронавируса. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.

https://ria.ru/20210813/alentova-1745613429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир меньшов, юлия меньшова, знаменитости, новости культуры, ирина шихман